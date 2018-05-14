В опубликованной сегодня в считающейся респектабельной «Независимой газете» статье о российско-японских отношениях в преддверии очередного визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию удивила концовка. Читаем: «В ближайшем окружении Абэ его называют (?? — А.К.) «укротителем двух свирепых животных — Трампа и Путина». Пока что с Трампом получается не очень. Насколько Абэ удастся «укротить» Путина в споре по Южным Курилам, покажет майский визит премьер-министра Японии в Россию».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Хотя стремлюсь по возможности следить за отношениями двух стран не только по российским, но и японским и другим иностранным СМИ, с подобным прозвищем, или, как сейчас модно говорить, «никнеймом» Абэ встречаться не доводилось. Да и такая характеристика теряющего политические очки японского лидера представляется излишне комплиментарной. Тем более что зависимая в военном и внешнеполитическом отношении от своего сюзерена США Япония едва ли может представлять президента США, кто бы им ни был, смиренно стоящим, подобно льву или тигру, на тумбе и преданно глядящим на укротителя с хлыстом — японского премьера. Карикатура какая-то получается, право.

Цитата из х/ф «Полосатый рейс». Реж. Владимир Фетин. 1961. СССР Тигра за хвост

Не менее абсурдным является представление президента Путина «свирепым животным», требующим укрощения, да еще укрощения японцем. Тут распределение ролей, скорее, обратное. Ведь не российский президент по несколько раз в год ездит в Москву и Сочи, что уже вызывает ропот среди японского политического класса и иностранных союзников Токио. И, насколько известно, не Путин инициировал панибратское общение даже во время официальных переговоров на «ты» и по именам.

Аналогия с укротителем может быть справедлива лишь в выборе методов укрощения, а именно «кнутом и пряником». Ведь именно так можно оценить поведение Абэ, когда он, с одной стороны, сулит Кремлю всяческие блага за Курилы, а с другой — объявляет необоснованные и незаконные санкции стране «друга Владимира».

Конечно, «укрощать» можно не только хлыстом, но, например, лестью. В чём японцы, знаю не понаслышке — большие мастера. Не случайно одно время японские СМИ были заполнены статьями об «особой любви» Путина к Японии, что порождало иллюзии о том, что ради этой «любви» российский президент может пойти даже на причинение ущерба суверенитету и территориальной целостности возглавляемой им по воле и согласию большей части народа страны. Дело дошло до того, что Путин счел необходимым публично разъяснить, что «Японию, действительно, любит, но Россию больше».

Bezik Ворона и лисица. Лесть

Если кто-то в Токио и в правду верит в возможность реализовать тайное намерение Абэ «укротить» Путина, добившись от него незаконных территориальных уступок, то вынужден их разочаровать. Напомним, что на первых порах президентства Путин, действительно, вознамерился одним махом разрешить «территориальную проблему» с Японией и, если верить японцам, даже обещал согласиться с «хрущевским компромиссом» о передаче после заключения окончательного мирного договора острова Шикотан и гряды Хабомаи в состав Японии. Но был, думаю, искренне удивлен напором японских премьеров, которые отвергают столь щедрое обещание и, не имея никаких юридическим оснований, продолжают требовать все южнокурильские острова вместе со стратегическими проливами и богатейшими 200-мильными морскими экономическими зонами. И не пронять их никакими «хикивакэ» («ничьей»), ни решением гуманитарных проблем бывших жителей островов, ни другими уступками — по-русски это называется «вынь да выложь». А по-японски — «всё или ничего».

Вынужден вновь разочаровать Абэ-сан и его окружение. По моим наблюдениям, сегодняшний Путин уже не будет предлагать и «хрущевский подарок». Новое обострение никогда не прекращавшейся, вопреки голословным утверждениям отечественных «либералов», холодной войны, серьезное осложнение военно-политической обстановки в Северо-Восточной Азии не позволит российскому руководству даже помышлять о сдаче какой-либо части российской территории, которая, вполне вероятно, может превратиться в нацеленную против нашей страны военную базу. Кстати, если кто не понял, именно об этом последнее время говорит президент Путин японцам, напоминая о японо-американском военном союзе, позволяющем размещать армию, авиацию и флот США повсеместно в Японии.

REGNUM Путин и Япония

В заключение заметим, что манера «божественных сынов Ямато» обзывать не японцев «эбису» — «варварами, дикарями» — известна издревле. Весьма странно, что, если верить «Независимой газете», этот лексикон возвращается в современную Японию. Или слова о «двух свирепых животных — Трампе и Путине» — лишь, мягко говоря, неудачная «журналистская находка»?