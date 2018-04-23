



Иван Шилов ИА REGNUM Озоновый слой

13 ноября 2017 года в журнале BioScience опубликован текст второго манифеста «Предупреждение человечеству», авторами которого являются несколько экологов. В короткое время манифест этот был подписан более чем пятнадцатью тысячами ученых из 184 стран. Основное содержание текста — перечисление самых опасных экологических угроз планетарного масштаба нашего времени. Возглавляет список проблема антропогенного глобального потепления. Отмечается, что с 1992 года средняя глобальная температура увеличилась на 0,5 °C, а среднегодовые выбросы CO 2 — на 62%. Среди положительных результатов экологических программ в статье отмечено снижение использования озоноразрушающих веществ.

Вышеприведенный текст указывает на вопиющее игнорирование современными экологами природных реалий, прямо указывающих на нарастающее разрушение озонового слоя планеты, с одной стороны, и теснейшую связь погодных и климатических аномалий с аномалиями общего содержания озона (ОСО), с другой. Степень некомпетентности, проявленная пятнадцатью тысячами экологов — подписантов, сравнима только с непрофессионализмом участников Парижского совещания в декабре 2015 года, которые аномально теплую погоду, сопровождавшую работу этого форума, приводили в качестве прямого доказательства антропогенного воздействия на климатическую систему, не замечая сильнейшего разрушения озонового слоя у себя над головой.

«Некомпетентность» и «непрофессионализм» — термины в данном случае более чем уместны, так как тысячи «экологов», участвующие в определении и решении основных экологических проблем современности, игнорируют решения Венской конвенции по охране озонового слоя, принятой 22 марта 1985 года, которая прямо указывает странам-участницам (а к настоящему времени это практически все страны планеты) на необходимость изучения влияния озона на погоду и климат.

Автор данной статьи посвятил изучению проблемы разрушения озонового слоя около 30 лет, и 18 лет изучению влияния ОСО на погоду. Результаты наших многолетних исследований кратко уже названы выше. Чуть подробнее они могут быть могут быть сформулированы следующим образом.

1) Процесс разрушения озонового слоя — природный процесс, не зависящий от деятельности человека. Главным фактором разрушения озоносферы является водород, исходящий из определенных тектонических структур — центров глубинной дегазации. Процесс разрушения озонового слоя нарастает, поэтому Монреальский протокол по ограничению использования озоноразрушающих веществ следует незамедлительно дезавуировать как основанный на ошибочных научных предположениях. Мировому научному сообществу необходимо вернуться к невыполненным рекомендациям Венской конвенции, а именно к поиску и изучению реальных причин разрушения озонового слоя.

2) Климатическая система планеты действительно испытывает дестабилизацию в последнюю четверть века, однако она (дестабилизация) не сводится к однонаправленному глобальному потеплению антропогенной природы.

а) В средних широтах усилились контрастность и абсолютная величина погодных аномалий, которые прямо коррелируют с концентрацией озона в атмосфере в данном месте. В целом озонный алгоритм погодных аномалий сводится к следующим эмпирическим закономерностям. Под положительной аномалией ОСО воздух выхолаживается. Под отрицательной аномалией ОСО воздух нагревается на несколько градусов, в результате чего здесь падает давление. Если в непосредственной близи окажется антициклон, он будет втянут в область пониженного давления под озоновой дырой, изменив соответствующим образом погоду здесь. Если антициклон южный с горячим воздухом (для Северного полушария), то он усилит аномальное тепло и повысит давление; если антициклон северный, то есть холодный, — он принесет аномальный холод.

В зоне контакта разнознаковых аномалий ОСО происходят опасные метеорологические явления (ОМЯ) — ливневые осадки, включая снегопады и ледяные дожди, ураганы, смерчи…

б) в высоких широтах, точнее, в полярных морях, фиксируются реальные тепловые аномалии, достигающие 8−10 градусов в среднемесячном исчислении. Их причина — разрушение ледяного покрова полярных морей при обильном насыщении морской воды газами. В области открытых таким образом акваторий в соприкосновение приходят огромные массы морской воды с температурой, близкой к 0 градусов, и воздуха с температурой минус 30−40 градусов. За счет большой разницы в теплоемкости морской воды и воздуха, а также за счет подъема более теплой глубинной воды к поверхности полярная атмосфера нагревается на десятки градусов.

