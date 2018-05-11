С 2011 года сначала в Сирии, а затем и в Йемене марионеточные силы Ирана и Саудовской Аравии находятся в постоянном ожесточенном противостоянии. По всей видимости, и в Эр-Рияде, и в Тегеране понимают, что прямое военное столкновение не отвечает их интересам, поэтому ни та, ни другая сторона напрямую друг друга еще не атаковали.

Цитата из к/ф «Сын Конга». Реж. Эрнест Шодсак. 1933. США Упорная борьба

Тем не менее риск эскалации существует всегда, и он будет еще больше, если 8 мая президент США Дональд Трамп объявит о выходе США из ядерной сделки с Ираном. В результате может произойти рост числа военных провокаций со стороны исламской республики в регионе, что повлечет за собой ответные шаги Саудовской Аравии, пишет Афшон Остовар в статье для американского издания The Foreign Policy.

При этом проще оценить вероятность начала прямого военного противостояния между Тегераном и Эр-Риядом, нежели предсказать то, кто выйдет из него победителем. Исход такой войны будет в конечном счете зависеть от того, какую форму она примет.

Hamed Saber Танк иранских сухопутных войск

Оба государства значительно отличаются друг от друга по размеру и потенциалу своих вооруженных сил. Так, исламская республика обладает более многочисленной армией, состоящей из двух частей — Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и регулярной армии Артеш с ее сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими силами. В составе регулярных частей служит, по некоторым оценкам, 350 тыс. военнослужащих, в них же находятся наиболее продвинутые образцы вооружения.

В свою очередь, в КСИР служит около 125 тыс. человек, которые осуществляют асимметрические операции, а также отвечают за флот беспилотников и программу стратегических баллистических ракет. Более того, посредством подразделений специального назначения «Кудс» КСИР может проводить иностранные операции и оказывать поддержку странам-клиентам, таким как Сирия и Ирак.

С 1980-х годов из-за санкций и политического давления со стороны США способность Ирана приобретать военные технологии и оружие у других стран сократилась, поэтому вооружение исламской республики относительно устарело.

YPA Пуск иранской ракеты класса «земля — земля»

Более того, военный бюджет Ирана, составивший в 2016 году всего около $12,3 млрд, скромен по сравнению с затратами Саудовской Аравии, которая в 2016 году потратила на оборону $63,7 млрд и $69,4 млрд в 2017 году. С технологической точки зрения вооруженные силы Ирана также отстают от региональных держав. В частности, ВВС страны используют устаревшие платформы, такие как F-5 и F-14 Tomcat, тогда как бронетанковые войска по большей части состоят из поставленных еще до революции 1979 года танков или из России в 1990 годах, таких как M60A1 и Т-72.

Не имея возможности провести модернизацию своих вооруженных сил, Иран стал развивать другие области, прежде всего, баллистические ракеты для получения сравнительного военного преимущества над соседними державами. Так, иранские ракеты «земля — земля», такие как «Зольфагар» с радиусом действия 700 км, и «Шабаб-3», способная поражать цели на расстоянии 1,5 тыс. км, вполне могут использоваться для нанесения ударов по стратегической инфраструктуре и крупным городам Саудовской Аравии.

Благодаря таким характеристикам этих ракет и большим их запасам в арсенале Ирана они стали фундаментом стратегического потенциала сдерживания исламской республики. Эффективность своего потенциала Тегеран продемонстрировал в июне 2017 года, когда по позициям исламистов рядом с сирийским городом Дейр-эз-Зор было выпущено шесть ракет «Зольфагар».

Commons.wikimedia.org Истребитель F-15 саудовских ВВС

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Помимо собственно оружия сдерживания, КСИР также развивает менее дорогостоящие инструменты сдерживания, которые могут оказаться эффективными в рамках асимметричных операций. Среди них прежде всего стоит указать многочисленный флот быстрых ударных лодок ВМФ КСИР. Они могут быть вооружены 107-мм ракетами, тяжелыми пулеметами и противокорабельными крылатыми ракетами, а также начиняться взрывчатой и использоваться по типу самолетов-камикадзе. Эти лодки вместе с огромным запасом морских мин являются основным инструментом нападения КСИР против морских противников.

