В 2017 году 6 июня президент США Дональд Трамп обвинил правительство Катара в финансировании терроризма. Это стало большой удачей для лидеров Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Египта, которые накануне установили блокаду Катара, пишет Стивен Кук в статье для издания The Foreign Policy.

White House Дональд Трамп и эмир Катара

По мере того как дипломатический кризис вокруг Катара разгорался, казалось, что Трампа вполне устраивает сложившаяся ситуация. Конечно, между лидерами Персидского залива и главой Белого дома состоялось несколько телефонных переговоров, в ходе которых Трамп попросил восстановить дипломатические связи в регионе, однако данный вопрос вряд ли относился к приоритетным направлениям Вашингтона.

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Теперь Трамп вновь готов вмешаться в ситуацию, но только для того, чтобы занять противоположную позицию. Вместо того чтобы обрушиться на Катар с критикой, так же как и в июне 2017 года, Трамп направил новоиспеченного государственного секретаря Майка Помпео на Ближний Восток. Помпео указал министру иностранных дел Саудовской Аравии Аделю аль-Джубейру на то, что необходимо исправить ситуацию, сложившуюся вокруг Катара.

U.S. Department of State Майк Помпео

Что изменилось? В администрации Трампа осознали, что отношения с Ираном достигли кульминационного момента, поэтому потребовалось, чтобы на стороне Трампа оказался объединенный Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Изменение тона в отношении Катара почти наверняка свидетельствует о том, что глава Белого дома решил разобраться с иранской ядерной сделкой в ближайшие несколько недель.

По иронии судьбы, блокада Катара привела к возникновению новой региональной реальности. Катару пришлось задействовать крупные финансовые средства, чтобы остаться на плаву. После введения блокады Катару пришлось создать собственную молочную промышленность, изменить маршруты рейсов Qatar Airways, расширить свои связи с Турцией и одобрить поставки продуктов из Ирана в первые дни после начала блокады. Страны, установившие блокаду против Катара, осознали, что Катар не пойдет на уступки и не согласится выполнять выдвинутые 13 требований, выполнение которых является обязательным условием для снятия блокады. С другой стороны, возникший дипломатический спор всегда имел потенциал для выхода за рамки Персидского залива.

Все крупные игроки, кроме Турции, ведут активную деятельность в Красном море и странах Африканского Рога. Катар и Турция недавно обновили свои военные связи с Суданом, не обращая внимания на интересы Египта, что в свою очередь обострило продолжающиеся споры между Египтом, Суданом и Эфиопией по поводу распределения вод Нила и других территориальных вопросов. Отголоски дипломатического кризиса слышны в Ливии и Тунисе, где страны, установившие блокаду, и Катар поддерживают противоположные стороны.

Тем не менее Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ приветствовали назначение Помпео в качестве государственного секретаря. Катар подписал с Соединенными Штатами в феврале 2018 года ряд соглашений в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, Трамп провел позитивные переговоры с эмиром Катара в апреле 2018 года, однако именно назначение Помпео на должность госсекретаря открывает перед Катаром реальные возможности для изменения ситуации.

Требование Помпео о том, чтобы страны Персидского залива урегулировали свои разногласия, имеет смысл только на фоне 12 мая, когда президенту США нужно будет либо отказаться от санкций в отношении Ирана, либо повторно ввести их, что означало бы фактический выход из ядерного соглашения с Ираном.

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Самое большое беспокойство Вашингтона по поводу блокады, особенно на ее раннем этапе, было связано с тем, что дипломатический кризис вокруг Катара может ограничить возможности Соединенных Штатов и их региональных союзников по противодействию Ирану, поскольку нестабильность на западном побережье Персидского залива предоставляет Тегерану дополнительные возможности на Аравийском полуострове.

Al Jazeera English Флаг Катара

Администрация США явно хочет, чтобы объединенный залив максимально обезвредил потенциальные дестабилизирующие шаги Ирана в случае выхода из ядерного соглашения. Кажется маловероятным, что иранские солдаты попытаются высадиться на восточном побережье Саудовской Аравии, однако было бы лучше, чтобы между государствами Аравийского полуострова не было разногласий.

Это правда, что Трамп часто любит выкидывать тот или иной финт в преддверии важных решений. Сдвиг в отношениях с Катаром является еще одним признаком того, что Трамп собирается расторгнуть сделку с Ираном.