С глубоким сожалением автор вынужден сообщить, что результаты его исследований, объясняющие причины реально существующих (и, более того, нарастающих) экологических угроз правительству РФ не нужны. Страна несет колоссальные убытки за счет покупки иностранных хладоносителей. Позиционируя себя на мировом рынке как поставщик углеводородного сырья, Россия подписала Парижское соглашение, призывающее сократить его производство и потребление. Ярчайший пример ситуации, которую принято называть когнитивным диссонансом.

Очевидно, что в оценке современных экологических угроз и их причин российское правительство слепо следует в фарватере западных парадигм, которые, используя реальные природные проблемы, предлагают такие способы их решения, которые приносят многомиллиардные прибыли западным ТНК. При этом вопрос о действенности этих решений остается «за бортом».

Очевидно, что пренебрежение реальными природными угрозами не может продолжаться бесконечно, и человечество будет вынуждено заняться поиском их реальных причин и способом их ликвидации или минимизации. Можно сказать, что оптимизм автора в отношении принятия научным сообществом результатов его исследований основан на пессимистической оценке происходящих событий. Однако просто ожидать, когда проигнорированные экологические угрозы обрушатся на наши головы, было бы неверно.

Совместно с руководством ИА REGNUM, которое разделяет мнение автора, мы начинаем выпускать специальную ежемесячную рубрику, в рамках которой для объяснения реальных погодных аномалий будет применяться вышеизложенный озоновый алгоритм. Исходными данными по погодным аномалиям будут служить опубликованные материалы Росгидромета и сообщения СМИ. Для оценки озоновой ситуации будут использоваться карты озоновых аномалий, взятые на канадском сайте Select Ozone Maps. Карты этого сайта полностью соответствуют картам сайта Мирового озонового центра Всемирной метеорологической организации, расположенного в Канаде. Мы используем первый из указанных сайтов, так как он, с нашей точки зрения, обладает более удобным интерфейсом.

Начало помесячного анализа погодных аномалий мы решили начать с декабря 2017 года, так как в декабре наша планета находится в точке перигелия околосолнечной орбиты. Она максимально приближена к Солнцу, то есть подвержена самому сильному его гравитационному воздействию, а также максимальному для планеты (проявленному в Южном полушарии) воздействию солнечного излучения всех диапазонов. Кроме того, здесь происходит смена знака ускорения планеты, а также вектора направления ее движения на орбите, что приводит к активизации сети планетарной трещиноватости, то есть к усилению тектонической активности Земли. Таким образом, через год (в декабре 2018 года) наш анализ будет вписан в естественный годовой цикл.

Для общего обзора погодных аномалий интересующего нас месяца удобно пользоваться сайтом Гидрометцентра России «О погоде из первых рук».

Интерфейс озонового сайта позволяет получать карты суточных аномалий, среднедекадных, а также среднемесячных. Сразу оговоримся, что для иллюстрации погодных аномалий мы используем не среднемесячную карту озоновых аномалий, а три декадных карты. Дело в том, что среднемесячное осреднение озоновых данных нивелирует разнознаковые аномалии, то есть уничтожает полезную информацию. Заметим, что более правильно было бы синоптические данные группировать не по формально выделенным декадам, а по лунным фазам. Суточные карты удобно использовать для анализа погодных аномалий, привязанных к конкретной дате, здесь удобно пользоваться сообщениями СМИ.

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Основные погодно-климатические особенности на Северном полушарии Земли в декабре 2017 года

http://old.meteoinfo.ru/climate/climat-tabl3/2017-climat-analysis/14961--2017-

«В течение всего месяца на европейской территории (ЕТР) царила аномально теплая погода. Причем при приближении к концу месяца тепло усиливалось. Так, в первую декаду аномалии среднедекадных температур достигали +2…+3°, а во вторую и третью — +6…+8. При этом площадь, занятая крупными аномалиями, постепенно расширялась. Рекордные максимумы температуры регистрировались в Центральном районе и Черноземье, на Северном Кавказе и в Крыму, в Поволжье и Предуралье».

На трех нижеприведенных среднедекадных картах мы видим сильное разрушение озонового слоя над Европейской территорией России (ЕТР), что и обеспечило аномальное тепло. Сравнение карт между собой показывает нарастание деструкции озонового слоя от начала к концу месяца, что коррелирует с усилением аномального тепла.

