Призыв В. Путина превратить ближайшие годы в решающие для будущего страны услышан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Его запомнило население, обнадеженное переменами, которых сможет дождаться еще при жизни. Вдвое сократить число бедных, пожить подольше — это крупно и серьезно.

Его активно растиражировали в правительстве и Федеральном собрании, в республиках, краях и областях.

Слов наговорено немало. Рождаются планы и программы.

Страна ждет новых майских указов.

Но вот что может затормозить старт.

Параллельно с разработкой планов по реализации послания президента в центре и на местах продолжилось составление стратегий социально-экономического развития губерний, городов, поселков и сел до 2030 и даже до 2035 года.

Далеко не до всех дошло, что тренды послания и стратегических перспектив принципиально расходятся уже на старте.

Мобилизационный рывок страны длиной в новый президентский срок и поступательное движение в будущие десятилетия — это разнонаправленные векторы. Одно, являясь возможным началом другого, пока исключает другое. Горизонт ускользает, а неисполнение майских (2012 г.) указов президента не забыто.

Надо бы прекратить шапкозакидательство, но заказы на разработку стратегий продолжают множиться.

По времени позже послания президента стратегиями социально-экономического развития и одновременно планами по их реализации до тридцатого — тридцать пятого года активно занялись в Калининградской и Курской областях, а также:

— в Уфе, Магнитогорске, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Радужном Ханты-Мансийского района, Большом Камне Приморского края, городском округе «Жатай» Республики Саха (Якутия);

— в районах Ханты-Мансийского автономного округа, Талдомском районе Московской области, Тосненском и Лодейнопольском районах Ленинградской области, Туймазинскиом и Мелеузовском районах Республики Башкортостан, районе Волжский Самарской области, Алданском районе Республики Саха (Якутия), Клинцовском районе Брянской области;

— в Когалыме и Кемеровской области — корректировкой стратегий;

— в Самарской области — стратегией развития ЖКХ до 2030 года.

18 апреля 2018 г. на федеральном портале проектов нормативных правовых актов МЧС РФ разместило проект указа президента «Об утверждении Стратегии развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года».

Что получит страна к 2030 году, если представить, что эта стратегия будет утверждена? Будет повышена эффективность системы (?), обеспечен соответствующий уровень пожарной безопасности (?) и безопасности людей на водных объектах (?), а уровни риска будут «снижены до допустимых значений в минимально возможные сроки и с максимальной экономической эффективностью».

Гора родила. Даже не мышь.

После кемеровской трагедии такие результаты МЧС ни через двенадцать лет, ни завтра устроить не может.

Главное: у всех заказчиков федеральных, региональных и муниципальных стратегий даже мысли не возникло, что все эти затеи к 2030 и 2035 годам перечат концепции президентского послания. Их надо категорически отвергнуть.

Это касается и разработчиков, которые ради заработка не гнушаются исполнить любой заказ вне времени и пространства, декапитализируют собственную репутацию.

Особенно тех, которые существуют в двух ипостасях: как государственное бюджетное учреждение и как юридическое лицо, которое может воспользоваться услугами рынка, на котором торгуют интеллектом.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы занимается стратегией социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года и планом мероприятий по ее реализации. Там самоуверенно полагают, что могут дать полезный совет руководству области, адекватный современным вызовам, как в отношении перспектив до 2030 года, так в отношении локальных вещей — прогноза экспорта по основным отраслям/группам товаров, экспортных целей и задач, возможностей международного сотрудничества для повышения экспортного потенциала организаций Курской области и перспективного международного сотрудничества как фактора повышения инвестиционной привлекательности области (госзаказ № 31806199395).

Все за ваши деньги.

Kremlin.ru Владимир Путин

Два неотложных дела, чтобы не заболтать порыв к прорыву

В. Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что пространственное развитие, инвестиции в инфраструктуру, в образование, здравоохранение и экологию, в новые технологии и науку, меры поддержки экономики, содействие талантам, молодежи, все это призвано работать на одну стратегическую задачу — прорывное развитие России.

Первое дело, которое должно совершить новое правительство страны, — внести в Госдуму законопроект, приостанавливающий действие федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Идея стратегического планирования привлекательная, но гигантская работа по созданию закона была напрасной. Попытка начать его исполнение сразу после принятия ни к чему ни привела, так как правительство не сумело своевременно разработать подзаконные акты. Системной работы не получилось и в дальнейшем.

Сегодня документами стратегического планирования разного уровня являются 6443 текста, занесенные в реестр документов системы стратегического планирования, и никто не отменял планов по их написанию.

Федеральный закон продолжает провоцировать органы власти на горизонты 2030, 2035 годов. Попытки уходящего правительства запустить проектный подход, не остановив при этом маховик государственных программ, еще больше запутали ситуацию. Переделка госпрограмм под проектный подход не завершена. Ситуацию усложнил и переход на приоритетные проекты и направления.

Пока закон будет действовать, стратегии, концепции, доктрины, программы будут продолжать писаться, бюджетные деньги — распыляться, а задача прорыва может остаться только лозунгом.

Второе дело.

Правительственной вершине исполнительной власти надо открыть свои собственные глаза на то, куда, в каком направлении продолжает работать вся ее вертикаль с точки зрения реализации послания.

105 пунктов уже напридумано в организационном плане правительства Ростовской области по реализации послания президента Российской Федерации. На 12 пунктов больше, чем в таком же плане на 2017 год.

