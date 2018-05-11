Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Стартовая стоимость, по которой в этом году будет выставлен на приватизацию Одесский припортовый завод (крупнейшее химпредприятие Украины, конечный пункт аммиакопровода «Тольятти — Одесса», собственный терминал перевалки аммиака) составит всего 54 млн долл. Об этом сообщил заместитель директора предприятия Николай Щуриков. Обозначенная сумма в 10 раз (!) меньше, чем пытались выручить за предприятие три года назад, и примерно в восемь раз меньше суммы его долгов. При этом замдиректора уточняет, что все документы готовы и находятся в данный момент в Фонде госимущества, однако ФГИ отчего-то затягивает процедуру и не передает их в Кабмин, без чего невозможно официально выставить завод на продажу.

Причины, по которым стоимость завода упала так низко, не только в сумме задолженности. В своём нынешнем состоянии он мало кому нужен: цена природного газа — основного сырья для производства удобрений — после введения импортного паритета оказалась настолько высокой, что ОПЗ не может конкурировать с производителями России и Белоруссии. Даже с транспортными издержками их цена оказывается ниже, и правительство вынуждено вводить заградительные пошлины, чтобы завод мог заработать хотя бы на покрытие издержек. При этом большую часть времени завод простаивает. 30 апреля он в очередной раз остановился, проработав всего три месяца. Когда его запустят в следующий раз — неизвестно, скорее всего, ближе к концу лета снова на пару месяцев. Такое положение дел значительно сужает круг возможных инвесторов.

Derevyanko.org Одесский припортовый завод

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал долгожданное начало т.н. малой приватизации. По его словам, процесс стартует в июне, а продать планируется 600 объектов госсобственности. Напомним, что российским компаниям по-прежнему запрещено принимать участие в приватизации на Украине.

Кроме того, правительство Украины на заседании 10 мая утвердило окончательный список 26 крупных предприятий для приватизации в 2018 году.

С молотка в Кабмине намерены пустить, в частности, энергопоставляющие компании «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», Херсонская теплоэлектроцентраль, Днепровская ТЭЦ, Криворожская ТЭЦ, Северодонецкая ТЭЦ, а также заводы «Азовмаш», «Турбоатом», Запорожский титано-магниевый комбинат, «Ориана», Завод алюминиевой фольги, «Президент-Отель», «Центрэнерго», Одесский припортовый завод и «Сумыхимпром».

Кроме того, на продажу пойдут Объединенная горно-химическая компания, завод «Электротяжмаш», Днепровский электровозостроительный завод, Аграрный фонд и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, НАК «Украгролизинг»,

Напомним, что в госбюджете-2018 доходы от приватизации предусмотрены на уровне 21,3 млрд грн.

Списки-то есть, а самой приватизации по сути не будет, считает директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Приватизацию нескольких госпредприятий в правительстве планировали провести еще после «Майдана». Но здесь произошел конфликт интересов: тогда даже меняли руководителей, чтобы ускорить этот процесс, но он так и не сдвинулся с мертвой точки. Приватизация предполагает процесс договоренности: важно понимать, в чьи руки попадет то или иное предприятие. А сегодня мы видим большое количество олигархов, которые не могут договориться между собой, кому какое предприятие будет принадлежать. Поэтому до выборов президента этот процесс будет приостановлен», — заявил он в комментарии изданию «Голос.ua».

Украинская гривна

Валюта

По состоянию на 10 мая доллар на Украине стоит 26,22 грн. (+0,03 грн. со 2 мая). Евро, как и в конце апреля, дешевеет — до 31,61 грн. (-0,49 грн.). Причина такого резкого обвала курса евро — заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла: базовая процентная ставка будет расти. Подтверждает это и курс рубля, который, в отличие от евро, почти не изменился с начала месяца — 0,416 грн. (-0,01 грн.).

Курс межбанка с прошлой недели почти не изменился: 26,22−26,25 грн./долл. (+0,01 грн.). Чёрный рынок продолжает сильно отставать и от официального, и от межбанковского курсов, хотя и торгуется дороже, чем в начале мая: 26,09−26,12 грн. (+0,07 грн.).

