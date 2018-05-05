Центром стратегических разработок Алексея Кудрина и Высшей школой экономики (ректор — Ярослав Кузьминов) был разработан и в апреле представлен публике совместный доклад «12 решений для нового образования». Докладчики просят сумасшедшие деньги на сумасшедшие реформы.

Можно вспомнить решение, которое Путин однажды назвал сумасшествием — два года тюрьмы за шлепок. Но это была ещё не та степень сумасшествия.

Образованным людям сложно посчитать здоровыми идеи авторов доклада «Ку-Ку» о том, что содержание образования (то есть собственно понятие «образованный человек») должно определяться прагматическими запросами сегодняшнего рынка труда, который должен «заказывать музыку», финансируя образование вместо государства.

Трудно сомневаться — изучение басен Крылова или истории Древнего мира при такой системе заказывать будет некому. Но в этих идеях нет сенсанции. И я даже вполне могу представить себе и неангажированных людей, которые не считают такую стратегию сумасшедшей — этаких романтиков рынка из ельцинского времени, которые к тому же страшно далеки от образования.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

Однако, одно из «решений» из доклада могут не считать сумасшедшим только инопланетяне. Оно называется «Система поддержки раннего развития». Посмотрите сами.

Предлагается развитие всех малышей России поставить под обязательный ежемесячный контроль!

То есть, чтобы к вам в дом пришёл контролёр, уже не нужно будет, чтобы вы совершали правонарушение, или хотя бы были неблагополучным. Дверь для него должна быть открыта в каждой семье, где есть маленькие дети. К вам (точнее, причём тут вы? — к вашему ребёнку!) раз в месяц будет приходить сотрудник из специальной армии прокрустов, численностью 12 тысяч одних контролёров развития детей, и замерять у него — нет, не форму черепа, а его содержание.

И сравнивать это содержание с эталоном. Что и с кем этот сотрудник будет делать, если содержание не соответствует эталонному для возраста ребёнка, доклад умалчивает, а мы, знающие некоторую практику, уже можем предполагать.

Но прежде всего оглушает своей решительностью сама идея. Даже не идея тотального контроля, а идея, что можно знать и контролировать правильность развития. Где взять столько великих душ и умов, которые не только знают тайны развития, но и заслужили бы авторитет и доверие у родителей, выбирающих разные системы воспитания? — вопрос не ставится.

Kremlin.ru Ярослав Кузьминов

Этой когорте не нужно ваше доверие, они же не какие-нибудь священники или хотя бы подруги детства. Эта чудо-команда лучше нас всё знает про наших детей и будет мониторить их развитие «при помощи индивидуальных электронных карт».

Цитата из доклада:

«Создание службы сопровождения физического, психического и социального развития (патроната) для всех детей от 0 до 3 лет (и для детей с ограниченными возможностями здоровья от 0 до 6 лет), предполагающей регулярное консультирование семей специалистами по детскому развитию, мониторинг динамики развития детей при помощи индивидуальных электронных карт… Система патроната предполагает ежемесячное часовое наблюдение специалистом службы патроната каждого ребенка… Дополнительное введение ставок специалистов (с базовым образованием в области психологии, педагогики, социальной работы) для 12 тыс. специалистов…»

Какой же великой целью оправдывается этот тотальный контроль? Оказывается, вот она, национальная мечта: поднять готовность детей к школе через 6 лет на 20%, а через 12 лет на все 50%!

Отказ от такого тоталитаризма, угрожают они, «приведет к продолжению ежегодных потерь человеческого капитала страны по причине проблем, заложенных в дошкольном возрасте, в размере от 5 до 10%… При этом основные положительные эффекты для системы образования (снижение школьной неуспешности) будут действовать с 2030 года, эффекты для экономики — с 2045 года».

Как говорил мудрый ходжа Насреддин, надо пообещать, а там либо президент сменится, либо ишак сдохнет — то есть в данном случае, окончательно разрушится образование.

Впрочем, нацию о её мечте и не спрашивают. Мечтают просто ввести команду Ку-Ку в правительство, откуда она уже начнёт самую настоящую войну с обществом. Министерство образования, один раз наступившее реформаторам на ногу, в докладе предложено просто отстранить от управления:

«Управление проектами должно осуществляться с уровня Правительства Российской Федерации, где формируется проектный офис «Образование». На уровне пилотных проектов могут быть исключены «лишние звенья» в виде региональных и муниципальных органов управления образованием, управление и бюджетирование в этом случае строится по принципу «проектный офис Правительства — образовательная организация».

То, что «12 решений» с такими вот предложениями можно озвучивать открыто, говорит о многом. Что вокруг предлагающих не осталось людей с критическим мышлением. Осталась клака, которая никогда не назовёт голого короля голым, которая готова повторять мантры о ненужности знаний в изменчивом мире и о необходимости учить лишь тому, что обучаемая личность сама захочет.

Увы, это не просто свита, которая готова перекраситься при смене лозунгов. В ней много тех, кто уже укоренился в созданном реформаторами рынке, и будет зубами хвататься за принципы разрушительных реформ нового времени. Они вкусили отсутствия контроля за своим профессиональным умением учить хорошо, учить всех детей (а не только одарённых) и учить тому, что требуется, а не чему хочется.

Виктор Дюбрей. Глаз. 1898

Как те печально известные «словесники», которые написали возмущенное письмо против введения в образовательный стандарт обязательных требований к содержанию и введения ежегодного контроля результатов их труда.

И все они, как и авторы доклада, вовсе не относятся к народу — к своим ученикам и их родителям — как к людям, у которых надо хотя бы спрашивать разрешения войти, приходя в их дом.

Вряд ли сейчас есть более жгучий вопрос внутренней политики, чем судьба этих любимцев Всемирного банка. Людей, предлагающих опасные для общества решения.