Со своей стороны, вооруженные силы Саудовской Аравии менее многочисленны, но лучше вооружены. Основные сухопутные, военно-воздушные, военно-морские и ракетные силы королевства находятся под командованием министерства обороны страны. Вместе со вспомогательными силами в национальной и королевской гвардии и пограничных войсках МВД в рядах вооруженных сил Саудовской Аравии несут, по некоторым оценкам, службу около 250 тыс. человек. Фундаментом военных сил королевства являются авиация и ПВО. Так, королевские ВВС страны располагают несколькими эскадрильями истребителей 15C/D Eagle и F-15 Strike Eagle, многоцелевых истребителей Tornado, а также 72 ударных истребителя Eurofighter Typhoon.

Commandernavy Иранские военные в период войны с Ираком

ПВО королевства также обладает столь же внушительным потенциалом, который составляют ракетные батареи Patriot, расположенные вокруг критически важной инфраструктуры, военных баз и крупных городов страны. Эр-Рияд также располагает небольшим арсеналом баллистических ракет, число которых, по всей видимости, растет. Ракетные сил стратегического назначения страны, по некоторой информации, включают в себя десятки китайских жидкотопливных ракет «Дунфэн-3» (радиус действия от 4 тыс. до почти 5 тыс. км) и, возможно, ряд твердотопливных ракет «Дунфэн-21» (радиус действия 1,6 тыс. км).

Безусловно, имеющийся у стран военный потенциал — это одно, тогда как эффективное его применение на поле битвы — совсем другое, и важную здесь роль играет опыт, благодаря которому военные могут определить свои слабые стороны и развить сильные. Как Иран, так и Саудовская Аравия имеют недавний опыт ведения боевых действий, хотя и в разных условиях.

В основе военного опыта Ирана лежит восьмилетняя война с Ираком — страной, на тот момент более технически развитой и пользующейся намного большей иностранной поддержкой. В ходе этого кофликта вооруженные силы Ирана освоили принципы выживания и достижения ограниченных успехов при помощи асимметричной тактики. Впоследствии опыт боевых действий КСИР и союзников Ирана в Сирии, Ираке и Йемене позволил Тегерану в большей степени развить навыки командования войсками, осуществления взаимодействия родов войск и проведения сухопутных наступательных операций.

Commons.wikimedia.org Саудовские военные

И хотя сухопутные успехи в Ираке и Сирии были бы невозможны без Ирана и его клиентов, достигнуты они были только благодаря поддержке авиации иностранных держав — американской в Ираке и российской в Сирии. Без них крайне сомнительно, чтобы находящиеся под руководством Ирана войска смогли бы добиться хоть каких-то серьезных приобретений в борьбе с сирийской оппозицией или боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Более того, они, утверждает автор, полагались на артиллерийские обстрелы, которые, по сути, сровняли с землей населенные пункты, удерживаемые противниками.

Саудовская Аравия, со своей стороны, обладает относительно меньшим боевым опытом. Так, в 1991 году вооруженные силы страны и Кувейта с трудом противостояли танковой колонне Ирака, которая захватила город Хафджи на территории Саудовской Аравии. В конечном счете им удалось добиться победы с помощью США, однако битва за город вскрыла неопытность военных королевства. Предтечей же нынешнего конфликта в Йемене стало вторжение Эр-Рияда в страну в 2009 году для поддержки правительства страны против хуситов. Тогда кампания Саудовской Аравии, участие в которой также приняли войска Иордании и, возможно, Марокко, продолжалась всего несколько месяцев и была сконцентрирована исключительно на том, чтобы наносить удары по позициям хуситов на границе страны.

Pxhere.com Лес рубят — щепки летят

Тогда, несмотря на захват ряда ключевых позиций на границе, действия ВВС королевства лишь в незначительной мере повлияли на общий ход сухопутной кампании. Отсутствие значительных успехов в той войне авиации королевства очевидным образом не подготовило Саудовская Аравию к нынешнему конфликту в Йемене. Тем не менее чем дольше продолжается нынешнее противостояние в этой ближневосточной стране, тем больше опыта будет у военных королевства.

