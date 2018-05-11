Во время президентской гонки в США один из кандидатов на высший пост в стране Джеб Буш заявил, что Дональд Трамп в случае его избрания станет «президентом хаоса». И на этой неделе глава Белого дома доказал верность этих слов, посчитав необходимым пойти практически против всего мира, в том числе ближайших союзников США в Европе, и повысить напряженность в наиболее нестабильной части мира — на Ближнем Востоке, пишет Фарид Закария в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Понять мотивацию, стоявшую за решением Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий, непросто. Если Иран действительно так опасен и злонамерен, как говорит Трамп, не было бы наилучшим курсом добиться заморозки его ядерной программы на довоенном уровне и проводить круглосуточный мониторинг? К тому же вероятность заставить Тегеран пойти на более жесткие условия соглашения близка к нулю. Более того, если Северной Корее будут выдвинуты те же условия, что и Ирану, то Пхеньяну придется уничтожить свой арсенал ядерного оружия, плод труда многих десятилетий, и согласиться на тщательные инспекции и иностранное наблюдение в стране, получившей репутацию затворнического королевства.

Прорыв плотины

Поэтому если за шагами Трампа и стоит какая-либо стратегия, то она, скорее всего, заключается в попытке осуществить смену режима. За такой курс на протяжении долгого времени выступали наиболее близкие советники главы Белого дома. Они также утверждали, что наилучший подход к Ирану должен включать в себя комбинацию санкций, поддержку оппозиционных групп и военное вмешательство.

В частности, нынешний глава дипломатического ведомства США Майк Помпео, будучи конгрессменом, критиковал администрацию Обамы за проведение переговоров с Тегераном, вместо которых он предлагал нанести более двух тысяч авиаударов по исламской республике. Со своей стороны, нынешний советник по национальной безопасности Джон Болтон оказался еще более решительным в продвижении смены режима в Иране, выступая за более активную поддержку Организации моджахедов иранского народа — группировки с непростым прошлым и незначительной поддержкой внутри самой исламской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

Как Болтон, так и адвокат Трампа Рудольф Джулиани выступали с платными речами на мероприятиях этой организации. Затем, в июле 2017 года Болтон, находясь в Париже, объявил, что США должны добиваться смены режима в исламской республике таким образом, чтобы она не смогла отметить свое сорокалетие, то есть осуществить его к 2019 году. Иными словами, эти трое ближайших советника Трампа придерживаются настолько крайних позиций по отношению к Тегерану, что сложно себе представить, кто еще за пределами Саудовской Аравии и Израиля думает так же.

Иран, подчеркивает автор, — это репрессивное и антиамериканское государство, распространившее свое влияние на Ближний Восток — часто в ущерб США, — тем не менее Иран — это также и древняя цивилизация, столетиями обладавшая могуществом в регионе. Поэтому заблуждаются те, кто считает, что можно решить иранскую проблему с помощью простого свержения нынешней власти. Прежде всего страна на протяжении почти четырех десятков лет не поддается давлению и санкциям США. И даже если смена режима и произойдет, разве не доказали последние 20 лет то, что свержение правительств и лидеров ведет к хаосу, войнам, потокам беженцев, межконфессиональным конфликтам и многому другому? Примеры этому есть и за пределами Ближнего Востока. Например, свержение будь то недружественного США лидера Гватемалы Хакобо Арбенса или дружественного Вашингтону Нго Диня Зьема в Южном Вьетнаме приводило к большой нестабильности.

Цитата из м/ф «Стойкий оловянный солдатик». Реж. Лев Мильчин. 1976. СССР Стоять на своём

В противовес таким действиям автор указывает на то, что когда США помогали другим странам открыть для себя капитализм, эти «кислоты модерна» почти всегда проедали наиболее вопиющие элементы диктатуры. Примером этому стал Китай, который, по мнению Закарии, несмотря на все свои проблемы, теперь является более ответственной и процветающей страной, чем она была при Мао Цзэдуне. Относит он к этой категории и Советский Союз.

Так, многие часто указывают на то, что бывший президент США Рональд Рейган с помощью давления на «империю зла» смог добиться смены режима в Москве. Однако это лишь половина истории. Безусловно, Рейган оказывал давление на Советский Союз, но он нашел и «реформатора» в лице Михаила Горбачева, которого он поддержал и которому пошел на уступки. За это американских консерваторов назвали «полезным идиотом», помогающим Советскому Союзу одержать верх в холодной войне.

Таким образом, Иран — непростая страна, в которой правит непростой режим. Однако в ней есть и умеренные элементы, которые очевидным образом надеялись на то, что ядерная сделка могла стать путем к интеграции и нормализации отношений с остальным миром. Эти силы не являются доминирующими в исламской республике, но у них в руках находится власть не в последнюю очередь благодаря тому, что на стороне президента Ирана Хасана Рухани поддержка народа.

President.ir Хасан Рухани

Существовал в стране и сильный элемент сторонников жесткой линии. Они уверены, что США никогда нельзя доверять, что Саудовская Аравия является моральным противником, что нужно полагаться исключительно на себя, а единственной стратегией самосохранения является распространение шиитской идеологии. И теперь Трамп доказал их правоту.