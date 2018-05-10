Строительство Багаевского гидроузла нанесёт вред не только реке Дон, но и её обитателям. Это подтвердил и губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, возведение плотины также угрожает подтоплением. Ориентировочная площадь — более 800 гектаров. По мнению руководителя региона, ни один крупный проект не бывает бесспорным, так как он затрагивает интересы большого количества людей, территорий. Но, как известно, в споре рождается истина. Правда, в случае со строительством гидроузла на реке Дон истина родится после того, как плотина будет построена.

Donland.ru Судоходство на реке Дон

Ранее по теме: Убийство реки Дон. Старт дан

Убийство реки Дон: Багаевский гидроузел в ожидании отчёта Медведева

«Когда начинается эксплуатация, мы смотрим, как это повлияло на традиционную, обычную жизнь людей, на хозяйственную деятельность, да просто на каждого человека. Багаевский гидроузел — из тех [проектов], которые вызвали действительно большое количество споров. Эти споры проходили (да и сейчас они продолжаются, люди разные версии обсуждают) на самых разных площадках с участием жителей территорий, которые рядом проживают, с участием экспертов, представителей науки, административных структур самых разных», — отметил Голубев в эфире телеканала «Дон24».

Губернатор оправдывает строительство гидроузла в хуторе Арпачин маловодьем, которое наблюдалось на реке Дон в 2015 году. Но при этом судоходство не было остановлено. Более того, ситуация с уровнем воды на реке уже третий год вполне благополучная.

«Мы несколько раз в течение летнего периода находились в ситуации, когда нужно было принимать решение об остановке транспортного сообщения, судоходства, собственно говоря, на реке Дон. Мы не могли перевозить грузы при полной загрузке судов, мы должны были просто перезагружать частично, потом снова загружать. Но ситуации не случилось, тем не менее мы были на грани», — говорит глава региона.

ИА REGNUM На берегу реки Дон

Приоритетными вопросами Василий Голубев назвал вопросы экологии и природопользования. Также тревогу у местных жителей вызывает потенциально большой подъём уровня воды на реке Дон, который приведёт к подтоплению домов и сельскохозяйственных угодий.

«Вот когда мы находились на церемонии закладки камня, уровень воды в этот момент был на 48 сантиметров выше, чем он будет, когда построят гидроузел. И в этот момент у нас не было ни одного сообщения о том, что подтоплены дома, что угроза представлена сельхозугодьям. Когда говорят о потенциально затопляемых территориях, просто скажу одну цифру: территория самого объекта в зоне его строительства занимает 341 га. Потенциально подтопляемые территории — это чуть больше 800 га. Но среди них нет сельхозугодий, нет населенных пунктов, которым может это угрожать, ну и, собственно говоря, создаются все условия, чтобы сохранить рыбные запасы», — ответил Голубев на вопрос жителей.

Стоит отметить, что такие крупные объекты на Дону не возводились уже более 10 лет. Как заверил региональный руководитель, проект учитывает все возможные изменения и возможные риски. В частности, будут построены специальные дамбы, которые будут защищать от незапланированного подтопления территорий. Также планируется дополнительно построить водозаборы для обеспечения водой прилегающих к этой зоне населённых пунктов.

Donland.ru Проект Багаевского гидроузла

Вместе с тем компенсационные меры предусматриваются всегда, когда страдают подворья и сельскохозяйственные угодья. Но такого развития событий региональные власти не ожидают.

«А если пострадает рыба, так называемый ущерб? И это [вероятность] при любом строительстве существует. Предусмотрен выпуск молоди в достаточном объёме и количестве для того, чтобы восстанавливать наши рыбные запасы. [Есть] две точки зрения. Учёные говорят, что возможен ущерб, я бы слово «катастрофа» здесь не употреблял, потому что, по информации специалистов, экспертов, как раз они так не считают. И есть те, которые говорят, что меры, предложенные при реализации, и проект, который разработан сегодня, обеспечивают полную компенсацию того, что мы сделаем для сохранения рыбы, сельхозугодий. Когда идёт спор, я убеждён, что он будет продолжаться, людям не нужно врать. Людям нужно говорить объёмы поднятия воды. Как известно, дамба изначально должна была быть 2,80 [метра]. В результате обращения людей, которые говорили об угрозах, её опустили до 2 метров», — обратил внимание Голубев.

Читайте также:Спасёт ли Путин Дон от гибели?

Багаевский гидроузел: экологическая катастрофа на реке Дон неизбежна?

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля 2018 года после торжественной церемонии закладки камня в хуторе Арпачин, где будет развёрнуто строительство объекта, президент России Владимир Путин поручил провести общественные слушания по вопросу строительства Багаевского гидроузла и экологическую экспертизу проекта. Правительство РФ должно было исполнить соответствующее поручение главы государства до 30 апреля 2018 года. Ответственным был назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Но пока о результатах проведённой работы ничего не известно. Сразу напрашивается вопрос: почему? Или майские праздники стали помехой для информирования общественности об итогах проверки?

Большинство представителей научного сообщества обращают внимание на то, что старт реализации проекта уже дан. Тем более, на торжественной церемонии присутствовал министр транспорта РФ Максим Соколов, что означает заинтересованность федеральных чиновников в реализации проекта. Учёные уверены в том, что их мнение даже не будет услышано, а строительство Багаевского гидроузла в угоду коммерсантам нанесёт непоправимый вред экологии и в результате убьёт реку Дон и её обитателей.

ИА REGNUM Места для купания под угрозой исчезновения

Кроме того, ни для кого не секрет, что в наибольшей степени от загрязнений страдают водоёмы с высокой интенсивностью судоходства. То есть повышение пропускной способности Дона однозначно приведёт к тому, что освежиться в реке в летний зной окажется просто-напросто опасно для здоровья, и места для купания исчезнут с берегов Дона.