Таким образом, как бы ни жестоко было говорить о том, что война в Йемене, в которой гибнет столько простых жителей страны, является не чем иным, как всего лишь учениями, это действительно так. Конфликт дал Эр-Рияду прекрасную возможность испытать свои военно-воздушные и сухопутные силы в бою и отработать взаимодействие родов войск. Но даже эта кампания имеет ограниченный успех: хотя возглавляемая Саудовской Аравией коалиция и смогла с помощью авиации выдавить хуситов с их позиций на юге страны, на севере ей в этом почти не сопутствовала удача. Это очевиднее всего в столице страны городе Сана, в которой, несмотря на активные бомбежки, стороны по-прежнему удерживают в целом те же позиции.

Commons.wikimedia.org Ракета, сбитая саудовским комплексом Patriot

С учетом относительных возможностей и боевого опыта Ирана и Саудовской Аравии, можно сказать, что каждая страна имеет свои сильные и слабые стороны, однако ни одна не обладает очевидным преимуществом над другой. В случае конфликта Эр-Рияду будет принадлежать гегемония в воздухе, его авиация может наносить удары по военной инфраструктуре и военным базам Ирана на побережье Персидского залива.

Иран же, со своей стороны, сможет добиться владычества на воде, особенно в Персидском заливе, где у него имеются быстроходные ударные лодки и дизельные подводные лодки и минеры. С помощью них он может уничтожать торговые и военные суда и атаковать порты королевства. Благодаря наличию у Тегерана баллистических ракет он способен наносить удар по стратегически важной инфраструктуре и крупным городам, и несмотря на наличие у Эр-Рияда систем Patriot, они едва ли смогут остановить все ракеты, запущенные по королевству.

upyernoz Флаг «Хезболлы»

Автор подчеркивает, что конфликт между двумя странами будет направлен на то, чтобы нанести противнику наибольший урон и заставить прекратить враждебные действия. В таких условия в более выгодном положении оказывается Саудовская Аравия с ее более современными ВВС, доступом к иностранным технологиям и большими финансовыми возможностями. При этом она едва ли сможет нанести слишком значительный урон исламской республике, которой меньше терять и которая уже доказала способность на протяжении многих лет выносить тяготы войны против более продвинутых держав.

Хотя вероятность того, что в таком конфликте не примут участия другие государства и внегосударственные образования, невелика. Так, хотя у Ирана нет союзников-государств — Сирию едва ли можно отнести в эту категорию, — на его стороне действует сильный и международный альянс различных внегосударственных клиентов в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене. Такие группировки, как ливанская «Хезболла» и «Асаиб Ахль аль-Хакк» в Ираке, почти точно поддержат Тегеран в этом конфликте, в том числе нанося удары по гражданам Саудовской Аравии в этих странах. Они тем не менее не смогут наносить удар по территории самого королевства с какой-либо долей эффективности.

В свою очередь, Саудовская Аравия поддерживает сильные союзные отношения с арабскими странами, прежде всего с ОАЭ и Иорданией, а также с США. В случае начала такого конфликта сложно себе представить, чтобы США не подключились к конфликту тем или иным образом на стороне Эр-Рияда. Хотя Иран и может сделать такую поддержку со стороны США сопряженной с большими издержками, нанося удары по американским судам в Персидском заливе напрямую или нападения на граждан страны через своих прокси, Тегерану придется делать это с риском подтолкнуть Вашингтон к более обширной войне с США.

Таким образом, возможное вмешательство США станет тем неизвестным фактором в любом потенциальном конфликте между Ираном и Саудовской Аравией. Даже если силы обеих стран в целом уравновешивают друг друга, та военная мощь, которую может предложить Вашингтон, приведет к тому, что чаша весов склонится в пользу Эр-Рияда. Иными словами, пытаться пойти на эскалацию с Саудовской Аравией было бы крайне опасно для Ирана. Такая война, скорее всего, велась бы не только Эр-Риядом. Иран же не обладает тем потенциалом, который необходим, чтобы выстоять против совместных действий целой военной коалиции.