Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия) сообщает о проблемах со здоровьем председателя польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского. В пятницу, 4 мая, он попал в больницу из-за серьезных болей в колене, которые мешали ему нормально двигаться. На следующий день Качиньский покинул Военно-медицинский институт на улице Егерей в Варшаве. Однако уже в воскресенье, 6 мая, был вынужден вернуться в больницу. Глава PiS долгое время боролся с болезненным повреждением коленного сустава. Врачи предложили ему операцию, но он не принял решения. Вероятно, боится полуторалетнего отсутствия в политике на время реабилитации. Принимая во внимание серию предстоящих выборов, которые, по-видимому, Качиньский хочет контролировать, это не удивительно. Пока неизвестно, будет ли он проходить операцию или, как и прежде, бросится в вихрь работы и продолжит играть со своим здоровьем.

Иван Шилов ИА REGNUM Польская пресса

Как заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, «мы хотим добиться ситуации, когда ни один из поставщиков газа в Польшу не будет монополистом». Об этом он рассказал в ходе проходившей в Мендзыздрое конференции Gazterm, передает Radio Szczecin (Щецин). Участники мероприятия обсуждали перспективы импорта сжиженного газа из США в страны так называемого Троеморья, региона, расположенного между Балтийским, Адриатическим и Черным морями. Щерский отметил, что всё зависит от конкретных деловых контрактов. «Мы, как политики, не советуем заключать экономически невыгодные контракты, — сказал глава президентской канцелярии. — Мы хотим иметь экономически выгодные договоренности. Если американский бизнес захочет воспользоваться тем, что мы создаем в качестве большого газового рынка в Центральной Европе, это будет взаимовыгодным». При этом Варшава «не хочет, чтобы американский газ вытеснил российский, мы хотим, чтобы между поставщиками был баланс». Как подчеркнул Щерский, речь в принципе идет не о «вытеснении» того или иного поставщика, а формировании «нашего портфеля поставок, чтобы мы могли выбрать лучшие предложения». В случае реализации планов по диверсификации закупок Польшей газа каждый поставщик сможет работать на рынке, но никто не будет монополистом.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Раньше усилия Польши по укреплению Европейского союза были очень важны, пояснил в интервью Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия) экс-премьер Ежи Бузек. Варшава считалась партнером, на которого можно было положиться, у которого есть свои требования и приоритеты, но реализует он их с пониманием условий и потребностей других стран-членов. Лучшим примером является Энергетический союз — проект, вызвавший к жизни огромный пакет правовых норм, приведший к повышению энергетической безопасности Польши и всего континента, ведь туда «мы включили наших партнеров из Украины, Балканы и Грузию». Общая восточная политика также является польским брендом, отмечает Бузек. Для Польши было ясно, что самое главное — это чтобы страны, расположенные к востоку, были в безопасности и в меру зажиточны. Более того, удалось убедить в этом итальянцев, испанцев или греков, которые традиционно ориентированы на юг, а не восток. Сегодня ситуация изменилась. Рассматривается новый бюджет ЕС, который будет сложным по многим причинам, хотя бы из-за Brexit. Это означает выпадение около 94 миллиардов евро за семь лет. Представлен предварительный проект нового бюджета, который пока не обозначил, сколько упадет средств в «национальные конверты». Однако мы уже знаем, что две наиболее важные области для Польши — политика выравнивания и поддержка сельского хозяйства — сократятся на 7% и 5% соответственно. Предпочтение будет отдаваться странам Южной Европы, которые понесли огромные издержки из-за иммиграционной волны. «Это миллиарды инновационных инвестиций, возможность развития наших регионов, нашей молодежи, привлекательные рабочие места — здесь, в Польше, а не за рубежом, — отмечает Бузек. — Средства на многочисленные проекты для пожилых людей или программы по улучшению качества воздуха и охраны окружающей среды для наших детей и внуков». Бывший премьер подчеркнул, что его очень беспокоит: Варшава будет вести переговоры в условиях «плохой атмосферы вокруг нашей страны», что ставит ее в сложную ситуацию. Одно дело — обсуждать такие важные вопросы, будучи надежным партнером, автором конкретных и конструктивных предложений для всего Евросоюза, другое дело — в статусе «эгоистической и самодовольной страны, не склонной к диалогу».

Питер Брейгель Младший. Визит в дом фермера. 1620-е

Малыш, который только-только появился на свет, весит всего четыре килограмма, но уже весь в долгах, пишет Gazeta Olsztyńska (Ольштын). Центральное статистическое управление (GUS) подсчитало, что государство имеет в общей сложности 6 триллионов злотых долга. Из них менее пяти являются обязательствами перед нынешними и будущими пенсионерами, с которых государство уже собрало взносы. Оставшаяся сумма — это официальная задолженность правительственных и муниципальных учреждений. Каждый поляк должен, таким образом, 156 тысяч злотых. Чем выше долг, тем больше проценты. В Польше ежегодное обслуживание долга составляло около 25 миллиардов злотых в год. А эти средства можно было бы потратить на строительство дорог, укрепление полиции, судов, здравоохранения, даже на социальные выплаты. В 2017 году государство взяло в среднем с поляка 21,5 тысячу злотых. К сожалению, из года в год мы платим всё больше и больше. Так, в 2016 году счет был меньше на 1338 злотых. В этом году в первый раз узнаем, сколько будет стоить нам программа 500+ (619 злотых в расчете на одного жителя). Пенсии обойдутся в 4677 злотых. Поддержка безработных и социальная помощь — это 1283 злотых, здравоохранение — 2310 злотых, армия — 771 злотых, другие службы — 365 злотых, образование — 2324 злотых, а дороги — 1117 злотых. Как подчеркивает экономист Форума гражданского развития Александр Лашек, расходы государства растут быстрее, чем экономика, и это существенное изменение.

