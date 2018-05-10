Сейчас я не стану говорить о вооружении, качествах командования и воодушевляющей идеологии, способной укреплять в народе готовность стойко переносить лишения и проявлять массовый героизм. Всё это давно известно, и ничего нового к уже сказанному не добавить.

Иван Шилов ИА REGNUM Без чего не бывает Победы

Анализируя то, без чего не бывает Победы, мы приходим к любопытным умозаключениям:

1. Победа в экономической войне (конкуренции) всегда лежит за рамками экономики и её законов. Главным в экономической успешности любой нации является её культура. Именно культура определяет отношение к самому труду и к людям в процессе трудового взаимодействия. Любое право вырастает из обычаев, а обычаи — это традиция, ставшая культурой народа.

2. Победа в общевойсковой классической войне лежит за рамками военного дела и возможностей экономики производить современное вооружение. Наполеон ставил на войне дух выше пушек, и это означает, что культура также является главным инструментом победы в любой войне. Культура — это не в узком смысле понимаемое умение пользоваться носовым платком, ножом и вилкой, уступать место женщинам и старшим и способность отличать Гегеля от Гоголя, хотя всё это тоже желательно. Культура — это весь комплекс идей, формирующих в обществе такого человека, который умеет терпеть невзгоды войны и проявлять готовность к самопожертвованию и массовому героизму и взаимопомощи. Без всего этого никакая победа в войне невозможна, даже в ракетно-ядерный век.

И уж разумеется, без культуры, понимаемой в широком смысле слова, невозможна никакая победа в современной войне, где информационная составляющая становится даже преобладающей над технико-организационной, финансово-экономической и логистико-географической.

Николай Богданов. Воскресное чтение в сельской школе. 1895

Бисмарк сказал как-то, что во Франко-прусской войне победил школьный учитель. Речь шла о французском учителе, а не о немецком. Французские школьники тогда учились по учебнику, составленному знаменитым парламентским деятелем, дипломатом и президентом Франции Лу Тьером, автором 20-томной истории Франции. Были тщательно проанализированы причины унизительного поражения Франции при Седане в 1870 году. Патриотическое воспитание французов привело к тому, что они не только победили в войне с Пруссией, но и в окопах Первой мировой войны оказались очень патриотично настроенные солдаты, что также помогло Франции победить Германию.

Школьный учитель повлиял и на поведение германского солдата Первой мировой. Его стойкость, боевое товарищество и готовность к самопожертвованию во имя Родины были сформированы на школьной скамье во время обучения будущих солдат. Эти качества прекрасно отражены в творчестве Э. М. Ремарка, представителя когорты писателей «потерянного поколения», выросшего между Первой и Второй мировыми войнами.

Советский народ-победитель также был выращен в советской школе. Отрицать это бессмысленно, даже президент США Кеннеди после полёта Гагарина признал, что СССР победил США в космической гонке благодаря системе образования. Это не полная характеристика — советское образование в центр своей деятельности ставило прежде всего воспитание личности и только во вторую очередь — передачу суммы знаний, умение их добывать и ими пользоваться. Задача воспитания личности полностью исключена из современных российских методик образования, так как не стыкуется с либеральной догматикой, положенной в основу современной российской педагогики.

День учителя. Советская открытка

История давно показала нам, что война — это непрерывный процесс, не прекращающийся во взаимоотношениях государств ни на минуту. Даже когда молчат пушки, воюют экономические системы, воюют разведки, воюют политики, воюют культуры. Если Клаузевиц сказал, что война — это продолжение политики другими средствами, то так же верна и обратная формула: политика — это продолжение войны другими средствами. Тот, кто этого не понимает и впадает в иллюзию общечеловеческих ценностей и пацифизма, — теряет страну и губит свой народ. Война не прекращается никогда, и только через призму войны, тотальной и всеохватной, правильно рассматривать историю человечества и способность его к выживанию.

Та же история показала нам, что солдаты и офицеры не рождаются в армии. Они приходят в неё из общества с уже сложившимися ценностями и убеждениями. В солдатском возрасте менять их уже поздно. Никакая идейная накачка и обработка в армии не позволит создать идеального солдата, если его в детстве не воспитывало само общество.

