Вопреки оптимистичным прогнозам правительства Белоруссии и заявлениям об инновационном развитии и модернизации республика увеличивает разрыв со странами — лидерами «первого мира» и по ряду показателей находится на одном уровне со странами-аутсайдерами. Согласно данным статистики за 2017 год, опубликованным российским изданием «Школа инвестора», доходы белорусов оставляют желать лучшего.

Винсент ван Гог. Едоки картофеля. 1885

Средняя зарплата после уплаты налогов по итогам 2017 года в Белоруссии составила $375. По этому показателю республика заняла в мировом рейтинге 106-е место. Хуже позиции у таких стран, как Шри-Ланка (107-е) — $360, Эквадор (108-е место) — $357, Сальвадор (109-е) — $330,Туркмения (110-е место) — $320. Выше в рейтинге расположились Гватемала (105-е место) — $376, Армения (104-е место) $378, Мавритания (103-е место) — $380, Белиз (102-е место) — $390. Даже в полупризнанном Косово, расположившемся на 99-м месте, зарплата $415.

Россия по этому же показателю заняла 69-е место с $615. Выше неё в рейтинге Уругвай, Коста-Рика, Ливан, Ботсвана, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия. Китай расположился на 56-м месте с $746.

На Украине средняя зарплата после уплаты налогов по итогам 2017 года составила $168 (125-е место в общемировом рейтинге), что ненамного выше, чем в Гондурасе (128-е место, $150), однако ниже, чем в Киргизии, Грузии, Узбекистане и Туркмении.

Плата. Фрагмент картины Тициана. Динарий кесаря. 1516

Самая низкая зарплата среди постсоветских республик — в Таджикистане (132-ое место) — $110, а самые высокие зарплаты в прибалтийских Эстонии (43-е место) — $978, Литве (67-е место) — $630 и Латвии (68-е место) — $622. Польша заняла 51-е место с $798.

Десятку лидеров возглавляют Швейцария — $3855, Норвегия — $3781, Люксембург — $3565, Швеция — $3352, Кувейт — $3211, США — $3120, Исландия — $3020, Германия — $2958, Финляндия — $2923, Нидерланды — $2879. На последнем, 157-м месте — Зимбабве с $21 «чистыми».

При расчётах использованы данные Евростата, Международной организации труда, Организации экономического сотрудничества и развития и национальных статистик. Средняя зарплата после уплаты налогов адекватно может восприниматься с учётом уровня реальной безработицы и других важных показателей.

Гораздо лучше выглядит Союзное государство Белоруссии и России в другом рейтинге — ВВП по паритету покупательной способности. Этот параметр рассчитывается, исходя из сравнительной стоимости товаров и услуг в стране и способности населения их приобретать.

«Математически паритет должен приводить способность покупать одни и те же товары в разных странах за местную валюту к одной величине, то есть к сопоставимому уровню цен. На практике товары в корзине получаются разные по качеству, а транспортные расходы и налоги не учитываются вовсе, что в результате вызывает несовпадение с другими показателями, например, с тратами на еду. Тем не менее и Всемирный банк, и Евростат, и Международный валютный фонд ведут учет такого показателя. Расчет предоставляется в долларах США, уровень цен в экономике которых в данном случае принят за точку отсчета», — поясняют российские эксперты.

В перечне стран по ВВП на душу населения, рассчитанном по паритету покупательной способности на основе данных МВФ за 2017 год, Белоруссия заняла 72-е место с показателем $17 836,89. Выше в рейтинге Туркмения, Мексика, Иран, Ливан, Габон, а на пяти позициях ниже — Азербайджан, Ботсвана, Черногория, Барбадос, Таиланд.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Россия в данном рейтинге находится на 55-й позиции c $25 740,37. Ниже неё в рейтинге Антигуа и Барбуда, Казахстан ($24 402,74), Чили, Панама, Хорватия, а выше — Багамские Острова, Сент-Китс и Невис, Латвия, Греция, Экваториальная Гвинея.

Украина с показателем $8526,92 ВВП на душу населения находится на 118-м месте. Выше неё в рейтинге Свазиленд, хуже ситуация в Гайане.

Во второй сотне стран рейтинга Европу представляют Украина, Молдавия, Грузия, Босния и Герцеговина. Остальные — беднейшие страны Латинской Америки, Азии и Африки. Из постсоветских республик во второй сотне также Киргизия, Узбекистан и Таджикистан.

Возглавляют рейтинг Катар с $129 959,03 и Люксембург с $103 388,24. Замыкает десятку лидеров Ирландия с $60 818,86. На последнем месте — Центрально-Африканская республика с $694,63.

Белоруссия считалась одной из высокоразвитых республик СССР, «сборочным цехом» Советского Союза. Украина располагала ещё более мощным промышленным комплексом, производя большие объёмы наукоёмкой продукции. После ликвидации СССР обе республики значительно утратили свой потенциал и вместо сближения со странами «первого мира» демонстрируют отставание по важнейшим показателям, измеряемое кратными величинами.

Белоруссии удалось минимизировать последствия разрушения единого народнохозяйственного комплекса в процессе интеграции с Россией в рамках недостроенного Союзного государства. Однако интеграция, сколь бы сильной она ни была, не даст эффекта единого государства. Сближение со странами «третьего мира» наглядно демонстрирует правильность избранной стратегии и соответствие её интересам ныне разобщённой нации, некогда единой и полвека назад занимавшей лучшие позиции в мировых рейтингах.