«Температурный фон соответствовал началу весны, но никак не зимнему месяцу. Средние температуры воздуха за месяц превзошли нормы на 2−6° и более. Во всех федеральных округах они вошли в первую десятку самых высоких значений за всю историю регулярных метеонаблюдений, т. е. с 1891 г. В Южном и Уральском округах это был самый теплый декабрь в метеорологической летописи, в Центральном — третий, а в Северокавказском — пятый. На севере ЕТР на Кольском полуострове, хотя тоже было теплее обычного, столбики термометров опускались ниже отметки — 30°».

Рис. 1. Среднедекадные (1–10 декабря) аномалии общего содержания озона

Рис. 2. Среднедекадные (11–20 декабря) аномалии общего содержания озона

Рис. 3. Среднедекадные (20–31 декабря) аномалии общего содержания озона

«В центральных и северных районах Сибири теплая погода, также как и на ЕТР, сохранялась весь месяц. Аномалии среднедекадных температур превышали +10°».

Больший дефицит ОСО — выше температурная аномалия, по сравнению с ЕТР.

«Регистрировались новые суточные максимумы. Но на юг Сибири в середине месяца обрушился холод. В Республике Алтай морозы достигли — 35°».

Резкое похолодание произошло здесь с 11 на 12 декабря, когда территорию накрыла положительная аномалия ОСО с центром в Средней Азии (рис.4).

Рис. 4. Аномалии общего содержания озона в Северном полушарии 12 декабря 2017 года

«Еще холоднее было в Дальневосточном федеральном округе. В Якутии трещали 50-градусные морозы».

Положительная аномалия ОСО в первой декаде.

«Удивительно менялась погода на севере Дальнего Востока. На Чукотке в первую декаду было теплее обычного более чем на 10−12°, а в третью — холоднее нормы на 2−5°».

В первую декаду озоновый слой над Чукоткой разрушен (рис. 1), в третью — избыток ОСО в 15% (рис.3).

«Рекорды холода устанавливались на юге региона в Хабаровском крае и Амурской обл. Здесь морозы достигали — 40° и ниже».

Положительные аномалии ОСО почти весь месяц.

«Теплый запад и холодный восток привели к тому, что в России первый месяц зимы 2017−18 гг. замкнул первую пятерку самых теплых декабрей за 127 лет наблюдений. Лидером здесь остается декабрь 2013 г.

Температура воздуха выше среднемесячной нормы зарегистрирована в декабре на большей части Китая. В северных и восточных провинциях аномалии +2…3°. Еще больше они в Монголии — +3…5°.»

Озоновый слой разрушен.

«В то же время восточные соседи Корея и Япония пережили холодный декабрь. Сюда добрался холод из российского Дальнего Востока. В Корее даже зафиксировали исторические минимумы температуры, а в целом за месяц здесь оказалось холоднее обычного на 1−3°». (Положительные аномалии озона).

Описанная нами озоновая ситуация, контрастная относительно Китая и Монголии, с одной стороны, и Кореи и Японии, — с другой, хорошо видна на всех приведенных выше картах озона, но особенно отчетливы они на рис. 4.

«В начале месяца заметно холоднее обычного было в Центральной Азии. В Казахстане морозы достигали — 30°. Затем погода выровнялась, и к концу декабря на востоке Казахстана и в Узбекистане уже регистрировались температурные максимумы. Но всё же холод пересилил тепло, и в среднем за месяц температура оказалась ниже нормы на 1−3°».

В первую и вторую декады декабря ОСО в данных регионах было повышено, в третью декаду — дефицит озона.

«Прохладнее обычного было на юге Аравийского полуострова (положительная аномалия ОСО во второй декаде), в то время как в ряде стран Ближнего и Среднего Востока температура превышала норму. В Израиле, Иордании, Иране, на севере Саудовской Аравии — примерно на 2°. (Озон разрушен в третьей декаде). На северо-западе Африки было холодно. В Марокко, Мавритании, Алжире, Тунисе средняя за месяц температура воздуха ниже нормы на 1−3°. (Повышенный озон весь месяц). Зато на северо-востоке в Египте — на столько же выше нее. На остальной территории Северной Африки температурный фон соответствовал норме.

