Порой люди спорят о довольно странных вещах. Вот, например, что такое есть постер к фильму — произведение искусства или всего лишь рекламная картинка? При этом о книжных обложках давно не спорят, книжная графика признана искусством давным-давно. Хотя тем, кто приобретал переводную фантастику в 90-х, вполне было бы впору в этом и усомниться. У меня есть экземпляр «Стальной крысы» Гаррисона, где на обложке мужественный полуголый варвар с двуручником спасает пышную блондинку от какого-то зеленого рептилоидного чудища (и нет, «К западу от Эдема» того же Гаррисона тут совершенно ни при чем). Но вот с киноплакатами до сих пор ясности нет. Возможно все дело в степени работы воображения, которое требуется для того, чтобы воплотить на бумаге образы, сотканные из слов, и для того, чтобы переосмыслить «готовую» экранную картинку. И тут и там информация визуального ряда, а потому возникают подозрения во вторичности и служебности. Нет, если в фильме Брюс Уиллис с пистолетом, а на плакате он же, только обработанный в фотошопе, тут вопросов нет. Но ведь бывают и совсем другие варианты. Особенно если речь идет об альтернативном плакате к авторскому кино. Тем более к авторскому кино уровня картин Ингмара Бергмана, столетие со дня рождения которого отмечается в этом году. Этой громкой дате единственная в России галерея киноплаката и киноарта «АК Галерея» посвятила свой творческий проект.

АК Галерея Конкурс киноплакатов «Бергман 100» от АК Галереи

Галерея, поставившая своей целью снять с киноплаката ярлык чего-то вторичного, была создана относительно недавно, в 2015 году, но с первых же дней очень энергично занялась популяризацией альтернативного кинопостера в России. Например, в августе прошлого года в Санкт-Петербурге сразу на 10 площадках прошел первый фестиваль киноплаката PosterCon 2017, попавший под эгиду Санкт-Петербургского международного культурного форума. На выставках, лекциях, мастер-классах и кинопоказах посетители смогли узнать об этом жанре искусства, научиться отличать действительно художественные работы, достойные музейных залов, от сиюминутных коммерческих поделок-однодневок, наполняющих лайтбоксы кинотеатров. Конкурс киноплаката к юбилею Ингмара Бергмана был задуман и проведен совместно со Шведским институтом. Открытие выставки лучших работ участников с подведением итогов конкурса состоялось 2 мая в Школе креативных индустрий «Маяк» на острове Новая Голландия. «Маяк» — это необычное учебное заведение, где детей и подростков обучают современным творческим профессиям, креативный директор «АК Галереи» Илья Сергеев в шутку и всерьез сравнил со знаменитой «школой для одаренных детей» профессора Ксавье.

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Работы участников конкурса оценивало двойное, российское и шведское профессиональное жюри, в составе которого были известный кинокритик Антон Долин, специалист по советскому киноплакату Александр Шклярук, шведский графический дизайнер Виктор Герц.

Со шведской стороны в награждении победителей приняла участие представитель Фонда Ингмара Бергмана Кайса Хедстрём. Фонд был создан в Швеции в 2002 году, еще при жизни режиссера, который сам обратился в шведский Киноинститут с просьбой помочь с архивом, хранящимся в его доме на острове Форё. Фонд хранит этот архив, который включает его письма, различные записки, книги — более 10 тысяч разных предметов хранения. Кайса Хедстрём не только вручила главный приз конкурса, но и рассказала собравшимся о творчестве великого режиссера, и о том, как проходит чествование классика:

«Празднование столетнего юбилея Ингмара Бергмана проходит в разных странах. Оно началось еще в 2017 году театральной постановкой в Вашингтоне и продолжилось спектаклями, ретроспективами, концертами в Лондоне, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Вене, Риме, Стамбуле, Пекине и будет продолжаться в Токио, в Иерусалиме и Тель-Авиве — по всему миру. Юбилей празднуется в мире с большим размахом, чем в самой Швеции, но и на родине режиссера проходит множество праздничных событий. Многие шведы посетили юбилейные кинопоказы, были изданы три книги, получившие большое внимание прессы, практически во всех шведских театрах прошли постановки. Многие современные художники вдохновились на то, чтобы создать свои собственные интерпретации — как те, которые мы видим здесь»

Организаторы проекта рассказали о розах и терниях на пути подготовки юбилейного конкурса, которая началась в 2017 году. Из-за разнообразных накладок и разногласий с разными организациями пришлось искать площадку для конкурса в очень сжатые сроки. По соображениям авторского права, на строгом соблюдении которого настаивала шведская сторона, пришлось отвергнуть несколько ярких работ, созданных в жанре фотоколлажа. Но и без них отнюдь не ощущалось недостатка в конкурсных работах — проект вызвал небывалый энтузиазм у авторов. Те тридцать постеров, которые были отобраны для выставки — это лишь малая часть.

«Мы не ожидали такого количества заявок на конкурс, — рассказывает генеральный директор «AК Галереи» Ярослав Баричко. — В общей сложности у нас получилось более 140 участников, это просто невероятно, потому что когда мы только начали работать над проектом, мы думали, что пришлют максимум работ 20−30, потому что Бергман — это достаточно специфическая тема. Но когда мы начали получать все больше и больше заявок, примерно после 50 заявок наши сомнения отпали».

