По мере приближения запланированного на конец мая с.г. очередного вояжа премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию не только российские, но и зарубежные СМИ отмечают невыгодные для японского лидера позиции, с которых он собирается вновь убеждать президента РФ Владимира Путина согласиться на уступки по так называемому территориальному вопросу. Все чаще раздаются голоса о том, что Абэ будет трудно, если не невозможно, убедить русских продолжать переговоры о Курильских островах в обстановке, когда Токио все явственнее объединяется со своими союзниками по «большой семерке» в антироссийской риторике и санкционной политике. Нельзя не учитывать и то, что «коллективному Западу», прежде всего США, скоро может надоесть японская дипломатия «заигрывания» с Россией и лично с Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Серьезные японские политологи открыто критикуют Абэ за его иллюзии по поводу «скорого возвращения островов» и подписания мирного договора с Россией. Договора с единственной целью — удовлетворить амбиции японского политического класса. Амбиции, прямо скажем, в основе которых обыкновенный реваншизм, несогласие с итогами войны, да и с самим поражением.

Damien Clauzel В ожидании реванша

Адъюнкт-профессор политологических наук японского университета «Темпл» Джеймс Браун в статье в международном журнале The Diplomat, озаглавленной «Токио разрывается между Россией и Западом», пишет: «Правительство Японии вынуждено заниматься сложным балансированием своей позиции, когда речь заходит о России. Хотя кризис в отношениях между Востоком и Западом с 2014 года обострился, Япония в этот период укрепила политические и экономические связи со своим северным соседом. Она оправдывает свою политику тем, что она необходима для достижения Японией прорыва в давнишнем территориальном споре по поводу южнокурильских островов или северных территорий. Однако в настоящее время геополитическая напряженность достигла уровня периода холодной войны, и поэтому Япония находится под все большим давлением со стороны своих западных союзников, которые хотят, чтобы Токио действовал в соответствии с их общей линией».

Автор статьи раскрывает намерения Токио и лично Абэ использовать достигнутую в разговоре тет-а-тет с Путиным договоренность о допуске японских предпринимателей на российские острова, на которые претендует Япония. Небезынтересно, что мнение адъюнкт-профессора почти полностью совпадает с предостережениями российских противников «затаскивания» японцев на Курилы. Читаем: «Цель Абэ состоит в том, чтобы достичь соглашения о совместной экономической деятельности на спорных территориях в специальных законодательных рамках, которые не будут ущемлять претензии на суверенитет ни одной из сторон. Это позволит впервые за несколько десятилетий обеспечить значительное японское возвращение на южнокурильские острова. Это будет воспринято как относящееся к наследию достижение в области внешней политики, которое может быть отмечено историческим визитом японского премьер-министра на эти острова. Кроме того, Абэ надеется на то, что возобновление японского влияния на эту территорию может послужить первым шагом на пути к (их) окончательному возвращению». Остается только удивляться тому, что при всей очевидности японских замыслов МИД РФ продолжает вести с японской стороной официальные переговоры по касающимся Курил «юридическим вопросам», хотя и заявляет, что не позволит японским предприятиям и организациям действовать на островах вне рамок российских законов. А потому, пишет автор статьи, «несмотря на наличие юридических препятствий, Абэ сохраняет оптимизм в отношении возможности достижения прорыва во время своего визита в Россию в конце мая нынешнего года. Как ожидается, 25 мая во время этой поездки он посетит Петербургский экономический форум, а на следующий день вместе с Путиным он будет присутствовать в Москве в Большом театре на официальных торжествах по поводу программы Год Японии в России. Этот визит должен продемонстрировать укрепление как экономических, так и политических связей, и, кроме того, он призван стать кульминационным пунктом «нового подхода» премьер-министра Абэ».

Джованни Доменико Тьеполо. Шествие троянского коня в Трою. 1773

Однако подобная «кульминация» может не состояться или обрести лишь видимость всестороннего сближения. Причина в позиции японского правительства, поддержавшего голословные обвинения России «большой семеркой» во главе с США. Обвинения в якобы имевшем место отравлении «агентами Кремля» изменника Скрипаля и его дочери и чуть ли не причастности и ответственности Москвы за использование химического оружия сирийскими военными, которого, как выяснилось, не было вообще.

Сначала кабинет Абэ, ссылаясь на необходимость получить доказательства, попытался дистанцироваться от «наказания Москвы» путем демонстративной высылки дипломатов, чем заслужил даже, как пишет автор статьи, «похвалу российского посольства в Токио».