В предыдущем плане министерство труда и социального развития Ростовской области не было упомянуто ни разу, зато теперь семь раз. Именно с его ответственных действий этот план и начинается.

Почти месяц потребовался правительству области для того, чтобы освоить текст послания, а затем сочинить свой план реализации, отдаленно связанный с замыслом президента. Его первый минтрудовский пункт — «совершенствование механизма признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании посредством установления индивидуальных критериев нуждаемости и пересмотра порядка определения индивидуальной потребности в социальных услугах».

Важная тема, но какая тут связь с тем прорывным заделом, осуществление которого вытащит весь ворох социальных задач? Ее нет.

Что это такое — индивидуальные критерии нуждаемости по-ростовски?

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» устанавливает, что гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, если полностью или частично утрачена способность самообслуживания, самостоятельного передвижения в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; в семье есть инвалид, нуждающийся в постоянном постороннем уходе; ребенок, испытывающий трудности в социальной адаптации, и еще ряд критериев.

Иначе говоря, в федеральных критериях — высокая степень объективности, хотя есть и субъективная составляющая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пандус для инвалидов

Что хотят придумать в Ростовской области? Изменить соотношение объективности-субъективности в сторону субъективности, то есть произвола? И каким образом это усовершенствует (улучшит) заботу?

Пункт второй оргплана — «подготовка предложений губернатору Ростовской области по усилению адресного подхода при оказании социальной поддержки». К 30 сентября.

Усиление адресного подхода — это, видимо, такой подход к лицам, нуждающимся в социальной поддержке, который реализуем только в сопровождении правоохранительных органов. Иначе не подойдешь.

Ничем не лучше третий пункт, к 31 октября 2018 года, «подготовка предложений губернатору Ростовской области об изменении порядка предоставления мер социальной поддержки на проезд региональным льготникам путем права выбора замены денежными выплатами».

Понять это можно? Видимо, да, но только авторам плана и самому губернатору. Если он его прочитал.

Следующие пункты плана, исполнение которых растянуто на весь год:

— усиление роли социального партнерства в создании условий для роста доходов населения и обеспечения уровня заработной платы;

— проведение работы по повышению качества вакансий, заявляемых работодателями в службу занятости населения;

— трудовая адаптация несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и так далее и тому подобное.

Конечно, в ростовском плане есть темы, прямо связанные с реализацией послания. Однако ощущение того, что над этим планом надо еще поработать, не покидает.

Не все подряд из послания президента намерены исполнить на территории города Алатыря Чувашской Республики, а только основные положения. И так же, как и в Ростове, прочитали послание по-своему.

Муниципальная власть решила, что хватит пускать дело на самотек, нечего рассчитывать на гражданское общество и сознательную прорывную активность горожан. Власть сама займется формированием добровольческих (волонтерских) отрядов, но не среди неподдающихся, а через учителей — в среде обучающихся в общеобразовательных организациях с последующей регистрацией их в единой информационной системе «Добровольцы России».

По мнению градоначальника, посланию в самый раз соответствует проведение текущего и капитального ремонта помещений объектов здравоохранения города Алатыря, а также организация и проведение выставки фотоаппаратов «Остановись, мгновение!».

Еще надо успеть в первом квартале утвердить муниципальную программу города «Формирование современной городской среды» на 2018 год, чтобы во втором квартале принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках «малых городов».

Всего в плане 31 пункт.

Gsrb.ru Заседание Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан

В плане, утвержденном президиумом Государственного собрания Республики Башкортостан, всего 20 пунктов, но не менее занятных.

В. Путин сориентировал страну на решения, которые позволят совместить инфраструктуру с беспилотным транспортом, цифровой морской и воздушной навигацией, с помощью искусственного интеллекта организовать логистику.

Депутатский ответ президенту из Башкортостана таков — проведем круглый стол «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Республики Башкортостан».

Президент обратил внимание на необходимость содействия волонтерам, которым посвящен 2018 год — Год добровольца.

Парламентский ответ: внести изменения в республиканский закон о государственной поддержке благотворительной деятельности, в котором — для справки — нет даже такого понятия, как волонтер или доброволец.

До 1 января 2019 года депутаты в Республике Башкортостан намерены исправить республиканское законодательство о государственной гражданской службе так, чтобы выполнить завет президента — «чиновники всех уровней должны быть заинтересованы в росте своей эффективности и быть жестко нацелены на получение конкретного результата».

Возможно, это самое смелое намерение, которое, возможно, не удастся прописать в поправках федерального законодательства. Материя слишком тонкая. Или толстая. И года не жалко, если вдруг появится такая норма в законе субъекта РФ, которую до сих пор не удавалось сформулировать так, чтобы она была не декларативна и удовлетворительно правоприменима.

Девять из двадцати аморфных обязательств в плане реакции Госсобрания на речь президента России — это проведение круглых столов и разных заслушиваний в течение года, а остальные — внесение изменений в законодательство.

В. Путин заявил, что для обеспечения прорывного развития, выведения на новый уровень образования и здравоохранения, качества городской среды и инфраструктуры в ближайшие шесть лет потребуется направить на эти цели значительные дополнительные финансовые ресурсы.

Плохо будет, если исполнителями этих целей будут те, кто сочинял стратегии на десятки лет вперед или выше цитированные планы по реализации послания.

Такие колдобины на дороге прорывного развития надо бы закатать в асфальт.