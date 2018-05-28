Не многие знают, что Мурзилка не всегда был жёлтым и пушистым существом в берете, таким, каким его привыкли видеть поколения советских, а затем и российских детей.

Мурзилка

«Мурзилка» без Мурзилки

Персонаж с этим именем появился в рассказах писательницы Анна Хвольсон в конце XIX века. Мурзилка у Хвольсон — маленький лесной человечек, озорник и проказник, но зато во фраке, с моноклем и тросточкой.

Палмер Кокс. Тот самый первый Мурзилка

Первый номер журнала «Мурзилка» вышел в СССР 16 мая 1924 года. И жёлтого пушистого существа читатели в нём тогда не увидели. Мурзилка с 1924 по 1937 год — это небольшая белая собачка, хозяином которой был мальчик Петя.

Петин питомец пережил немало приключений. Например, однажды он ночевал в клетке с белым медведем, а также летал на воздушном шаре. Однако этот герой, судя по всему, наскучил питателям и художникам, перестал вызывать восторг у детей и постепенно стал появляться на страницах журнала всё реже.

«Мурзилкин папа»

И тогда редакция приняла судьбоносное решение и связалась со знаменитым художником Аминадавом Каневским, попросив его создать нового Мурзилку. Время показало, что это решение было на 100 процентов верным. Именно Каневский создал того самого персонажа — жёлтого, как одуванчик, и пушистого, в красном берете, с шарфом и фотоаппаратом через плечо.

Аминадав Каневский

«Он весёлый, находчивый, любознательный, иногда озорной — одним словом, ровесник своих читателей. Дети полюбили его, поверяют свои тайны, ждут от него совета, хотят поговорить по телефону, зовут в гости. Они верят в то, что существует на свете добрый понимающий Мурзилка. Что ему можно довериться, можно однажды броситься к нему в самую трудную минуту: «Помоги, Мурзилка!» — вот так описывает персонажа, полюбившегося многим поколениям детей, коллектив журнала.

А Каневского с тех пор иногда называют «мурзилкиным папой», хотя он также известен как автор иллюстраций к книгам «Мойдодыр» Корнея Чуковского, «Золотой ключик» Алексея Толстого, к произведениям Гоголя, Маяковского и других.

«Мурзилка»-рекордсмен

Редакция «Мурзилки» гордится тем, в 2012 году журнал был занесён в Книгу рекордов Гиннесса как «самый долгоиздающийся журнал для детей» (с мая 1924 года по май 2011 вышло 1020 номеров).

Есть и другие поводы для гордости. За почти 100 лет существования журнала его выпуск не прерывался ни разу.

Выходил «Мурзилка» и в годы Великой Отечественной войны, правда, тираж журнала существенно сократился, иногда выходили сдвоенные номера. Но всё же — выходили. Примечателен номер за июль 1941 года. На его страницах было напечатано обращение советского генерал-лейтенанта Морозова:

«22 июня фашистская Германия напала на священные границы нашей Родины… Нападая из-за угла, без объявления войны, кровавый правитель Германии Гитлер захотел попробовать свою силу на нас. Пусть попробует. У нас сила большая!»

Юных читателей в это тяжёлое время призывали помогать Родине, кто как может: убирать урожай, соблюдать порядок на улице, во дворе и убежище… Редакция публиковала письма детей и заметки о помощи фронту.

Советский детский журнал «Мурзилка», №1,5, 1941

Мурзилка «молод духом»

«Мурзилка» всегда, не только в годы войны, позиционировался как издание с исключительно качественной детской литературой. В разные годы с ним сотрудничали Сергей Михалков,Самуил Маршак,Агния Барто,Михаил Пришвин,Корней Чуковский, Эдуард Успенский и другие именитые авторы.

Читатели легендарного детского журнала — поколение за поколением — вырастают, становятся родителями, а после бабушками и дедушками. Но всегда при слове «Мурзилка» они представляют пушистого, жёлтого, волшебного героя в красном берете.

Вот что написал, поздравляя «Мурзилку» с 90-летием в 2014 году, писатель Андрей Усачёв:

Вы спросите, а в чём секрет

Такого долголетья?

Он вам ответит: — Дети.

Всегда общаясь с детворой,

В отличной форме наш герой:

Взгляните — молод духом,

И шёрсткою, и пухом!