«Однако, — продолжает он, — (позиция Японии) стала вызывать все больше критики как внутри страны, так и за ее пределами. В одном особенно резком комментарии медиакорпорации Nikkei содержалось обвинение в том, что Япония не поддержала «оказавшегося в беде британского друга». В этой статье надежды Абэ на заключение территориальной сделки с Россией автор сравнил с попытками выдать желаемое за действительное».

Иван Глазунов. Распни его!

Прибыв в Москву, премьер Абэ и его помощники, видимо, постараются, как и в случае с санкциями, представить дело так, что Японию-де «вынудили» подписать осуждающие Россию документы «семерки», а сам Токио настроен весьма дружественно к северному соседу, хочет с ним сотрудничать. Это прогнозирует и автор статьи: «Изменение позиции (Японии) привело в состояние неопределенности ту политику в отношении России, которую так тщательно культивировала Япония. Абэ все еще планирует посетить Россию с визитом в мае, а японское руководство надеется, что Москва сделает следующий вывод: Токио заставили присоединиться к позиции Запада. Оптимистично настроенный Абэ может даже посчитать, что возросшая изоляция России, на самом деле, заставит Москву еще больше ценить сотрудничество с Японией, и это сделает прогресс по территориальному вопросу более вероятным».

Однако реальность такова, что поддержка Японией заявлений группы G7 будет иметь негативное влияние на двусторонние отношения. «Очень печально видеть подпись Японии под этими документами, — заявил российский посол в Токио, а их содержание он назвал «верхом цинизма». Если говорить в более широком контексте, то российская сторона сделает вывод об ограниченной автономии Японии, когда речь заходит о внешней политике, и поэтому нельзя ожидать того, что она способна действовать независимо. В результате еще меньше становится вероятность того, что Россия согласится с просьбой Японии относительно специальных юридических рамок на спорных островах, поскольку это будет воспринято как уступка враждебно настроенному соседу в чувствительной пограничной зоне».

Commons.wikimedia.org Клинч

Тем не менее окружение премьера продолжает делать хорошую мину при плохой игре, убеждая своих граждан в том, что Абэ и только он способен заключить мирный договор с «другом Путиным». Как бы не видя возникших между двумя странами серьезных проблем, утверждается, что Япония и Россия «ведут устремленное в будущее сотрудничество».

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявляет об уверенности правительства Японии в том, что Москве и Токио удастся заключить мирный договор и решить территориальный спор вокруг островов южной части Курильской гряды. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в японской столице, комментируя инаугурацию президента РФ Владимира Путина.

«Япония и Россия, ведя устремленное в будущее сотрудничество, смогут решить территориальный вопрос и заключить мирный договор», — отметил Суга, подчеркнув, что Япония продолжит «плотные и активные переговоры, направленные на решение проблемы принадлежности северных территорий и заключение мирного договора».

Такая уверенность заставляет задуматься — то ли мы не знаем о каких-то особых договоренностях между лидерами двух стран, то ли японским политикам начинает изменять чувство реальности.

Об этом же пишет и автор статьи в The Diplomat: «В целом представляется маловероятным, что Абэ, звезда которого уже заходит, сможет добиться прорыва в территориальном споре с Россией, что является его давнишней мечтой. Кроме того, сегодня раскол между Западом и Россией достиг глубины, характерной для периода холодной войны, и поэтому способность Японии проводить независимую политику сближения с Россией будет все более ограниченной».

Pixabay.com Раскол

А пока дипломаты двух стран продолжают решать задачу построения «квадратуры круга» — искать якобы возможные компромиссные юридические условия работы японских компаний на южных Курилах. Хотя позиция Токио весьма бескомпромиссна — японцы заявляют, что не будут соблюдать российские законы на островах, которые они произвольно в одностороннем порядке законодательно объявили «своими». Российская сторона, естественно, не может пойти на удовлетворение явно нарушающих суверенитет и территориальную целостность страны надуманных японских условий, о чем не раз было со всей определенностью заявлено руководством МИД РФ.

Тем не менее перед началом в пятницу переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран в Москве глава дипломатического ведомства Японии Таро Коно вновь проявил оптимизм, заявив: «Мы надеемся, что встреча будет значимой». По его словам, Токио также надеется, что в этом году Россия и Япония «значительно продвинутся к заключению мирного договора». Как известно, понятие «мирный договор» с Россией в Японии является эвфемизмом перехода всех законно принадлежащих нашей стране южнокурильских островов и окружающих их богатейших 200-мильных экономических зон под управление Токио.