В Оренбургской области в апреле в центре внимания информресурсов оказалась ситуация, связанная с последствиями авиакатастрофы. В апреле своё развитие получила история с резонансным сносом здания, где ранее располагалась обкомовская дача, что также попало под прицел СМИ и соцсетей. С закрытием спуска к реке Урал скандал разразился вокруг тарифов на поездку по канатной дороге. Одновременно СМИ не обошли вниманием и качество ремонтных работ на уникальной лестнице на набережной.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Эхо авиакатастрофы

11 мая минует три месяца с момента крушения самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск Оренбургской области. В апреле тема последствий приобрела скандальный оттенок. Родственники погибших, теряя терпение, потребовали как можно скорее дать им возможность похоронить своих близких, которые стали жертвами авиакатастрофы.

Большой резонанс возник после того, как оренбурженка Юлия С. в начале апреля посетила зону крушения. После визита в Раменский район Подмосковья девушка опубликовала в интернете ряд видеообращений к властям, в том числе президенту. Юлия заявила, что на поле до сих пор остаются фрагменты человеческих тел, а зона не огорожена и находится без охраны.

«Тут лежат фрагменты самолёта, фрагменты тел, я лично видела человеческие уши… Это нечеловечно!» — сказала орчанка.

Несмотря на её слова, что на жалобы и требования родственников погибших пассажиров никто не реагирует, выложенное в интернете видео имело эффект взорвавшейся бомбы. Общество забурлило, в интернете появилось множество комментариев, полных негодования. СМИ сообщали, что сбор останков проводился с нарушениями. Их просто складывали в грузовики, хотя должны были описывать каждый фрагмент и упаковывать их отдельно. После возникшего скандала 10 апреля поисковые работы на месте крушения Ан-148 возобновили.

Alex Snow Саратовские авиалинии. Ан-148

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Родственники также выразили возмущение, когда им предложили хоронить погибших близких в два этапа.

«Нам предложили на выбор два варианта. Один вариант: нам сейчас выдают 25% из того, что готово, от тех останков. Мы их хороним сейчас, а потом, через неопределенный срок до одного года нам отдадут остальное, чтобы мы еще раз захоронили. Или мы просим оставить останки, конкретно моей матери, до конца окончания экспертизы и тогда захоронить, чтобы нам выслали. Мы, естественно, согласились, что до конца будем ждать. Потому что в несколько этапов — это как-то ненормально. Это просто как-то бесчеловечно», — отметила Людмила С., которая потеряла свою мать, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Вместе с тем не все родственники столь категоричны. На то есть весомые причины. Некоторые боятся, что не доживут до завершения экспертизы. Сначала родственников просили подождать два-три месяца, потом срок ожидания увеличили до пяти месяцев, а впоследствии и вовсе до года. В апреле вышло распоряжение правительства РФ о выделение из Резервного фонда на опознание погибших пассажиров и членов экипажа 32,6 млн рублей.

По данным портала «Вестирама», в Орске на двойные похороны решился пожилой мужчина, у которого при крушении погибла жена. У него тяжелое заболевание, и он не уверен, что сможет похоронить супругу через год.

16 апреля в Орск спецборт доставил останки трёх пассажиров (одного орчанина и двух новотройчан), погибших в результате авиакатастрофы в Подмосковье. 18 апреля прошли первые похороны.

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Еще одной темой, которую активно освещали СМИ, стала тема выплат родственникам. В апреле прошли суды, где истцы требовали от «Саратовских авиалиний» и «Альфастрахования» компенсацию морального ущерба, ежемесячное пособие по случаю потери кормильца и компенсацию стоимости багажа. В Советском районном суде Орска прошли два заседания, дела были прекращены. Стороны заключили мировое соглашение.

Добавим, ранее представитель страховой компании заявил, что все выплаты производятся: семьи получили по 2 млн 25 тыс. рублей. Выплата по потере кормильца возможна только после предоставления справки о смерти человека.