Вывод прост: чтобы победить в войне, нужно воспитывать молодёжь. Это поняли ещё наши предки. А чтобы воспитывать, нужна воспитательная среда, которая выполняет функции педагога даже тогда, когда процесс обучения прерван. Воспитательная среда — это культура. Это те книжки, которые мы в детстве читали, это те фильмы, на которых мы росли. Это те игры, в которые мы играли. Это те переживания и открытия, которые мы пережили в школе на уроках литературы и истории. Это пора нашего детства. В народе недаром говорят: воспитывать нужно, пока дитя поперёк лавки лежит, когда вдоль ляжет — поздно будет. Родина действительно начинается с песни, которую пела нам мать, и с заветной скамьи у ворот. Это тот фундамент, который потом ляжет в основу мотиваций личности, когда придёт время выбирать между жизнью и смертью.

А теперь скажите — Россия похожа на страну, где министр культуры по своему масштабу является верховным главнокомандующим или хотя бы фельдмаршалом сражающегося войска? Министр образования и науки похож на командующего фронтом, который действует по правилу «позади Москва и отступать некуда»? Телеканалы и газеты похожи на рода войск, ведущие тяжёлые оборонительные бои с многократно превосходящими силами противника?

Каждый раз страна с изумлением смотрит на очередной подвиг самопожертвования, явленный нашими солдатами во время локальных войн и сражений. Каждый раз мы смотрим на это как на чудо. Потому что понимаем — всё это не благодаря системе современного воспитания, а вопреки ей. Система воспитывает квалифицированного потребителя, а не патриота и гражданина. Нынешний потребитель — это суверенное от государства лицо, которое имеет законное право на действия «где хорошо — там и отечество». И всякое проявление патриотизма и самопожертвования во имя Родины в такой среде является антисистемным проявлением, непонятно как и откуда возникшим в поведении наших солдат.

Но в век информационной войны солдатом становится каждый. Тут уже воспитание на армию и школу не переложишь. Тут уже надо предъявлять то, что имеешь. Учиться плавать надо до того, как упадёшь за борт лодки, а не после того. Формировать воина духа и патриота, человека совести и чести, нужно до того, когда он попадёт под воздействие вражеской пропаганды. Это как если под огнём вражеской артиллерии начать учить новобранца рыть окопы и стрелять по мишеням. Поздно. Но именно это у нас сейчас и происходит в важнейшей для победы над врагом сфере — сфере культуры и воспитания молодежи.

Владимир Путин объявил задачей своего нового президентского срока прорывное увеличение затрат на образование и медицину. Это верно. Без финансирования в нынешнее время много не сделаешь. Но одними деньгами вопрос не решить. Власть своими рычагами может только создать очередную формальную структуру. Никакая накачанная деньгами формальная структура не решит проблему воспитания, где преобладают неформальные процессы, если этим делом не займутся педагоги экстра-класса. Где под словом «педагог» понимается комплекс таких качеств, как методолог, организатор, философ, психолог, воспитатель и подвижник. То есть это должен быть мудрец и герой. Такие люди есть, но они не в силах действовать через формальную систему. Тут сама система должна быть ими создана, тогда это возымеет эффект.

В мире ничто не ново под Луной, и всё имеет прецеденты в прошлом. Тот этап, который сейчас проходит Россия, уже был пройден не раз и самой Россией, и другими странами. Этот этап можно назвать периодом осмысления унизительного поражения в войне. Именно такие поражения служат причиной для смены подходов к управлению и концентрации лучших интеллектуальных сил на поисках решения главных вопросов.

Учиться надо у всех — и у себя, и у друзей, и у врагов — у врагов в первую очередь. Всё, что привело врагов к успеху, — очень важный опыт и материал к размышлению. Поэтому есть смысл посмотреть на опыт главного врага России — Англии.

Сильной чертой Англии является вдумчивость и фундаментальность в подходах к делу. В коммерческих переговорах англичане отличаются очень высокой компетентностью и знанием деталей вопроса. Если Англия за что-то берётся, то копает очень глубоко и продукт создаёт очень работающий. Собственно, эти качества и привели к тому, что мир говорит по-английски последние 300 лет. Любое обучение в военных училищах и разведшколах начинается с анализа действия врага. Это не случайно. Давайте и мы сделаем то же самое.

Британский бронепоезд. Англо-Бурская война

В истории Англии был период, чем-то похожий на то, что сейчас переживает Россия. Это период слабости и осознания национального унижения от поражения в войне. Речь не о распаде Британской империи, а о более раннем и локальном эпизоде истории — о поражении англичан в Англо-бурской войне. Англия явно превосходила буров по численности, вооружению, снабжению — и всё-таки проигрывала им в Южной Африке. Осознавать это англичанам был очень болезненно и неприятно. Как поступили в этой ситуации англичане?