Незначительное подорожание наличного доллара банкиры связывают с майскими праздниками и нестандартными рабочими неделями первой половины мая. Об этом UBR рассказал директор казначейства банка «Кредит Днепр» Олег Куринной. Отдельно стоит отметить, что превышение курсом межбанка курса чёрного рынка создало на Украине довольно нетипичную и длящуюся уже порядка 2−3 недель ситуацию: банковские курсы на покупку и продажу валюту более выгодны, чем у валютных спекулянтов. Однако Куринной указывает, что доллар на чёрном рынке сдвинулся и начал сокращать разрыв с официальным и межбанковским курсами

Каких-то значительных курсовых колебаний в ближайшее время банкиры не ждут.

«На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара, в первую очередь — за счет продолжения его роста на мировых рынках. Безналичный доллар будет торговаться через неделю около 26,2 гривны, а наличный доллар в банках будет торговаться по 26,0/26,3 гривны», — сообщил в комментарии для «РБК-Украина» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

А вот ближе к сезону отпусков пара доллар/евро может подешеветь даже до 25 и 30 грн. соответственно, уверены аналитики, в частности, это прогнозирует аналитик инвестиционной компании «Альпари» Максим Пархоменко в комментарии для politeka.net. Хотя большинство туристов этому, конечно, не обрадуются. Большинство украинцев откладывает на отдых валюту, которую затем приходится продавать и покупать туры на гривну. Тогда как внутренний курс турагентств выше официального курса доллара, т. е. приходится платить своеобразную «премию».

Несмотря на выплату очередной части долга МВФ, Нацбанк Украины нарастил свои валютные резервы до 18,42 млрд долл. (+229 млн долл. в сравнении с мартом). К слову, за январь — апрель население Украины продало американской валюты (в эквиваленте) на 618 млн долл. больше, чем купило. Такие же тенденции наблюдались и год назад. Правда, тогда за тот же период население продало примерно 1 млрд грн. И это ещё скромно. Как отмечает в Facebook директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, вне банковской системы сегодня осело порядка 90 млрд долларов:

«…Если бы были у них [украинских властей — Ред.] мозги, то можно было бы до конца следующего, 2019 года с украинского публичного рынка привлечь до 25 млрд долл. в гривневом эквиваленте. Но кому это надо?»

Согласно данным агентства Bloomberg, украинские долгосрочные облигации сегодня торгуются ниже номинала. Ценные бумаги с доходностью 8,621% годовых и сроком погашения в 2032 г. можно купить за 89,55% стоимости. Зато краткосрочные идут по полной стоимости и даже выше — до 102,7%, правда, и доходность по ним ниже (5,4−7,57% годовых).

В Елизаветовке (Днепропетровская область) живут весьма продвинутые жители. Тамошний глава сельсовета вложил 534 долл. в Cardano (новая криптовалюта) и раздал их своим односельчанам.

«На каждого члена территориальной громады, который проживал и имел право голоса на территории Елизаветинского сельского совета по состоянию на 1 января 2015 г., приобретено по одной криптоединице. Приобрели мы ее по 14 центов. Сегодня кардана эйда стоит 25,6 цента, то есть это выгодно», — рассказывает он корреспонденту регионального телеканала «34».

Пабло Пикассо. Нищий старик с мальчиком (фрагмент). 1903

МВФ

Международное рейтинговое агентство Fitch вслед за S&P прогнозирует, что Украина в этом году всё-таки получит как минимум один транш МВФ. По мнению аналитиков агентства, это случится в III квартале — Украина получит 1,9 млрд долл.

«Правительство добилось прогресса в пенсионной реформе, получило одобрение парламента в отношении бюджета на 2018 год в соответствии с программными целями и обновленным законопроектом о приватизации. Законодательство о создании независимого Антикоррупционного суда в настоящее время находится в парламенте и может быть рассмотрено парламентом в середине мая», — так аргументируют в Fitch свою позицию.

Президент Украины Пётр Порошенко подтверждает намерение Украины разобраться с законодательством об антикоррупционном суда поскорее.

