Соединенным Штатам не хватает юридических, политических и стратегических ориентиров, необходимых для эффективного выполнения текущих боевых операций за рубежом. Ракетные удары по сирийским объектам в апреле 2018 года — это очередной пример вопиющей несогласованности действий Вашингтона на высшем уровне. Слишком долго американские администрации отказывались от создания долгосрочной стратегии действий на Ближнем Востоке и в других местах, пишет Карлтон Хаэлиг и Николас Сэйдел в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский солдат

Без надежных стратегических и политических руководящих принципов, основанных на надлежащих правовых полномочиях, администрация президента США Дональда Трампа рискует потерять все выгоды, приобретенные в ходе борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и решения других вопросов национальной безопасности. Восстановление эффективной внешней политики и политики в сфере безопасности должно начаться с принятия законодательства, регулирующего применение силы, специально предназначенного для определения полномочий и политических границ, необходимых для разработки успешной и оправданной военной стратегии.

The U.S. Army Американские снайперы

Внедрение нового законодательства должно начинаться с отмены закона Authorization for the Use of Military Force (AUMF), принятого конгрессом в 2001 году и разрешающего применение военной силы за рубежом. AUMF показал свою неэффективность в течение последующих почти двух десятилетий, в течение которых злоупотребление и неверное истолкование стали правовой основой для бесконечной серии ошибочных военных кампаний.

AUMF, принятый в 2001 году, гласил, что необходимо ликвидировать «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане в ответ на теракты 11 сентября.

Однако почти 17 лет спустя AUMF по-прежнему используется для оправдания военных операций, нацеленных на группы, которые отличаются от тех, которые несут ответственность за теракты 2001 года. Длительное использование AUMF от 2001 года привело к тому, что вооруженные силы США начали боевые операции в Афганистане, а также в Ираке, Ливии, Пакистане, Сомали, Сирии, Нигере, Кении, Йемене и других странах. Неконтролируемый и гибкий характер AUMF усиливает опасения того, что Соединенные Штаты никогда не смогут вырваться из глубоко ошибочной «вечной войны». Успешная альтернатива AUMF должна отвечать определенным критериям.

Во-первых, в законодательстве должны быть указаны разрешенные области деятельности. Это необходимо для предотвращения географической экспансии. Во-вторых, в отличие от AUMF 2001 года, в новом законе должны быть оговорены четкие временные рамки с тем, чтобы конгресс, в случае необходимости, мог повторно одобрить продолжение той или иной операции, учитывая существующие угрозы для национальной безопасности США. В-третьих, новый закон должен предусматривать политически определенные цели, которые должны четко определить стратегические намерения и угрозу для национальной безопасности, на которую необходимо отреагировать.

The U.S. Army Сухопутные войска США

Замена AUMF должна обуздать стремление Белого дома использовать военную силу в качестве быстрого и относительно простого инструмента для достижения внешнеполитических целей и выполнения задач в сфере национальной безопасности. Принятие нового закона установит политические границы использования военной силы, подотчетность военных и, в идеале, приведет к созданию надзорного механизма со стороны конгресса. Мы должны помнить, что мы действительно живем в демократической стране, чьи военные заслуживают эффективного гражданского надзора.

Транспарентность, подотчетность и разделение полномочий должны быть основополагающими целями любого нового AUMF. Предыдущий законодательный акт от 2001 года устарел и не определяет нынешние угрозы для американской национальной безопасности с достаточной точностью. Постоянные отсылки к AUMF от 2001 года создают ситуацию, при которой постоянно пересматриваемый законодательный язык каждый раз подгоняется к новым стратегическим и политическим целям. Это создает опасный прецедент.

Если войска США будут продолжать участвовать в боевых действиях за рубежом, необходимо принять новый закон, который заменил бы AUMF от 2001 года. Это важно, поскольку новый закон предоставил бы соответствующие юридические полномочия и установил четкие стратегические цели.