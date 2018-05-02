2 мая исполнилось четыре года со дня расправы украинских неонацистов над противниками майдана в Одессе. По официальным данным, в Доме профсоюзов на Куликовом Поле погибли 48 человек, но выжившие участники событий говорят, что жертв расправы было намного больше.

В документальном фильме «Обыкновенный фашизм» российского журналиста Андрея Караулова участник событий 2 мая, украинский журналист Татьяна Иванова сообщила, что всего погибли около 130 человек, около 50 числятся без вести пропавшими.

События 2 мая в Одессе потрясают своей жестокостью. К тому моменту в Киеве уже случился майдан, где себя показал «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в России), уже расстреляли мирное шествие противников киевской хунты в Мариуполе.

И даже на фоне этих событий 2 мая 2014 года в Одессе до сих пор полыхает в памяти незатухающим пожаром. Это невозможно забыть, невозможно простить — так говорят те, кто смог выжить.

Активист одесского антимайдана Татьяна Саламахина рассказала следующее:

«Они не только кричали, эти бандеровцы, «Слава Украине!». Добивали и с трупами фотографировались».

«Со второго, с третьего этажа людей выкидывали. Выкидывали всех — за руки, за ноги. Выкидывали женщин, выкидывали стариков», — рассказывает Татьяна Иванова.

По ее словам, внизу у горящего здания стояла толпа в пять — десять человек. Они добивали тех, кто упал на асфальт. Добивая людей, неонацисты кричали «Слава Украине» и «Смерть сепаратистам!». Врачей не подпускали, когда они пытались помочь, их били. При этом полиция стояла и смотрела.

«Люди умоляли о помощи, а они просто не реагировали. У них приказ такой был», — сказала журналист.

YouTube Одесса, Дом Профсоюзов, 2 мая 2014 года

В интервью телеканалу Russia Today Татьяна Иванова рассказала, что «людей в Дом профсоюзов не пускали на протяжении двух суток».

«Стоял тесный кордон милиционеров, которые просто не пускали людей. На протяжении суток лежало 32 обгорелых неопознанных трупа — просто валялось на улице».

Утром 3 мая Куликово Поле было практически зачищено. Следственных действий никаких не велось.

Украинский политик Игорь Марков (на момент событий — депутат Верховной рады) рассказал:

«В Одессе была проведена спланированная провокация. Бывшим губернатором и некоторыми высокопоставленными чиновниками. Цель — обвинить Российскую Федерацию в терроре, насилии и т. д.»

Как рассказал участник событий в Одессе, ополченец ДНР, вечером 2 мая 2014 г. на украинском телевидении вышел репортаж с места событий. Репортер, комментируя видео с убийствами людей, говорил, что «так будет с каждым, кто будет в Одессе выступать против действующей власти и против законного правительства Украины». Что это «сепаратисты, бандиты и преступные элементы». Чуть ли ни дегенераты.

Ополченец рассказал, что участвовал в составлении списков погибших: 48 из них — люди с высшим образованием. Среди погибших был украинский поэт Вадим Негатуров.

В итоге именно сторонников антимайдана — людей, которые собирали подписи за референдум о федерализации, — украинские власти обвинили в «беспорядках». Среди арестованных по делу оказались исключительно сторонники федерализации. Их же обвинили в поджоге здания.

По словам Татьяны Ивановой, людей раненых забирала из больницы милиция и увозила в неизвестном направлении. Никто не знает, где эти люди.

«Обвинили людей, которые встали на защиту моральных ценностей, на защиту интересов тех же одесситов, и не только одесситов, но и всех русскоязычных людей», — рассказал ополченец.

19 сентября 2017 года Ильичевский городской суд (Одесса) признал обвиняемых, а на деле — пострадавших и выживших, невиновными. На этом же судебном процессе, «не отходя от кассы», им предъявили новое обвинение (статья 110 Уголовного кодекса — сепаратизм) и снова задержали.

Жертвы бандеровцев

Что касается тех, кто организовал и осуществил поджог Дома профсоюзов и убийство людей, никто из националистов не был задержан, не говоря уже о заказчиках расправы, ведь основная фигура в этом «лагере» — министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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По словам экспертов, сентябрьский суд по событиям 2 мая — спектакль. Так, комментируя это решение суда, российский политолог Дмитрий Куликов сказал:

«Расследования велись, таким образом, не для того, чтобы доказать вину невиновных, а для того, чтобы спрятать тех, кто совершил эти преступления. Цель расследования была ровно обратная — убрать из дела тех, кто реально виноват в гибели людей».

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В завершение вернусь еще раз к фильму Караулова «Обыкновенный фашизм», который автор начал со слов о том, что эти материалы должны посмотреть не только в России, но и за рубежом, и разговор о случившемся нужно продолжать в ООН.

Вспоминая эти страшные события, хочу обратить внимание на то, что бандеровский режим на Украине продолжает если не процветать, то существовать так, как будто он легитимен и как будто целые города, поселки, села не были им утоплены в крови.

Как сказала выжившая в одесском пожаре Татьяна Иванова, «той Украины, которая была, уже не будет»:

«Той Одессы, которая была, уже не будет. Флаг Украины ассоциируется только с флагом палачей. Власти просто умылись кровью».

Порошенко совершает международные поездки, принимает у себя западных гостей, получает оружие из США и Канады и при этом продолжает осуждать Россию «за Крым» и «Донбасс». Ни брезгливости, ни осуждения у Запада украинское руководство, по-видимому, не вызывает.

Надеяться на то, что Запад одумается, не приходится, а вот напомнить о расправах бандеровцев в Одессе их «высоким» покровителям стоит. А также о том, что русские не забыли и никогда не забудут, что именно бандеровцев поддержали США и страны ЕС в 2014 году и продолжают одобрять и поддерживать по сей день.