Большая часть Европы в декабре пребывала в условиях аномально теплой погоды. От Германии и далее на восток повсюду среднемесячная температура выше нормы. В Германии, Чехии, Польше, балканских странах — на 2−3°, а на Украине, в Молдове, Беларуси и странах Балтии — на 3−4° и более. Многократно в Восточной и Северной Европе регистрировались новые температурные максимумы. И только на юго-западе континента было холоднее обычного. В Испании аномалии до −2…−3°».

Над большей частью Европы озоновый слой был разрушен, но Юго-Запад был накрыт африканской положительной аномалией, которая дала аномальный холод на северо-западе этого континента, о чем было написано выше.

«На противоположном берегу Атлантического океана, в США, холод и тепло противостояли друг другу. Результатом этой борьбы стала температурная норма в центре страны, аномальное тепло на юго-западе — аномалии +2…3° (озоновые дыры на рис.1 и 2) и аномальный холод на северо-западе (штаты Вашингтон, Орегон, Айдахо, Монтана) и северо-востоке (от Северной Дакоты до атлантического побережья и Кентукки) — аномалии −2…−3°. (Положительные аномалии ОСО). Особенно сильный холод проник на северо-восток в конце месяца».

Огромная положительная аномалия ОСО на рис. 3 с избытком озона в центре до 45%.

«В Северной Дакоте температура понизилась до — 34°. На побережье Атлантики, хотя было не так холодно, всего −10…−15°, но при высокой влажности, вызванной близостью теплого океана, холод ощущался сильнее. К тому же он усугублялся сильными снегопадами. Спасатели находили под сугробами замерзшие трупы людей и животных. На побережье залива Мэн выбросило двух окоченевших самцов лисьих акул. (См. ниже).

Особое положение у штата Аляска. Он находится в другом климатическом поясе, нежели вся остальная страна. И на этот раз здесь было экстремально тепло. Аномалии среднемесячных температур превысили +9°. Декабрь 2017 г. на Аляске самый теплый в метеорологической летописи штата. Теплее обычного было и на большей части Канады. В центре страны — примерно на 2−4°, а на севере — на 4−6°. Самый теплый декабрь в истории метеонаблюдений зафиксирован в Арктике. Превышен рекорд 1938 г., установленный в период предыдущего потепления Арктики. По всему арктическому региону средняя температура декабря выше нормы. В России, Канаде и на Аляске — на 6−10°».

Отрицательная аномалия ОСО (озоновая дыра), обеспечившая аномальное тепло в Арктике, включая Аляску и Север Канады, хорошо видна на карте аномалий ОСО Северного полушария за первую декаду (рис.5), а также на рис.4. Здесь важно отметить, что причиной аномально высокой температуры в Арктике в условиях полярной ночи, когда разрушение озонового слоя не приводит к усилению потока солнечной радиации, является вскрытие Северного Ледовитого океана ото льда в результате усиления водородно-метановой дегазации, которая фиксируется сильным разрушением озонового слоя. Модель эта описана выше.

Рис. 5. Среднедекадные (1–10 декабря) аномалии общего содержания озона в Северном полушарии

«В Москве средняя температура воздуха в декабре — 0°. Аномалия +6,1°. С такой температурой прошедший декабрь занимает 4-ю строчку среди самых теплых в метеорологической летописи города. Правда, значительно, более 1°, уступает рекордному декабрю 2006 г. Ноябрь и декабрь 2017 г. в столице имеют одинаковую среднемесячную температуру. В декабре не было ни одного дня с температурой ниже нормы, и три раза за месяц устанавливались новые суточные максимумы.

Главным климатическим событием в Мировом океане остается дальнейшее усиление Ла-Нинья. Площадь, занятая отрицательными аномалиями температуры поверхности Тихого океана в экваториальных широтах, продолжает увеличиваться, получая мощную подпитку из холодного Перуанского течения. Отрицательные аномалии более 2°, наблюдавшиеся в ноябре лишь местами, теперь охватывают значительную часть экваториального пояса на востоке океана, а средняя отрицательная аномалия в этой акватории превысила 1°».

В первую декаду декабря (рис.1) Восточная Пацифика чуть ниже экватора была накрыта положительной озоновой аномалией, охладившей океанскую воду. Кроме того, может работать еще один механизм, а именно усиление таяния льда в Антарктиде, которое усиливает приток холодной талой воды в Перуанское течение.

