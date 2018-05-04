



Envirowaste.co.uk Мощи Климента I

После того как в Великобритании на днях были обнаружены мощи папы Римского Климента I, святителя I века, встал вопрос, что с ними делать дальше. Но вначале о самой находке. Флакон с осколком кости попался на глаза работникам компании по сбору и переработке отходов Enviro Waste. Флакон сделан из красного и золотого стекла, запечатан сургучом и имеет надпись: «Из костей святого Климента, великого понтифика». Его обнаружение вызвало интерес экспертов и публики. Ведь папа, о котором идет речь, был довольно необычным и даже после смерти смог оказать огромное влияние на судьбы славянских народов.

Как гласит предание, Климент являлся учеником первоверховного апостола Петра. Возглавлял он кафедру Рима с 88 года, а обрел мученическую смерть в промежутке между 97 и 101 годами. Его успешная проповедь и распространение христианства заставило власти Римской империи отправить понтифика в далекий Херсонес на работы в Инкерманских каменоломнях. Но и там Климент сумел поставить дело так, что вскоре каждый день стал крестить до 500 местных язычников и вдохновил открытие до 75 новых церквей. Считается, что миссия ссыльного папы была настолько успешной, что местный военачальник отправил донесение императору Трояну: «Я уже не знаю, кто правит — я или Климент. Я не могу с ним справиться, потому что огромные толпы разорвут меня на части». В ответ Рим для наведения порядка отправил специального представителя, по распоряжению которого понтифика привязали к якорю и утопили в море.

Бернардино Фунгаи. Мученичество святого Климента. 1480

Но, как говорит «Мученичество Климента Римского», молитвами его учеников Корнелия и Фива воды расступились и открыли путь к мраморной гробнице, в которой лежали мощи святого. Якорь, с которым мученик был брошен в море, лежал возле него. С тех пор чудо совершалось каждый год. В VI столетии дьякон Феодосий сообщал: «Также город Херсон, что у моря Понта; там претерпел мучения святой Климент; гробница его в море, где было брошено его тело; этому святому Клименту был привязан на шею якорь, и теперь, в день его памяти, все, народ и священники, садятся в ладьи, и когда приплывают туда, море высушивает шесть миль, и на месте, где находится сама гробница, раскидываются шатры и сооружается алтарь, и в течение восьми дней служатся там литургии, и Господь совершает там много чудес: там изгоняются бесы, и если кто из одержимых получит возможность прикоснуться к якорю и прикоснется, то сейчас исцеляется».

Новый этап посмертных деяний понтифика связывают с просветителями славян Кириллом(Константином) и Мефодием. Константин прибыл в Херсонес в 861 году. В городе он приступил к поискам мощей Климента. А весной 868 года братья вместе с ними направились в Рим, где их принял папа Римский Адриан II. Ему и были переданы останки понтифика первого века. Как отмечают историки, Адриан II освятил «славянские книги», рукоположил братьев в епископы, их славянских учеников в пресвитеры, а также дал позволение вести богослужение на едином славянском языке, что позволило славянам избежать ассимиляции со стороны как Рима, который отправлял священнослужителей с латинским языком, так и Константинополя, делавшего акцент на греческом. Что касается почитаемого в среде римских христиан папы Климента, то его мощи удостоились строительства отдельного храма, хотя прочих понтификов, как правило, хоронили в соборе Святого Петра.

Однако в Базилике Святого Климента в Риме находится только часть тела святителя. Дело в том, что Кирилл (Константин) голову папы оставил в Херсонесе. Когда равноапостольный князь Владимир захватил эту византийскую колонию, где принял крещение, то вывез оттуда голову Климента и тело его ученика Фива в Киев, а там уже они оказались в Десятинной церкви. Часть мощей понтифика досталась Роже, епископу Шалон-сюр-Марна, приехавшему в составе посольства сватать Анну Ярославну, дочь князя Ярослава, за французского короля. В Реймсской глоссе говорится, что «в лето по воплощении Слова 1049-е, когда Генрих, король французский, послал в Рабастию шалонского епископа Роже за дочерью короля той страны, по имени Анна, на которой он должен был жениться, настоятель Одальрик просил того епископа, не соизволит ли тот узнать, в тех ли краях находится Херсонес, в котором, как пишут, покоится святой Климент, и до сих пор ли отступает море в день его рождения и к [мощам] можно пройти пешком? Епископ исполнил это».

juandesant Главный алтарь и хоры Базилики Святого Климента в Риме

Из Десятинной церкви голову святителя позже перенесли в Киево-Печерскую лавру, в пещерах которой она пребывает по сей день в стеклянном сосуде и источает целительное миро. Когда в начале 1990-х годов был восстановлен Свято-Климентский Инкерманский монастырь, туда передали частицу мощей святителя Климента. Другую частицу заполучил Свято-Никольский храм Севастополя. А куда бы могла отправиться находка в Великобритании? Enviro Waste на своем сайте попросила общественность дать предложения. Генеральный директор компании Джеймс Рубин признался журналистам, что у него есть несколько идей — передать флакон с мощами в Британский музей или в Базилику Святого Климента в Риме. Но нам кажется, что лучшим местом для этой реликвии мог бы стать храм священномученика Климента папы Римского в Москве. Такой благородный жест со стороны британцев, несомненно, будет оценен по достоинству. В конце концов, правительства приходят и уходят, а достойные поступки остаются в памяти народной на века.