Политическая культура английского правящего класса сформировалась в период Британской Ост-Индской компании. Именно там сформировались принципы знаменитой британской разведки, которые потом стали принципами выигрышной британской политики, сутью которой стал колониализм. То есть искусство покорения и управления территориями за пределами собственного государства.

Так вот, одним из стратегических принципов британской разведки является импровизация и отсутствие шаблона, что приводило к созданию уникальных методик. Сформировался класс британских политиков, которые обладали определённой философией, точнее, методологией политики. Суть этой методологии — формирование принципов, имеющих универсальное значение, на основе которых должны появиться деятели, способные действовать самостоятельно и в импровизационной форме решать конкретные задачи управления. Свобода мышления была главным требованием к британским чиновникам и британским разведчикам. Так требовал опыт коммерческой войны, и этот опыт лёг в основу государственного мышления британской аристократии.

Именно поэтому за осмысление причин поражения в войне с бурами взялся британский разведчик Баден Пауэлл. Он служил шпионом Её Величества королевы Виктории в Индии, Афганистане, Турции, Италии, на Балканах, в России, подавлял восстание зулусов, ашанти и матабелов в Южной Африке, воевал в Англо-бурской войне. Баден Пауэлл написал учебник по подготовке военных разведчиков, а также известные мемуары «Мои шпионские приключения», вышедшие в 1915 году.

Учебник по разведке Пауэлла использовался в кадетских училищах. В это время сам Пауэлл участвовал в очередной войне и сидел в осаде в крепости Мейфкинг в Африке. Там ему пришла в голову идея использовать для нужд разведки детей-подростков 12−14 лет. Подростки прекрасно справлялись с этой задачей, воспринимая это как увлекательную и опасную игру. Все педагоги знают, что подростки с удовольствием играют в разные экстремальные игры. На этом стоит молодёжный спорт и феномен уличных и дворовых банд. Однако то, что подростки Пауэлла воспринимали свои задания как игру, не мешало им приносить вполне реальные и ценные сведения.

Так родилось движение скаутов — детей-разведчиков. Пауэлл не просто написал книгу о подготовке детей-разведчиков, но с чисто английской системностью изучил весь мировой педагогический опыт от Эпиктета и Тита Ливия до опыта племён Африки и японских самураев. Научная обоснованность также была одним из главных принципов британской разведки. В 1907 году английская военная разведка организовала первый в мире скаутский лагерь — несколько дней в палатках на острове и 22 человека, разбитых на три звена. Уже через год король Эдуард принимал первый парад скаутов, на котором шагали 14 тысяч человек.

Опыт скаутов лёг в основу советской пионерии. Британский и советский опыт использовался при создании итальянских чернорубашечников, польских харцеров и германского гитлерюгенда. Безотносительно политической природы правящего режима повсюду организационная форма воспитания подрастающего поколения показывала превосходные результаты.

Главное — творческий подход и неформальное управление, а внимание руководства страны всегда показывало молодёжи важность дела, которым она занимается. Никто не смог превзойти советские результаты, когда, проходя последовательно октябрятские, пионерские и комсомольские структуры, молодёжь сдавала нормы ГТО, стреляла на уровень Ворошиловского стрелка и имела опыт прыжков с парашютом. Кроме того, идеологическая подготовка уже на ранних этапах давала армии практически готовые к войне кадры. Особенно помогло это при обороне Москвы в трудную зиму 1941 года. Мы бы не выстояли тогда, не будь проделана вся эта работа.

В послевоенном СССР прекрасно зарекомендовала себя подготовка молодёжи через систему ДОСААФ и Всесоюзная военно-патриотическая игра «Зарница». Дети мечтали получить гимнастёрки, нашить погоны, взять в руки автоматы и провести несколько дней на полигоне среди настоящей боевой техники, выполняя настоящие задачи и подводя итоги успехов разных групп. До сих пор в России ходят забавные истории о том, как после наших уроков НВП наши девушки за границей спокойно собирают и разбирают автоматы лучше американских или европейских солдат. И в основе этих историй не так уж и много выдумано.

Сейчас в России создана Юнармия. Это совершенно правильный ход. Но нельзя забывать, что вне общей культурной среды это не работает. Юнармия не должна превратиться в очередную секту, которую молодёжь видит лишь по телевизору на праздники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парадный расчёт «Юнармия»

Как в любом подобном деле, главными принципами тут остаются социальная технология, идеология и организация. Социальная технология — это очень важный момент. Сама система званий, нашивок и награждений имеет целью психологически готовить молодого человека стать частью трудовой армии, работающей на фабриках, без различия — государственные они или частные. В этом состоит смысл этой системы. Но дальше начинаются нюансы: система или сохраняет строгую централизованную вертикаль управления (скауты и чернорубашечники), или вводит самоуправление (пионеры и коммунары).