Фермеры из Люблинского воеводства с тревогой ждут урожая в этом году, констатирует Dziennik Wschodni (Люблин). Всё из-за удлиненной процедуры трудоустройства иностранцев и растущей конкуренции — в центре и на западе Польши работодатели предлагают лучшие расценки. Эксперты считают, что в этом году сельское хозяйство и садоводство региона может потерять до трети задействованных здесь украинцев. До недавнего времени, чтобы нанять иностранца в сфере сельского хозяйства или туризма, достаточно было подать в управление простое заявление. Однако с 1 января фермер должны получить разрешение на сезонную работу. Нужно ждать. По словам Анджея Тубульчика, директора бюро труда в Краснике, раньше справки выдавались от руки, что в сезон занимало 1−2 дня. Сейчас это административное производство. На подтверждение заявки уходит неделя, так как потенциального работника проверяют в ведомстве по делам иностранцев. А заодно работодателя, нет ли у него задолженности по налогам. Затем еще неделя уходит на регистрацию. Но и это еще не конец. Фермер должен подтвердить прибытие сотрудника из-за рубежа или в противном случае уведомить о его отсутствии или отказе от сотрудничества пограничную службу. Известен случай, когда работодатель подал документы в начале февраля, а рассмотрели их только 12 апреля, поскольку делались дополнительные запросы. Но ведь в сельском хозяйстве работа человека не будет ждать, каждый день важен. Невозможно отложить посев или сбора урожая, потому что нет бумажки. Помимо того, при подаче заявления фермеры должны платить 30 злотых за каждого потенциального работника с учетом сезона. Многие из работодателей жалуются, говорит Тубульчик, что деньги заплатили, разрешения ждали, а иностранный гражданин не появился. А происходит такое всё чаще и чаще, потому что много украинцев едет дальше на запад, где ставки больше.

Jacek Bogdan Кшиштоф Скиба

Институт национальной памяти напомнил, что памятник «Революционной борьбе» в Жешуве подлежит сносу в соответствии со статьей 5 закона о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя, информируют Nowiny (Жешув). Соответствующее письмо было направлено в городской совет. В нём говорится, что «памятник был открыт 1 мая 1974 года» и он создан «в честь героев революционных боев за Польшу в ознаменование 30-летия Польской Народной Республики», следовательно, монумент является де-факто памятью истории коммунистического движения на территории тогдашнего Жешувского воеводства. И нет сомнений, что этот памятник установлен в честь события, «знаменующего коммунизм, а также лишенное суверенитета и зависящее от СССР государство, каковым была ПНР, которая получила и сохранила свою власть благодаря широко применяемому насилию, борьбе с гражданским сопротивлением и при помощи дислоцированных в Польше советских войск».

Заступиться за памятник «Революционной борьбе» решил лидер группы Big Cyc Кшиштоф Скиба, сообщают Super Nowości (Жешув). Он пригласил всех желающих принять участие в пикете, который назначен на 13 мая. Музыкант призвал присоединиться к акции протеста против сноса монумента и обещает концерт «на славу, чтобы он остался». В социальных сетях в группе «Битва за жешувский памятник» просят приходить с барабанами, гитарами и флейтами и как следует зажечь. Обещала сыграть под монументом финалистка телевизионного конкурса «Есть талант» Магдалена Андерс. Согласно опросам, подавляющее большинство жителей Жешува (более 90% респондентов) считают, что памятник «Революционной борьбе» должен остаться в нынешнем виде, около 20% респондентов допускают появления возле него стенда с пояснениями исторического контекста.

Мэр Нью-Джерси решил убрать памятник, посвященный жертвам Катыни, потому что место, где он находится, будет перестраиваться, рассказывает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Посыпались — и это правильно — голоса протеста польской диаспоры в США и Польше, потому что памятники уничтожать не следует. Кроме того, по непонятной причине мэр американского города назвал маршала сената Польши «белым фашистом». И упомянул что-то о попытках Польши написать новую историю Холокоста. Так что принятие поправок в закон об Институте национальной памяти вышло полякам боком, и еще долго будет выходить. Добавим, что Институт сам пишет новую послевоенную историю. Для поляков удаление памятника жертвам Катыни — это болезненно. Однако напомним, что власти Третьей Республики убирали и по-прежнему продолжают убирать памятники, посвященные погибшим солдатам Красной армии, Войску Польскому и так далее. Разной была история, но чтобы переписать ее заново? Россияне протестуют, однако власть делает свое дело. Помните, как убрали «памятник четырем спящим» в варшавской Праге, потому что он мешал станции метро? Где сегодня этот монумент? Что чувствуют россияне? Наверное, то же самое, что чувствуют американские поляки из-за удаления катынского памятника. Можно сказать, что наш памятник был правильный, а российские нет. Но это мы так считаем. Сталин убил наших офицеров, несколько сотен тысяч солдат Красной армии погибли на польской земле. Каждый чтит кровь своих погибших, но в Польше сейчас всё по-другому. Мы чтим память только тех, которые соответствуют историческому повествованию «Права и Справедливости». Может быть, аналогично действует и мэр Нью-Джерси. Может быть, этот памятник не вписывается в его представления. И он может нам сказать: ведь вы тоже разрушаете памятники, так что напрасно меня цепляете.