«Отрицательные аномалии температуры поверхности океана (ТПО) сконцентрировались также вдоль побережья Восточной Азии (вдоль этого побережья протянулись положительные аномалии ОСО (рис.1−3), охладившие прибрежные воды, а также вызвавшие аномально холодную погоду в прибрежных странах, о чем мы писали выше, а в тропических широтах восточной части океана наблюдается очень теплая вода. Здесь аномалии ТПО превысили +1°.

В Атлантическом океане мощно выглядит Гольфстрим. Аномалии ТПО в Мексиканском заливе и к северу от Флориды достигли +1° и более, а еще севернее вдоль побережья США и Канады — +2…3° и более».

В Северной Атлантике над Срединно-Атлантическим хребтом — центром глубинной водородной дегазации (рис.1) — видна глубокая озоновая аномалия — дыра. Во второй декаде (рис.2) она усилилась — потери ОСО достигли 40%! Вода аномально нагрелась, что климатологи диагностировали как усиление Гольфстрима. Но усилился не Гольфстрим, а процесс глубинной дегазации.

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Дополним обзор Гидрометцентра России несколькими сообщениями СМИ. Все они рассказывают об аномальных морозах в Северной Америке.

Жуткий холод сковал Канаду и значительную часть США

http://culturavrn.ru/video/23170

«В то время, как в России отмечается рекордно тёплый декабрь и невиданно тёплый год, за океаном воцарился страшный мороз. Почти вся Канада страдает от аномальных холодов. В Виннипеге и Эдмонтоне по утрам до минус 32 по Цельсию. Лишь на три-пять градусов теплее в крупнейших городах страны Торонто и Монреале. Достаётся и США. В Миннесоте до минус 37, в Чикаго (Иллинойс) — 22−23 градуса мороза, в Нью-Йорке ожидают в ближайшее время минус 15−17. Новогодняя ночь в городе будет самой холодной за много лет. По прогнозам синоптиков, сильные холода в Америке продержатся как минимум до 5 января».

В Северной Америке замерз Ниагарский водопад

http://www.tvc.ru/news/show/id/130316

«Из-за сильных морозов в Канаде практически полностью замерз Ниагарский водопад. В этом регионе побит 57-летний температурный рекорд. В Канаду пришли сильные морозы. И многочисленные туристы получили своеобразный новогодний подарок — знаменитый Ниагарский водопад почти замёрз, передает «ТВ Центр». Благодаря низким температурам, которые принёс сюда полярный циклон, водопад получил великолепное ледяное обрамление. Туристы, особенно из южных стран, были бы в полном восторге от этих красот, если бы не мёрзли так сильно. Холода и обильные снегопады накрыли весь юг Канады с крупнейшими городами — Торонто, Оттавой и Монреалем. В регионе, где находится Ниагара, побит 57-летний температурный рекорд. Местные жители говорят, что если мороз продержится ещё несколько дней, то водопад может полностью замёрзнуть».

Причина аномальных морозов в Северной Америке представлена на рис. 6, где изображена огромная положительная аномалия ОСО с превышением нормы ОСО до 50%.

Рис. 6. Аномалии общего содержания озона в Северном полушарии 25 декабря 2017 года

К концу месяца избыток озона несколько уменьшился над сушей, однако увеличился над прибрежными водами Атлантического океана (рис. 7), что привело к гибели акул.

Замерзших в Атлантике акул выбросило на берег США

https://zelv.ru/v-mire/65953-zamerzshih-v-atlantike-akul-vybrosilo-na-bereg-ssha.html

«В США на берег Атлантического океана выбросило двух погибших от холода лисьих акул. Информация об инциденте опубликована на странице сообщества Atlantic White Shark Conservancy в Facebook. Как сообщают местные СМИ, рыб обнаружил прохожий на берегу залива Кейп-Код в Массачусетсе. Обе особи оказались самцами и достигали примерно четырех метров в длину. За последнюю неделю температура в этом штате опустилась примерно до минус семи градусов по Цельсию».

Рис. 7. Аномалии общего содержания озона в Северном полушарии 28 декабря 2017 года

Заканчивая обзор погодных аномалий декабря 2017 года, отметим, что центр озоновой дыры, возникшей над Восточной Сибирью, приходится на акватории морей Карского и Лаптевых. Скажем сразу, что здесь расположен центр наиболее интенсивной глубинной водородно-метановой дегазации, здесь же фиксируются максимальные для Северного полушария положительные температурные аномалии.

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