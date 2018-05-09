День Победы в Барнауле: радость и потери боль
Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года, стала тяжелейшим испытанием для всего советского народа. Солдаты Алтайского края (а это более 600 тыс человек) самоотверженно сражались на всех фронтах. К весне 1945 года не было в живых каждого второго (283 тыс не вернулись). Сегодня, 9 мая, в День Победы, потомки освободителей — более 40 000 человек — встали в ряды барнаульского «Бессмертного полка».
Многим хотелось пронести портреты своих родных непосредственно перед трибуной, где находились ветераны Великой Отечественной войны, и подарить цветы. Одна девочка лет пяти протиснулась к первым рядам со словами «Хочу посмотреть живого ветерана». Герои праздника тоже приветствовали «полк», от их улыбок, кажется, потеплело, хотя погода сегодня барнаульцев не баловала: холодный ветер и плотная облачность. Музыка военных лет и тысячи лиц на портретах до предела растянули душевные струны. Да, праздник со слезами на глазах.
На этом свете уже нет двух родных и очень достойных людей — фронтовиков Королевского Сергея Владимировича и Королевской Любови Евстафьевны. Дедушку война застала на морской базе, расположенной на островах Моонзундского архипелага. Боевые действия по их захвату фашисты начали 6 октября 1941 года, а уже 12 октября они высадились на остров Хийумаа (Даго), где развернулись ожесточённые бои. И тогда дедушка на своей шкуре испытал, что кроется за сухими строчками:
«По приказу Военного совета Балтийского флота гарнизон острова Хийумаа 14−22 октября был частично (570 человек) на мотоботах эвакуирован на полуостров Ханко».
Силы были неравны, и старшие офицеры, поняв это, попросту сбежали, оставив на произвол судьбы младший состав. Причём солдат оставили без еды и оружия: им последовал приказ уничтожить орудийные батареи и открыть шлюзы, затопив базу. Подавляющая часть оставленных оборонять архипелаг погибла (2 760 человек) или попала в плен (12 875 человек).
Так младший сержант Сергей Королевский стараниями одного из кайтселийтов (это участники добровольческого военизированного формирования, которые вылавливали советских солдат и сдавали фашистам) оказался в лагере для военнопленных в Эстонии. Говорил, что бежать оттуда было немыслимо, все попытки оказались неудачными. Совершить побег удалось лишь спустя два года, когда пленных солдат повезли в лагеря смерти на территорию Германии. Это было опасное предприятие: разобрать деревянный пол вагонетки, выпрыгнуть под неё прямо на ходу и не покалечиться. Не многим пленным это удалось.
Последовавшие за освобождением репрессии дедушка вспоминал неохотно, «провинность» отрабатывал на шахтах. За мужество, проявленное при защите островов, неоднократно представлялся к наградам, но они так и не дошли до героя. Даже паспорт он смог получить лишь в 1951 году, когда у бабушки родился первенец.
Королевская Любовь Евстафьевна (в девичестве Кулик) пошла на фронт добровольцем, не доучившись в медицинском училище Новороссийска. Став бойцом-краснофлотцем 255-й Таманской бригады морской пехоты, ходила в разведку, выносила с поля боя раненых. Говорила — страшно вспоминать что творилось в окопах.
Пример её отваги в 1943 году вдохновил военного корреспондента Аркадия Первенцева на написание рассказ «Девушка с Тамани». Это её семью убили фашисты, дом сожгли. Любовь Кулик и сама несколько раз была на краю гибели. И не только по причине многочисленных контузий. Был случай, когда она, будучи в разведке, попала в плен и подверглась пыткам. На предплечье вырезали морской якорь, хотели повесить, но свои подоспели вовремя, спешили освободить из петли и штыком повредили горло.
Вспоминая эти истории, осознаешь, что наши проблемы — ничто по сравнению с тем, что довелось пережить родным на войне в 18−20-летнем возрасте и после войны. Никаких слов не хватает передать чувства, которые испытываешь, общаясь с живыми свидетелями Великой Отечественной войны. Великая Победа и великая боль от потери близких и дорогих людей.
Сегодня они тоже были частью «Бессмертного полка».