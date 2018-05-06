В начале апреля в публикации «Паникерам у крана не место» я отмечал, что передача ГТС Украины в частные руки означает начало распада инфраструктурной целостности страны, следствием чего неизбежно станет и ее политический распад. Более подробно данный тезис был изложен в статье «Россия оставит транзит газа через Украину, но Киев не будет получать ни копейки» 10 марта текущего года:

Андрей Колеров. Забор. Закат. 2003

«Судебная тяжба Газпрома и Нафтогаза с громким финалом послужила операцией прикрытия для гораздо более важных событий. Дело в том, что на Украине начался процесс перевода принадлежащих государству газотранспортных сетей в частное пользование. Что это означает?

Василий Максимов. Аукцион за недоимки. 1881

Во-первых, это означает кардинальное изменение схемы функционирования ГТС Украины, из которой будут выведены все непрофильные активы и ликвидированы все убыточные маршруты. По большому счету, это означает дегазификацию страны, так как в основном ее промпредприятия и население уже сейчас неплатежеспособны. Соответственно, частный собственник, в отличие от государственного, перекроет доступ к газу таких потребителей очень быстро.

Во-вторых, из первого тезиса логически следует, что наиболее выгодной частью украинской ГТС будет только та ее часть, которая связана с транзитом российского газа. И вот этот лакомый кусочек уже берет под контроль миланский бизнес Берлускони и члены его команды под покровом миланского банка Ротшильдов — Паоло Скарони — бывший глава государственной нефтегазовой корпорации Eni, а ныне уполномоченный банка Ротшильдов по организации продажи украинской ГТС.

В-третьих, если ранее Украина получала за транзит российского газа 3 млрд долларов в год, то теперь прибыль будет идти в карман частных собственников ГТС, с которой Украина будет получать только налоги и другие платежи.

Таким образом, продажа ГТС Украины означает не только уменьшение транзита газа через ее территорию и уменьшение финансирования бюджета страны, но и закладывает серьезные предпосылки распада страны в зависимости от уровня доступа к газотранспортным сетям».

Gazprom.ru Газопровод

Казалось бы, у властей Украины есть время, чтобы решить возникшие проблемы. Однако они занимаются другим — подготовкой к «войне с Россией на Донбассе», хотя инфраструктура страны начинает разваливаться именно по приведенному выше сценарию.

Так, на днях стало известно о том, что на Украине целый город начали отрезать от централизованного отопления из-за высоких тарифов. В Каменском начали первый этап отключения жилых домов от централизованного отопления. Об этом сообщает КП «Городская информационная служба». От отопления уже отключили дома по улице Грушевского и Сирка. Дальше отключат дома в районе железнодорожного вокзала, Самышиной балки и проспекта Юбилейного. Коммунальщики сообщают, что «возврата назад нет», а людям рекомендуют обращаться в пункты приема документов, чтобы вовремя перейти на автономное электрическое отопление.

Тепло в квартиры поступало через трубопроводы, которые обслуживались КП «Теплосети». Главной проблемой и основной затратной частью коммунального предприятия была подача тепла в дома, которые находятся в верхней части Каменского. Поэтому первыми было решено отключить именно их.

Гендиректор «Теплосетей» Александр Масленков объяснил, что отказаться от услуг централизованного отопления городские власти заставили сверхвысокие тарифы на тепло. Отметим, что услугами Днепровской ТЭЦ пользуются более чем 34 тысячи абонентов в Каменском. ТЭЦ поставляла тепло в 1011 жилых домов и 116 других объектов: школ, садиков, больниц и госструктур.

Что означает отключение от централизованного отопления домов в современном городе? Это означает, что следующей зимой эти дома начнут замерзать. Буржуйки, конечно, можно установить, но всем понятно, что это не решение вопроса, а возвращение в архаику даже не двадцатого, а девятнадцатого века. То есть отбрасывание города в доиндустриальную эпоху. Отключение централизованного отопления повлечет за собой и отказ от центрального водоснабжения и канализации. Это смерть города. Это смерть Украины. За это скакали на Майдане?

Кто-то скажет, что нечего судить по ситуации в одном городе по всей стране, мол, «Живе Украина». И на это есть что ответить.

Так, задолженность населения Украины по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства выросла до рекордного за последние годы значения — 42,7 млрд грн. Об этом сообщил директор аналитико-исследовательского центра Институт города Александр Сергиенко, комментируя введение правительством с 1 мая новых критериев для получения населением субсидий от государства на оплату счетов ЖКХ.

«Долги населения за жилищно-коммунальные услуги стремительно растут. В 2017 г. задолженность выросла до 32,3 млрд грн., но самое ужасное происходило в 3 мес. этого года. По состоянию на 1 января было 32,3 млрд грн., в январе долги подскочили до 36,9 млрд грн., в феврале уже стало 40 млрд грн., а в течение марта стало 42,7 млрд грн.», — сказал он.

Torange.biz Тарифы на газ

То есть за три месяца задолженность населения Украины за услуги жилищно-коммунального хозяйства выросла на 30%. Соответственно, можно себе предположить, какая ситуация будет к концу года. И что, их тоже, как в Каменском, начнут отключать от ТЭЦ? Конечно, так как государства уже нет по факту, а есть только видимость, оболочка, украинский Франкенштейн, жизнедеятельность которого имитируют лишь подачки с Запада и информационный шум.

Происходящее — реальная смерть так и не состоявшегося украинского государства. Она наступает очень тихо и буднично. Без фанфар и революционных флагов. Но неумолимо. Разрушение инфраструктуры идет полным ходом. Сначала централизованное отопление. Затем водоснабжение и канализация. Потом централизованное газоснабжение. В результате современные дома станут просто нежилыми призраками, в которых жизнь невозможна.

Зиму 2018−2019 Украина переживет очень тяжело. Но впереди — еще более беспросветное будущее.