Строгая иерархия молодёжных организаций вводит молодёжь в систему подчинения индустриальным элитам, что в советском, что в капиталистическом варианте. Самоуправление и развитие внутренней демократии в итоге быстро приводит коммунаров в оппозицию к индустриальным элитам. Сейчас это не столько достоинство свободы и демократии, сколько помощь ультралибералам в деле дальнейшей атомизации социума, и без того запредельно высокой. Обществу сейчас важнее вернуть начала ценностей группы, коллектива, общности, чем делать акцент на сетевых анархических принципах. Групповая самоидентификация и без того сильно разрушена глобализацией. Поэтому все постиндустриальные неформальные движения типа коммунаров и ролевиков сохраняют самоуправление, а скауты и чернорубашечники сохраняли вертикальную структуру.

Но в любом случае система молодежных организаций работает лишь тогда, когда на неё работают обслуживающие национальные потребности государства науки: педагогика, социология, психология. Без этого любое движение вырождается в кустарщину и через определенное время затухает. Разумеется, созданная Юнармия не должна идти по пути доминирования самоуправления, а должна использовать строгую централизованную вертикаль. Цель Юнармии — воспитание трудовых резервов для труда и обороны страны.

Разумеется, всё относительно и ничего доводить до абсурда нельзя, и начала самоуправления также важны в работе Юнармии, но они не должны преобладать над единоначалием. У современной молодёжи отсутствует именно навык жизни и деятельности в сложной социальной системе, где общие цели стоят выше личных, имеется навык подчинения своих целей общим целям, нет навыка дисциплины и ответственности. Тут структура непременно должна быть иерархической и единоначальной, аналогично армейской.

Что касается идеологии движения, то целью является умение жить какой-то период в условиях аскетизма и воздержания. В любом военно-патриотическом воспитании, независимо от идеологической и религиозной ориентации участников, это является главной целью. Никаких конфликтов на ценностной основе в многонациональном и мультикультурном обществе, каким является Россия, такая цель не предусматривает.

Организационный аспект — классика. Центры типа Домов пионеров с финансированием от спонсоров и государства. Требуются возможности дополнительного образования и воспитания за счёт всех мыслимых направлений деятельности, включая военные и спортивно-патриотические. Периодическое проведение сборов и лагерей на выезде с изоляцией от внешней среды и погружением во внутреннюю среду. Непременным атрибутом остается символика, ритуалы, структура отрядов, принцип «наш — не наш», создание своего мира, выросшие члены движения становятся наставниками для молодых, свой кодекс чести, корпоративное чувство выпускников.

Молодёжные военно-патриотические движения — это оргоружие, выпускать из рук которое нельзя никогда, особенно в период информационных войн. Для государств в этом деле требуется невероятная способность избегать бюрократических методов управления и подбора руководящих кадров, а также адекватного идеологического и культурного обеспечения. Требуется наличие мультипликатора опыта и традиций — газеты и соответствующих лагерей. Лагеря Артек и «Орленок» прекрасно годятся для юнармейских целей, а вот газеты нет. В СССР такой газетой была «Комсомольская правда», но сейчас это рупор либерализма и требуется создание новой газеты. Как в электронном, так и в бумажном виде.

Социальные технологии имеют склонность развиваться, но никогда не стоит забывать ещё один полезный принцип, который используют наши противники: преемственность — ключ к успеху. Глупо отбрасывать успешные социальные технологии, недооценивая их пользу. НКВД очень серьёзно изучал опыт немецких егерей, научившихся громить партизанские отряды. США изучили опыт немецких егерей и советского НКВД, доведя их методы во Вьетнаме практически до совершенства.

Нынешний российский спецназ изучил весь имеющийся опыт предшественников, куда вошли не только вышеперечисленные спецоперации, но и последующие, используемые в других локальных войнах. Именно это и привело к потрясающей эффективности наших Сил специальных операций, что видно на примере Сирии. И наш опыт наши враги тоже внимательно изучают.

В нынешней информационной войне мы также нуждаемся в использовании любого удачного опыта любого предшественника. И чем раньше мы перестанем отказываться от выигрышных моделей поведения, тем раньше наступит победа. Мы должны создать ту среду, которая будет воспитывать победителей. Творцов новой Российской империи. Это непростая и долгая работа, за которую надо приниматься немедленно. Без этого никакие планы выполнить будет невозможно.