«Мы хотим ускорить создание независимого Антикоррупционного суда. Я уверен, что это случится в первой половине года, скорее всего, в мае. И затем мы получим следующий транш», — объявил он.

Заместитель директора Украинского центра социальной политики Валерий Песецкий склонен считать, что отказ МВФ будет означать неминуемый дефолт. И Украине он даже выгоден.

«Если МВФ денег не даст, то Украина, объявив дефолт, обнулит свои обязательства перед ним. Кроме финансового, это будет мощнейший репутационный удар не только по Фонду, но и прежде всего по Белому дому, который фактически является монопольным управляющим этой финансово-политической организации. Впору будет заговорить об очередной гибридной атаке Кремля через своих агентов влияния на Печерских холмах. Впрочем, дефолт Украины по внешним обязательствам может быть даже очень желанным для всех держателей западных долгов в нашей стране. В конце концов, если Киев объявит себя банкротом, то можно будет не платить не только по госдолгам, но и по коммерческим, ссылаясь на форс-мажор в стране», — заявил он в ходе пресс-конференции.

1−4 мая Украина вернула МВФ часть средств (451 млн долл.), полученных в 2014 году по программе stand by. Напомним, в этом году Украина уже возвращала деньги МВФ в феврале (460 млн долл. двумя платежами), в марте (165 млн долл). Всего же Украине предстоит в этом году вернуть 7,4 млрд долл. по внешним долгам.

Украине пока не удаётся договориться с МВФ о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, рассказала журналистам член комитета Верховной рады по налоговой политике Татьяна Острикова по итогам встречи с представителями Фонда. По её словам, в МВФ готовы поддержать эту реформу, однако лишь при выполнении ряда условий, которые депутат не назвала. Впрочем, по её мнению, власти это даже выгодно, поскольку можно просто ничего не делать, прикрываясь фразой «так МВФ же блокирует».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Заправка

Топливо

По состоянию на 9 мая за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,11 грн. (+0,06 грн. со 2 мая, +0,7 грн. с начала года), за литр А-92 — 28,17 грн. (-0,04 грн. +0,5 грн. с начала года), за дизтопливо — 26,89 грн./л (+0,05 грн., +0,66 грн. с начала года).

Литр пропан-бутановой смеси с прошлой недели подорожал до 12,92 грн. (+0,23 грн.).

«Если цены на бензин пойдут вверх, за ними потянутся цены на сжиженный нефтяной газ. Если розничники не будут поднимать (или поднимут несущественно) цены на бензин, тогда сжиженный не должен сильно повыситься в цене», — говорит корреспонденту издания «Апостроф» директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

По его мнению, в мае автогаз может вырасти в цене на 0,3 грн. Между тем с начала мая этот вид топлива уже вырос в цене на 0,18 грн., т. е. достижение указанного экспертом порога не за горами.

Стоит также отметить, что пока что зависимость цены на автогаз от динамики цен на бензин проявляется довольно своеобразно: бензин с начала мая вырос в цене всего на 0,02 грн. Кроме того, в других источниках сообщается, что зависимость была прямо противоположной: бензин дорожал вслед за автогазом.

«Мы выступаем в этой ситуации в роли статистов, потому что Украина — импортер нефти. Сейчас нефть стоит 73 долл. за баррель — такие ценники мы не видели 3−4 года. Если столь высокие цены на нефть продержатся еще неделю, то стоит ждать подорожания на 0,5−1 грн. на все марки бензина. Это означает, что стоить он будет в среднем 29,5−30,5 грн.», — комментирует Рябцев.

Дорожать будет, но постепенно, уверен сооснователь Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

«…Нефть, мы видим, дорожает. На ближайшее время снижение вряд ли продолжится, а если нефть будет находиться на этих же параметрах, то, возможно, и прекратится. Но это будет не так быстро. На входе в Украину нефтепродукты постепенно будут дорожать. А вот что будет во втором полугодии — это вопрос. Потому что слишком много негативных факторов, статистика уже показывает падение экспорта из страны», — комментирует специалист.

