Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года, стала тяжелейшим испытанием для всего советского народа. Солдаты Алтайского края (а это более 600 тыс человек) самоотверженно сражались на всех фронтах. К весне 1945 года не было в живых каждого второго (283 тыс не вернулись). Сегодня, 9 мая, в День Победы, потомки освободителей — более 40 000 человек — встали в ряды барнаульского «Бессмертного полка».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM «Бессмертный полк». Барнаулец несёт ордена и портрет своего отца

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул. Ветеран войны приветствует участников «Бессмертного полка»

Многим хотелось пронести портреты своих родных непосредственно перед трибуной, где находились ветераны Великой Отечественной войны, и подарить цветы. Одна девочка лет пяти протиснулась к первым рядам со словами «Хочу посмотреть живого ветерана». Герои праздника тоже приветствовали «полк», от их улыбок, кажется, потеплело, хотя погода сегодня барнаульцев не баловала: холодный ветер и плотная облачность. Музыка военных лет и тысячи лиц на портретах до предела растянули душевные струны. Да, праздник со слезами на глазах.

На этом свете уже нет двух родных и очень достойных людей — фронтовиков Королевского Сергея Владимировича и Королевской Любови Евстафьевны. Дедушку война застала на морской базе, расположенной на островах Моонзундского архипелага. Боевые действия по их захвату фашисты начали 6 октября 1941 года, а уже 12 октября они высадились на остров Хийумаа (Даго), где развернулись ожесточённые бои. И тогда дедушка на своей шкуре испытал, что кроется за сухими строчками:

«По приказу Военного совета Балтийского флота гарнизон острова Хийумаа 14−22 октября был частично (570 человек) на мотоботах эвакуирован на полуостров Ханко».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Младший сержант Сергей Королевский стараниями одного из кайтселийтов оказался в лагере для военнопленных в Эстонии

Силы были неравны, и старшие офицеры, поняв это, попросту сбежали, оставив на произвол судьбы младший состав. Причём солдат оставили без еды и оружия: им последовал приказ уничтожить орудийные батареи и открыть шлюзы, затопив базу. Подавляющая часть оставленных оборонять архипелаг погибла (2 760 человек) или попала в плен (12 875 человек).

Так младший сержант Сергей Королевский стараниями одного из кайтселийтов (это участники добровольческого военизированного формирования, которые вылавливали советских солдат и сдавали фашистам) оказался в лагере для военнопленных в Эстонии. Говорил, что бежать оттуда было немыслимо, все попытки оказались неудачными. Совершить побег удалось лишь спустя два года, когда пленных солдат повезли в лагеря смерти на территорию Германии. Это было опасное предприятие: разобрать деревянный пол вагонетки, выпрыгнуть под неё прямо на ходу и не покалечиться. Не многим пленным это удалось.

Последовавшие за освобождением репрессии дедушка вспоминал неохотно, «провинность» отрабатывал на шахтах. За мужество, проявленное при защите островов, неоднократно представлялся к наградам, но они так и не дошли до героя. Даже паспорт он смог получить лишь в 1951 году, когда у бабушки родился первенец.

Королевская Любовь Евстафьевна (в девичестве Кулик) пошла на фронт добровольцем, не доучившись в медицинском училище Новороссийска. Став бойцом-краснофлотцем 255-й Таманской бригады морской пехоты, ходила в разведку, выносила с поля боя раненых. Говорила — страшно вспоминать что творилось в окопах.

Пример её отваги в 1943 году вдохновил военного корреспондента Аркадия Первенцева на написание рассказ «Девушка с Тамани». Это её семью убили фашисты, дом сожгли. Любовь Кулик и сама несколько раз была на краю гибели. И не только по причине многочисленных контузий. Был случай, когда она, будучи в разведке, попала в плен и подверглась пыткам. На предплечье вырезали морской якорь, хотели повесить, но свои подоспели вовремя, спешили освободить из петли и штыком повредили горло.

Вспоминая эти истории, осознаешь, что наши проблемы — ничто по сравнению с тем, что довелось пережить родным на войне в 18−20-летнем возрасте и после войны. Никаких слов не хватает передать чувства, которые испытываешь, общаясь с живыми свидетелями Великой Отечественной войны. Великая Победа и великая боль от потери близких и дорогих людей.

Сегодня они тоже были частью «Бессмертного полка».