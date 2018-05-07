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Начало мая привычно в нашей стране богато датами, событиями: Первомай, День победы, в этом году еще и юбилей Карла Маркса, из актуальных — инаугурация президента России Владимира Путина. Все даты, даже довольно давние, имеют прямое отношение к истории и самочувствию нашей страны. Они связаны с надеждой, очень конкретной и свойственной населяющим Россию народам — что справедливость восторжествует. Что все должно идти к этому.

Когда развалился Советский Союз, на Западе это было воспринято как победа в холодной войне, в первую очередь, и как победа одной системы и ее идеологии над другой, во вторую, и как следствие первой. Касаемо системы, то при всем многообразии риторики, существенной выглядела одна мысль: капиталистическая система победила коммунистическую идеологию. Но у нас в стране эта риторика не прижилась, популярной некоторое время была лишь в политическом бомонде, прислоненном к верховной власти. Не ощущал тут у нас почти никто победу капитализма над коммунизмом или «развитым социализмом», поскольку ни того, ни другого последние десятилетия советской власти не было.

Было черт знает что (добавляют — «и сбоку бантик»), но только не коммунизм и даже не стремление к нему. Система выдохлась по причине невыполнения своей задачи, построения того самого справедливого общества, на исполнение чего народ был изначально настроен. И после, когда наконец разобрался, что инициатива «сверху» заглохла, а инициатива «снизу» иногда вяло и нудно, порою жестоко подавляется, все дружно плюнули и разбрелись по своим огородам, садовым участкам, чтобы меньше быть зависимым от очередей, от талонов, да и вообще от всех этих норм выдачи. Полжизни в очередях за штанами, сапогами и куском костлявой говядины — ну какая там «справедливость»? Видно было, что никто ее не строил, а, наоборот, всячески не давали, мешали и разваливали то, что на энтузиазме при мечте обо всем этом было сделано.

С другой стороны, и то, что Запад сообщает — дескать, «побеждал» именно «коммунистическую идеологию» и именно «используя преимущества капиталистической системы» — звучит как признание в чем-то глубоко неприличном, на порядки худшем, чем все эти сейчас повалившие отовсюду признания в своих особенностях. Все равно, что хвастаться, как при численном превосходстве раз в пять бандиты с кастетами во дворе разогнали дошкольников, вытеснив их из песочницы и растоптав все их куличики. «Победа» риторически выглядит на редкость убогой. Жадная, хапужническая система перетерпела и перехитрила систему, которая лет семьдесят назад сделала попытку не быть жадной и хапужнической, только ничего у нее самой не вышло. Вот тоже нашли достижение.

Asterion Капитализм. Граффити

Ну да ладно, победил «капитализм» так победил, пусть думает, но перед нами вопросы все те же. Что и во времена Революции, провозгласившей (но не исполнившей, как уже понятно) победу труда над капиталом, как во время Отечественной войны, исполнившей и провозгласившей победу над рафинированным злом. Как нам построить общество, основанное на справедливости? Какие при этом надежды возлагаются на верховную власть, и насколько люди сами способны в себе представить очертания такого общества? Недавние социологически опросы снова показали, что основным запросом общества является запрос на справедливость. А точнее — что власть этим запросам на сегодняшний день слабо удовлетворяет.

Проглядывает тенденция, замеченная с давних, царских еще времен. Власть уверенно и вполне достойно повышает имидж России вовне, добиваясь справедливого места страны в мире, но при этом на внутренних фронтах все происходит как-то вяло и неуверенно. Люди, конечно, спокойней себя чувствуют, когда знают, что для защиты от внешних угроз делается многое, даже порою не всегда им понятное. Но ощущения комфорта в быту и, главное, душевного комфорта от того, что твоя жизнь является социально полезной и нужной — этого не прибавляет. Те же социологические опросы показывают, что люди не очень хорошо способны оконтурить для себя понимание социальной значимости каждого отдельного человека. Даже «справедливость» пока понимается редко выше желания повышения зарплат и пенсий. А с учетом того, что зарплаты не растут, местами падают, пенсионный возраст все время грозят сдвинуть за рубеж наступления физической немощи (при том что основной труд у нас остается физическим)…

Все это не только не прибавляет оптимизма, но и не дает возможности поднять планку понимания того, каким общество люди хотят видеть, как институционально справедливость должна сложиться и развиваться для следующих поколений. Не самые «возвышенные», прямо скажем, запросы людей на зарплату, пенсию, говорят о том, что постоянная нужда в той или иной мере продолжает сопровождать жизнь рядового гражданина России, что справедливости для себя люди не особо ощущают даже в том минимальном значении, которое требуется для существенного поднятия этих запросов уже на уровень не меркантильности, а социального проектирования будущего. И это не говоря о все еще нередко замечаемой повсюду несправедливости со стороны чиновничества, да и вообще людей, наделенных властью или деньгами и «связями», что выражается не только в прямом обмане, но и показном высокомерии и равнодушии.

Виктор Дени. Капитал. 1920

Не «капиталистическая система» развалила Советский Союз. Не забываем, что и Третий рейх, победу над которым традиционно отмечаем в эти дни, «побеждать» полез «коммунистическую идеологию». Значит, маячила угроза какая-то неприкрытому злу в той жесткой, стальной советской системе, угрожавшей системе «капиталистической», какие-то зародыши в ней и тогда еще жили. Страну всегда начинало лихорадить, когда власть не могла дать удовлетворительный ответ на вопрос общества: когда? Когда риторика начнет воплощаться в реальность? Когда власть понятным для всех образом включится в создание такой модели государства и общества, которая позволит людям с максимальной пользой для страны, своих детей и себя тоже реализовывать свой потенциал? Похоже, ответа мы ждем до сих пор.