Напомним, это отличается от прошлогодней ситуации на рынке: тогда бензины и дизтопливо вслед за курсом доллара дешевели вплоть до сентября — октября.

Украинские СМИ сообщают, что законопроект об обязательном содержании биоэтанола в моторном топливе уже готов. Причём доля биоэтанола в нём даже выросла — с 5% до 10%.

«Украина испытывает большую зависимость от импорта нефти и нефтепродуктов. В прошлом году этот импорт составил 4,6 млрд долл. Зато, используя потенциал аграрного сектора, мы можем стимулировать производство и потребление жидких биотоплив. Замещая импортируемые нефтепродукты хотя бы на 10% собственным биотопливом, мы будем оставлять в экономике страны значительные суммы средств — более 400 млн долл. в год», — комментирует законопроект глава Госслужбы по энергоэффективности Сергей Савчук.

Эксперты протестуют против этой затеи сразу по нескольким причинам. Во-первых, в законопроекте предлагается сделать блендирование обязательным с 1 января 2019 года, хотя ряд участвовавших в разработке законопроекта специалистов признают, что до 2020 года сделать это нереально технически. Во-вторых, до 60% легковых автомобилей не адаптированы к такому топливу, а продажу неблендированного законопроект предлагает полностью запретить. Сама Госслужба по энергоэффективности, которой и поручат контроль за соблюдением закона, не имеет опыта, специалистов, оборудования и бюджета для организации такого учёта и контроля.

Разное

Производство стали в мире растёт, но на Украине падает. В марте она опустилась с 12-го на 14-е место в мире, с результатом 1,711 млн тонн, уступив даже крошечному Тайваню. Впрочем, сейчас украинские заводы произвели больше, чем в марте 2017-го (+4,7%).

На Украине продолжают расти долги населения за коммунальные услуги. По состоянию на начало апреля они достигли уже 42,7 млрд грн. Динамика — +2 млрд грн. за месяц. Больше всего украинцы задолжали за потребление газа (17,6 млрд грн.) и горячей воды (15,5 млрд грн.), тариф на которую также зависит от стоимости газа.

«Наши политики постоянно напоминают населению, дескать, у Украины есть обязательства перед МВФ в соответствии с программой расширенного финансирования, а значит, придется повышать стоимость газа в текущем, 2018 году. Но мы-то знаем, что за ростом цен на энергоносители незамедлительно рванет вверх и инфляция. За последние годы эту линейную зависимость украинцы хорошо изучили. Также всем уже ясны и дальнейшие последствия. Ведь если растут цены на газ, воду, электроэнергию и прочее, то падают реальные зарплаты. Затем постепенно нарастает безработица. И этот процесс, а точнее тяжелая экономическая болезнь давно всем известна — это стагфляция: падение производства плюс инфляция. И, конечно же, лишь одним повышением цен на газ её никогда не вылечить», — комментирует такое положение дел эксперт Александр Гончаров.

На Украине значительно ухудшился важный экономический показатель — количество сала, которое может приобрести украинец на среднюю зарплату.

«Расчёты показали, что за год покупательная способность граждан упала на 30%. Если в марте прошлого года украинец за среднюю заработную плату мог купить 168 кг продукта, то в марте 2018 года — всего 117 кг. Это при том, что средняя зарплата в Украине за этот период выросла на 24%, то есть с 6752 до 8382 грн», — информирует глава Ассоциации Алексей Дорошенко.

Причиной этого стал в том числе резкий дефицит сала на внутреннем рынке (сокращается поголовье, вырос экспорт).

Во Всемирном банке раскритиковали украинский мораторий на продажу земли с/х назначения. Там считают, что после его отмены средняя стоимость 1 га составит 35 тыс. долл. Сегодняшняя цена (понятие условно, поскольку нет рынка — нет и цены) колеблется в пределах 1−1,5 тыс. долл.

Институт международных финансов в своём исследовании назвал Украину самой уязвимой страной среди развивающихся рынков. Остро нуждаются в финансировании также Турция, Аргентина, Китай и Индия — однако все они уступают Украине.