Марина Александрова ИА REGNUM Илья Сергеев

ИА REGNUM Илья Сергеев и тень Ярослава Баричко

Первое место разделили Ольга Дубоносова с постером к фильму «Персона» и Александр Сазонов с постером к картине «Стыд». Александра ожидает поездка на остров Форё на фестиваль Ингмара Бергмана с 24 июня по 3 июля. Поездка организована за счет Шведского института, который занимается продвижением шведской культуры за рубежом.

«Во-первых, эта работа присутствовала у всех членов жюри, — рассказывает Ярослав. — Во-вторых, она была одной из первых, которую мы с Ильей заметили — мы с ним были в этом плане на одной волне. Конкурс по преимуществу шведско-российский (хотя нам прислали несколько работ из других стран): шведский режиссер и русский взгляд. В этой работе, на наш взгляд, присутствует и то, и другое».

Александр Сазонов 1 место. Александр Сазонов, постер к фильму «Стыд»

Ольга Дубоносова 1 место. Ольга Дубоносова, остер к фильму «Персона»

Кайса Хедстрём вручила победителю книгу, которую издал Фонд Бергмана, ее название звучит в переводе как «Ингмар Бергман от А до Я». В книге содержится информация о жизни и творчестве Бергмана, которая интересна как верным поклонникам режиссера, так и тем, кто только знакомится с его личностью и работами.

Марина Александрова ИА REGNUM Представитель Фонда Ингмара Бергмана Кайса Хедстрём объявляет победителя конкурса киноплакатов

Марина Александрова ИА REGNUM Представитель Фонда Ингмара Бергмана Кайса Хедстрём поздравляет победителя

Второе место разделили сразу три художника: Андрей Македонец с геометрически четким, но при этом полным философского смысла постером к фильму «Седьмая печать», Заур Тедеев, вдохновившийся картиной «Стыд» и сумевший в очень лаконичной форме выразить сильные эмоции, и Катя Дбар, также осмыслившая «Седьмую печать» и решившая свою работу в черно-белой графике с отсылкой к гравюре на дереве, передающей дух европейского Средневековья. Все трое получат по персональной выставке, организованной «AК Галереей» в 2018−19 годах.

Заур Тедеев 2 место. Заур Тедеев, постер к фильму «Стыд»

Андрей Македонец 2 место. Андрей Македонец, постер к фильму «Седьмая печать»

Катя Дбар 2 место. Катя Дбар, постер к фильму «Седьмая печать»

Третье место заняла Мария Антошина с очень ярким и экспрессивным плакатом к фильму «Шепоты и крики», она получит сертификат на 10 тысяч рублей от галереи.

Мария Антошина 3 место. Мария Антошина. Постер к фильму «Шёпоты и крики»

Юбилейный проект «AК Галереи» не закончился с объявлением победителей. В планах у организаторов проведение выставки не только в Санкт-Петербурге, которая будет работать по 15 мая включительно, но также и в других городах России и даже за рубежом — в Швеции, Франции, США. Также планируется издание альбома, в который войдут не только те 30 работ, что были представлены на выставке, а гораздо больше. В этой книге будет описан весь процесс подготовки к конкурсу, в нее также войдут авторские комментарии к работам, которые организаторы считают очень ценными и достойными увидеть свет.

Марина Александрова ИА REGNUM Илья Сергеев проводит викторину для гостей

Марина Александрова ИА REGNUM Ярослав Баричко

После награждения присутствовавшие на вечере смогли пообщаться между собой, выслушать рассказ Кайсы Хедстрём о творчестве Бергмана, принять участие в блиц-викторинах и получить на память стильные деревянные пины с логотипом «AК Галереи» и портреты Ингмара Бергмана, созданные главным дизайнером галереи «Эрарта» Даниилом Вяткиным. Желающие смогли увидеть и запечатлеть на память вольную инсценировку шахматного поединка Рыцаря и Смерти из «Седьмой печати» в исполнении Даниила Вяткина и Елены Сергеевой.

ИА REGNUM Реконструкция фильма Ингмара Бергмана «Седьмая печать». Даниил Вяткин в роли рыцаря

Марина Александрова ИА REGNUM Реконструкция фильма Ингмара Бергмана «Седьмая печать»

Ну и, конечно же, гости смогли внимательно осмотреть выставку работ, признанных жюри и организаторами самыми интересными, включая работы победителей. Постеры эти очень разные — авторам некоторых из них удалось передать атмосферу выбранного фильма в основном средствами шрифтовой графики (Артем Камешков, «Тюрьма») или абстрактных геометрических фигур (Дарья Попова, «Стыд»), кто-то был склонен к реализму и детальности (Варвара Голланд, «Земляничная поляна»), а кто-то сочетал конкретику человеческих лиц с лаконичной условностью своего неповторимого стиля (Ольга Дубоносова, «Персона» и «Змеиное яйцо»). Но все эти работы объединяет одно — они созданы с большой любовью и уважением к Бергману и ко всему искусству кинематографа. Кроме того, что каждый из плакатов затрагивает чувства даже тех, кто не знаком с творчеством режиссера, они вызывают настойчивое желание как можно скорее ознакомиться с этими шедеврами.

Марина Александрова ИА REGNUM Выставка альтернативных киноплакатов «Бергман 100»

Марина Александрова ИА REGNUM Выставка альтернативных кинопостеров «Бергман 100» в Школе креативных индустрий «Маяк»

Так что возвращаясь к спору о том, что такое киноплакат — искусство или реклама — можно сказать, что в данном случае этот спор не имеет смысла. Плакаты к фильмам Бергмана, несомненно, являясь произведениями искусства, популяризируют киноклассику. А сразу два «плюса» лучше, чем один.