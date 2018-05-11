9 мая 2018 года в Минске действительно был День Победы. Впервые до сих пор не структурированное патриотическое большинство белорусского народа показало себя в рядах «Бессмертного полка», вынудив силой духа власти дать разрешение на проведение в Минске этой всемирной акции памяти Советскому солдату.

Иван Шилов ИА REGNUM Дело авторов ИА REGNUM

До этого в Минске собирались сторонники русского единства, сторонники общей исторической памяти под знаменами «Бессмертного полка» и георгиевской ленты, но в совсем мизерном количестве — 20, 50, 100 человек. По сравнению с 45 тысячами патриотов в миллионном Бишкеке или 100 тысячами в Кишиневе — для 2-миллионного Минска это было даже не капля в море, а так — пыль. И белорусскую власть такая картинка вполне удовлетворяла — они имели полное право говорить, что обладают монополией на историческую память, а за кадром постепенно сливать историческое наследие БССР в утиль в угоду местным необандеровцам.

Почему так происходило? Белорусский народ не обладает большой пассионарностью. Ему чужды слишком большие напряжения. Ему нравится всё делать спокойно, тихо, рассудительно, чтобы никого не задеть, и прежде всего — себя. К тому же многолетняя кампания давления на сторонников Союзного государства Белоруссии и России, начавшаяся несколько лет назад с увольнений чиновников и ученых, в 2016 году наконец достигла своего апогея, выразившись в знаменитом деле авторов ИА REGNUM Сергея Шиптенко, Дмитрий Алимкина и Юрия Павловца, весь фарс и надуманность которого стали особенно четко видны в ходе открытого для публики процесса над ними текущей зимой.

И действительно, значительную часть белорусского общества данный политический процесс запугал. Но только на время. Пока не начался открытый процесс. Публицисты не оставили камня на камне от аргументов стороны обвинения, откровенный смех над происходящим всё более часто раздавался в ходе судебных заседаний. Видя такое, власти процесс срочно свернули и дали публицистам пять лет с отсрочкой на три года.

Власть обнажила свою скрытую сущность, роднящую ее с местными националистами, и многих людей, которые до этого надеялись всё-таки на то, что это не так, увиденное повергло в шок — а в Белоруссии, оказывается, ничем не лучше, чем на Украине.

Именно этот процесс, на мой взгляд, и стал той отправной и переломной точкой, после которой белорусское молчащее и боящееся власти большинство осознало, что молчать и бояться больше нельзя — сегодня пришли за Шиптенко и Алимкиным, завтра придут за тобой и твоими друзьями или твоими родителями и детьми. Они будут нести георгиевскую ленту, а с них ее будут срывать местные идеологи, как это произошло 9 мая в белорусском Слуцке.

ИА REGNUM Минск, День Победы

Люди правильно поняли ситуацию — кто защитит наших детей? Сегодня георгиевскую ленту с ребенка снимает государственный идеолог, а завтра с его разрешения, как на Украине, это же будут делать местные белорусскомовные необандеровцы? Так получается?

Люди увидели и осознали потенциально имеющуюся опасность — себе, своим родителям, своим друзьям. Самое главное — своим детям. Которые любят своих мам и пап на русском, любят общее советское прошлое — победу в Великой Отечественной войне, полет Юрия Гагарина в космос, целину и ДнепроГЭС, БАМ и Олимпиаду-1980, и гордятся им. Хотят жить в мире и дружбе со всеми соседями, при этом считая себя частью огромного русского народа.

Они хотят иметь право на жизнь. И не просто на жизнь, а на жизнь в соответствии со своими убеждениями, ценностями, верой. Они не манкурты, которые будут перекрашиваться каждые пять дней. Оказалось, и пример Украины это очень хорошо показал всем гражданам Белоруссии — и белорусам, и русским, и евреям, и украинцам, что это право больше не дается просто так. Советского Союза, который всей своей мощью гарантировал это право, больше нет.

Соответственно, это право — жить в соответствии со своими убеждениями — надо защищать. Для этого надо выработать и иметь гражданскую позицию и быть готовым ее отстаивать в любом гражданском, общественном или политическом диалоге. Точно так же, как это делают с позволения властей белорусские националисты.

Конечно, 4−6 тысяч минчан в «Бессмертном полку» 9 мая 2018 года — это не 45 тысяч жителей Бишкека или 100 тысяч кишинёвцев. И да, это не миллион питерцев (20−25% населения Санкт-Петербурга), которые вышли на «Бессмертный полк». Однако это всё равно на порядки больше тех 50−80 человек, которые раньше боязливо ютились где-то сбоку-припеку. А главное, изменилась суть происходящего — люди перестали бояться.

ИА REGNUM Символика Дня Победы на автомобилях простых белорусов

Люди наконец-то оказались готовы выйти из своих уютных квартир на улицу, чтобы своим присутствием на ней показать, что так больше не пойдет. Что оголтелые националисты и необандеровцы, которых белорусская власть начала пригревать на своей груди, не являются большинством белорусского народа. Люди показали, что улица — больше не принадлежит только националистам. Что если надо, патриоты тоже могут собраться и выступить под теми знаменами, с которыми шли их деды и прадеды.

И это правильно — уютная жизнь возле телевизора, как показывают события на всём постсоветском пространстве, кончилась. За право жить — теперь надо бороться.

Молчаливое белорусское большинство проснулось. И начало этому пробуждению белорусов послужила сила Духа авторов ИА REGNUM Дмитрий Алимкина, Сергея Шиптенко и Юрия Павловца, которые не прогнулись под оголтелым давлением силовиков на себя и свои семьи, не испугались угроз, не предали своих убеждений, а выстояли и морально победили.

Белорусское общество увидело в их лице, что есть люди, которые не боятся идти за свои убеждения в тюрьму, и в задумчивости посмотрело на себя… Ответ мы увидели в святой для каждого патриота своей Родины День Победы.

Поэтому 9 мая 2018 года в Минске действительно ожила Победа. Победа части минчан над своим страхом. Над боязнью репрессий. Над боязнью получить дубинкой по спине. Или быть обвиненным в «экстремизме и разжигании». Над боязнью показать Власти свое лицо. Люди сказали — мы больше молчать не будем. И это большая Победа.