Напомним, самолёт «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной версии, причиной падения самолета стало обледенение датчиков, из-за чего возник сбой в показаниях скорости воздушного судна.

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«Культурный» скандал

В Оренбурге в апреле суд вынес два решения относительно сноса здания бывшей обкомовской дачи на набережной. В обоих случаях судебная инстанция встала на сторону ООО «Статус» — собственника ценной постройки. Предостережение прокурора признано незаконным, потому что ведомство не смогло предоставить доказательства доводов отнесения объекта к ценным постройкам, его нахождения в охраняемой зоне, уничтожения либо повреждения зеленых насаждений.

Фиаско потерпело и министерство культуры и внешних связей Оренбургской области. В суде не была доказана вина ООО «Статус» в нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Административное дело прекращено.

«Обкомовская дача». Оренбург [Цитата из видео «UTV. В Оренбурге бывшая «обкомовская дача»разрушена на 50%» (UTV Oren)

Минкультуры заявило о том, что его позиция остается неизменной и объект сносить нельзя, поэтому намерено обжаловать судебное решение. Впоследствии ведомство заявило о том, что здание не только находится в зоне охраняемого ландшафта, но и имеет охранный статус, а именно, в 2017 году дом внесен в перечень выявленных памятников истории и культуры. Такие объекты подлежат госохране, их снос запрещен. Ситуация приобретает новый поворот. В планах собственника земли и строения строительство жилого комплекса. Более того, демонтировано 50% здания.

Напомним, что в феврале здание, построенное в духе советского классицизма, на набережной начали сносить. Неравнодушные горожане начали сигнализировать о варварстве по отношению к ценной постройке. На место выезжали правоохранители и высокопоставленные чиновники. Работы были приостановлены. Однако собственник придерживается прежней позиции — снос объекта не запрещен, о чем сообщил на информационном стенде, установленном возле земельного участка.

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Дефекты в рамках благоустройства

В Оренбурге 10 апреля закрыли лестничный спуск к реке Урал со стороны ул. Набережной, который является объектом культурного наследия и визитной карточкой города. Начался второй этап реставрационных и ремонтных работ. Пока доступ к спуску был, горожане заметили ржавые подтеки и разводы на лестнице, что породило нехорошие подозрения по поводу качества проведенного ремонта.

Стоит отметить, что оренбуржцы выражали опасения осенью 2017 года по поводу того же качества, поскольку работы велись в морозы, снегопады и дождливую погоду. Перед Новым годом спуск открыли, еще не завершив ремонт. Оставалось отшлифовать и покрасить, для чего необходима теплая погода. Решили ждать весны, но людям предоставить возможность передвигаться по лестнице. В конце декабря — начале января горожане во время прогулок заметили, что штукатурка отваливается. Тогда в мэрии оправдались, мол, это подрядчик сделал по своей инициативе и за свой счет к открытию. В принципе в зимний период эти работы не планировались. Весной вновь возникли опасения. При колоссальных вложениях лестница построена некачественно?

Начальник департамента градостроительства администрации Оренбурга Сергей Бренёв отметил, что власти заранее предупреждали о возможных дефектах после зимнего периода, так как часть работ производилась в декабре. По его словам, серьезно разрушились именно те конструкции, которые установили в последние недели ремонта.

Сейчас спуск закрыт. Запланированы работы по штукатурке, шпаклевке, покраске, выравниванию ступеней.

Напомним, лестничный спуск к Уралу реставрировался в рамках проекта по благоустройству городской среды. В общей сложности на проект выделялось 93 млн рублей.

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Возмутительные тарифы

С закрытием спуска неожиданно совпало повышение тарифов за проезд по канатной дороге через Урал. Это вызвало волну негодования. Посыпались обвинения. что обслуживающая канатку организация «Лифтсервис» использует ситуацию в своих корыстных целях. Примечательно, что кроме основного спуска будет закрыт и второй спуск к набережной от Елизаветинских ворот. В этом случае при выходе с ул. Советской на набережную с одного берега на другой можно будет попасть только с помощью канатной дороги.

