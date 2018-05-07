6 мая на портале ИА REGNUM был опубликован весьма интересный текст нашего постоянного автора Александра Запольскиса «Армения требует ревизии стратегических интересов РФ на Кавказе», в которой был поставлен, на мой взгляд, главный вопрос не только текущего ситуационного конфликта в армянском политическом классе, вылившегося в публичном пространстве в конфликт карабахского и ереванского кланов, но основного концептуального и стратегического — что дает Армения России, что дает России нахождение Армении в Евразийском союзе и сколько это должно стоить?

young shanahan Флаги Армении

В плане экономики, как это показано в статье, экономика Армении не играет для экономики России практически никакого значения:

«В Армении проживает только 23,5% всего армянского народа, составляющего 11,2 млн. человек. Армян в России (причем имеющих гражданство РФ) почти столько же, сколько насчитывается граждан самой Армении, 2 и 2,9 млн. соответственно. Во внешней торговле России доля Армении составляет всего 0,3%. Да, за последние два года она существенно выросла — в 2015 её доля равнялась только 0,2%, однако сколь-нибудь значительно на экономическое благосостояние России она не влияет. Слишком велика разница в весовых категориях».

После чего автор делает закономерный вывод: «Тем не менее мы содержим в Гюмри военную базу, и российские пограничники несут охрану государственной границы Армении с Ираном и Турцией так, словно речь идет о собственном рубеже Российской Федерации».

Это главный вопрос. Понятно, что с точки зрения экономики Армения для России не имеет глобального интереса — во внешней торговле России доля Армении составляет всего 0,3%. Соответственно, вопрос союза с Арменией — это вопрос исключительно политический.

Да, этот союз помогает нам сохранять свою роль на Кавказе, реализовывать там свои геополитические устремления и так далее. Это все понятно. Это с одной стороны. И Армения, понимая наши геополитические амбиции и потребности, имеет полное право выставлять за это счет.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Нагорный Карабах

С другой стороны, мы имеем армянский народ, подавляющая часть которого уже достаточно долгое время после распада СССР живет в нищете, и армянские элиты, которые решают свои вопросы, периодически выводя народ на улицы. Могут ли армянские элиты решить вопросы армянского народа? Судя по оттоку населения из Армении — вряд ли. Сегодня в Армении 2,9 млн населения официально. А реально, как и в странах Прибалтики, намного меньше. И с каждым годом эта убыль будет становиться всё заметней. Всё сложней станет удерживать территории на фоне бурлящего демографического роста мусульманских соседей.

Этот вывод тянет за собой следующий вопрос — может ли Армения самостоятельно, без помощи России не то что защитить Арцах в конфликте с Азербайджаном, но защитить себя как государство? Ответ однозначен — нет. Без помощи России Армения уже давно была бы раздавлена, и армянский народ был бы изгнан с еще одной своей исторической территории — слишком разные весовые категории у Армении и Турции с Азербайджаном. Соответственно, Москва тоже имеет полное право выставить Еревану свой счет не за экономические поблажки или доступ к российскому рынку армянской сельхозпродукции, а за само сохранение государства Армения.

На мой взгляд, геополитический доступ России на Кавказ и государственность Армении — вещи соразмерные, в которых мы союзники. Ибо без одного не будет другого. Вот только что России делать, если элиты Армении не могут сохранить самостоятельно имеющиеся территории из-за оттока населения, а следовательно, и государство, что происходит, прежде всего, из-за политики элит?

young shanahan Флаги Армении

Я могу предложить только версию решения имеющейся проблемы. Она, конечно, многими будет воспринята в шутку, но тем не менее лучшего варианта решения и российской, и армянской геополитических задач, чем вхождение Армении в состав России, на сегодня и на долгосрочную перспективу — не имеется.

В этом случае Армения получает железобетонные гарантии сохранения своей территории, государства, народа, который перестанет так активно покидать родную территорию, и решение любых территориальных конфликтов как с Азербайджаном, так и с Турцией. Россия же твердо встает на Кавказе, как и во времена Российской Империи, когда до Аракса оставался только шаг.

В этом варианте — все в плюсе. Кроме армянского политического класса. Но это только если понимать страну как дойную корову. Если же относится к ней как к тому, что необходимо сберегать, то тогда такое решение будет свидетельством высшей политической и государственной мудрости армянского политического класса, который первым из постсоветских элит сделает правильный выбор в пользу будущего. И в Армении всё больше политиков, которые прекрасно понимают всю неизбежность грядущего объединения с Россией ради интересов сохранения народа и родной земли.