«Лифтсервис» в свое оправдание заявил, что предупреждал городских чиновников несколько месяцев назад о том, что предприятие терпит огромные убытки и намерено повысить тарифы. Муниципалит отреагировал только тогда, когда грянул гром. Если в первой половине дня 10 апреля руководство «Лифтсервиса» говорило о росте тарифов, то во второй ситуация изменилась. Известно, что ближе к вечеру в мэрии прошло совещание, где градоначальник потребовал вернуть тарифы в прежнее состояние.

Orenburg.ru Канатная дорога. Оренбург

Последовал разбор сложившейся ситуации. После чего чиновники сменили тон. Компания «Лифтсерис», не получающая никаких бюджетных компенсаций и терпящая убытки (за три месяца 2018 года — около 500 тыс. рублей, с 2013 года — более 3,3 млн рублей), имеет законное право повышать тарифы. В ходе переговоров стороны все же достигли компромисса: тариф возвращается в исходное положение и замораживается на месяц. По его итогам «Лифтсервис» принимает решение — повышать тариф или нет. Это решение будет зависеть от пассажиропотока. До закрытия лестничного спуска он составлял 350−400 человек ежемесячно.

Местные эксперты отмечают, что канатная дорога стала для Оренбурга «дорогой игрушкой». Затраты на ее обслуживание велики, а отдачи гораздо меньше. Зауральная роща не является местом притяжения горожан, причина тому — неразвитая инфраструктура и отсутствие общественного транспорта до набережной.

В октябре 2018 года канатную дорогу могут заморозить, поскольку договор с «Лифтсервисом» истекает и организация не стремится продолжать обслуживание убыточного «аттракциона». Есть большие сомнения, что найдётся другая компания, которая охотно возьмется за обслуживание канатки, если только чиновники не предложат выгодные условия.

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Дело экс-министра

В Оренбургской области в апреле в центре внимания СМИ оказался бывший министр спорта Оренбургской области Олег П. Интерес вызвало прекращение в отношении него коррупционного уголовного дела и трудоустройство.

В апреле СУ СКР по региону заявило, что уголовное дело прекращено, поскольку во время расследования приняты меры к возмещению многомиллионного ущерба, причиненного бюджету РФ и внебюджетным фондам РФ. По данным следствия, в 2011—2015 годах Олег П. внес в налоговые декларации и в расчеты по страховым взносам ложные сведения и уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц в размере свыше 20 млн рублей, а также от уплаты страховых взносов на сумму свыше 19 млн рублей. Задолженность АНО «СК «Южный Урал» перед бюджетом полностью погашена, так же как и задолженность по страховым взносам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Напомним, что это было второе уголовное дело в отношении экс-чиновника. По первому делу Олег П. признан виновным в коррупционном преступлении. Он поплатился за то, что незаконно вмешивался в деятельность баскетбольного клуба «Надежда», используя финансовую зависимость организации от минспорта региона. В 2017 году суд оштрафовал экс-министра на 400 тысяч рублей и лишил права занимать должности в органах государственной власти в течение года.

В апреле на сайте хоккейного клуба «Южный Урал» появилась информация о том, что Олег П. стал генеральным директором спортивной организации. Примечательно, что Олег П. занимал уже эту должность с 2009 года по 2014 год. Затем пошел на повышение — стал министром спорта региона (2014−2016 годы). С октября 2015 года до октября 2016 года возглавлял Федерацию хоккея Оренбургской области. В апреле 2018 года Олег П. вернулся в ХК «Южный Урал». Когда экс-министр был задержан, то за него вступились многие спортсмены и их родители, а также тренеры. Все они говорили о том, что Олег П. внес большой вклад в развитие хоккея на территории Оренбургской области.

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