Американская неправительственная организация NDI опубликовала очередные результаты опроса общественного мнения, которые свидетельствуют о продолжающемся падении доверия населения к правительству и снижении числа его сторонников, а также о негативной оценке избранного страной курса.

Нико Пиросмани. Кутеж с шарманщиком Датико Земель. 1906

Согласно проведенным по заказу NDI в марте текущего года исследованиям, лишь 29% опрошенных заявили, что Грузия развивается в правильном направлении. Примерно столько же респондентов считает, что страна не меняется, а для 39% она движется в неправильном направлении.

Для сравнения NDI приводит статистику опросов за предшествующий период, согласно которой в годы правления Михаила Саакашвили и его партии доверие населения избранному страной курсу было гораздо выше, а тех, кто считал, что страна развивается в неправильном направлении или не меняется вообще, — намного меньше. Если в мае 2009 года на вопрос, в правильном ли направлении развивается Грузия, утвердительно ответили 40% респондентов, а отрицательно — 30%, то в декабре того же года сторонников избранного страной курса было уже 50%, а пиковым в этом смысле стал февраль 2012 года, когда за направление развития Грузии одобрили 62% респондентов NDI. Правительство «Грузинской мечты» до этого показателя никак не дотягивало: В ноябре 2012 года было зафиксировано до 59% респондентов, считавших, что страна развивается правильно, затем начался спад, дошедший в сентябре 2013 года до 39%, в ноябре того же года показатель вновь поднялся до 54−55%, после чего опять последовал спад, дошедший в марте 2016 года до 20%. По результатам опросов за 2015−2016 годы, число тех, кто считал, что Грузия либо развивается в неправильном направлении либо не меняется, значительно превышало число сторонников курса развития страны. В апреле 2017 года три показателя сравнялись и зафиксировались на уровне 32−33%, затем число тех, кто не поддерживал курс развития страны, опять стало расти и, по результатам последнего опроса, дошло до 39%.

Невысокие оценки в ходе нынешнего исследования заслужила и деятельность правительства Грузии. «Очень хорошо» ее оценили лишь 2% респондентов, «хорошо» — 12%, «посредственно» — 52%, «плохо» — 22%, «очень плохо» — 11%, и 2% не знали ответа на вопрос.

При этом, 44% опрошенных «увидели» коррупцию в центральном правительстве Грузии, 35% — признаки коррупции в органах местной власти, 29% — в различных госучреждениях. Для 63% респондентов уровень преступности в Грузии после парламентских выборов 2016 года возрос, что также свидетельствует не в пользу нынешней власти.

Нико Пиросмани. Пастух с отарой

Само исследование достаточно противоречивое, особенно в той части, которая касается вопросов безопасности Грузии. Согласно опросу, 30% респондентов страной, которая лучше всего обеспечит безопасность Грузии, назвали США (и это был самый высокий показатель), 16% — саму Грузию, а 13% — Россию. Еще 3% назвали такой страной Азербайджан, 2% — Турцию, по 1% сторонников оказалось у Германии, Армении, Великобритании и Франции.

В то же время 63% респондентов назвали величайшей угрозой для Грузии Россию, 8% — Турцию, 5% — США, а по 1% в этой части опроса пришлось на саму Грузию, Азербайджан и Армению. Так что, Россия вошла в первую тройку стран-защитниц безопасности Грузии и тут же оказалась главной угрозой безопасности Грузии. Что касается «российских факторов», составляющих «российскую угрозу», NDI делит их на три составляющие: 33% приходится на «российскую военную агрессию», 11% — на «оккупацию Абхазии и Южной Осетии», 7% — на «российскую пропаганду» и 2% — на «экономическую зависимость от России».

Респондентам предложили выбрать одну или несколько из предложенных организаций, членство в которых обеспечит национальную безопасность Грузии. В ответе на этот вопрос 30% выбрали НАТО, 10% — Евросоюз, 6% — сотрудничество с США, а 4% — членство в Евразийском экономическом союзе. При этом, 17% опрошенных заявили, что Грузия может обеспечить свою безопасность усилением собственной обороноспособности.

Респондентам также был предложен вопрос, как они оценивают распад СССР. 43% дали этому процессу положительную оценку, но 42% сочли его отрицательным явлением. Остальные ответа на вопрос не знали. Для сравнения NDI приводит данные предыдущего опроса, проведенного в апреле прошлого года. Тогда число сторонников распада СССР было выше — 48%, а тех, кто не одобрял этот процесс, — 42%.

Согласно результатам этого же опроса, достаточно низкие оценки заслужила деятельность парламента (лишь 13% одобрили его деятельность), судебной системы (14%), полиции (41%, тогда как в ноябре 2013 года этот показатель превышал 60%), и Грузинской православной церкви (56%, тогда как в этот показатель превышал 75%).

Из грузинских политиков и чиновников больше всего положительных оценок удостоился министр труда, здравоохранения и социальной защиты Давид Сергеенко (46% респондентов одобрили его деятельность), на второе место вышел лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе (34%), а третье заняла министр юстиции Теа Цулукиани (31%). Лидером по количеству негативных оценок оказался представитель «Национального движения» Ника Мелия (37% в масштабе Грузии и 49% в масштабе Тбилиси).

Нико Пиросмани. Бездетный миллионер и бедная с детьми

NDI предложила и рейтинг политических партий, первые три места в котором отвела ныне правящей «Грузинской мечте», «Национальному движению» и «Европейской Грузии». Причем, рейтинг «Грузинской мечты», который достиг пика в ноябре 2012 года, когда число ее сторонников превышало 60%, резко упал за последние годы до 26%. А рейтинг «Национального движения», который в ноябре составлял около 10%, все эти годы балансировал между 10% и 15% и по итогам мартовского опроса остановился на отметке 9%. У «Европейской Грузии», отделившейся от ЕНД после парламентских выборов 2016 года, оказалось 4% сторонников. По 3% голосов набрали Лейбористская партия и «Альянс патриотов».

Результаты такого опроса должны бы насторожить правящую партию. Падение рейтинга, высокий процент негативной оценки деятельности правительства, низкий уровень доверия различным государственным институтам… Не исключено, что такие показатели — составная часть проводимого при поддержке и под руководством Запада процесса «демократизации» Грузии, и они вполне могут послужить основанием для укрепления демократии путем очередной «передачи власти». Должны бы насторожить, особенно на фоне событий, развивающихся в соседней Армении. Но…

Комментируя журналистам результаты исследований NDI, лидеры «Грузинской мечты» основной упор делали на том, что опросы по заказу американского института проводит в Грузии неправительственная организация, ассоциируемая с «Единым национальным движением».

«Местный офис, который проводит исследования по заказу NDI, потерял в Грузии всякое доверие. Нам эти исследования не интересны. С их результатами мы не согласны», — заявил журналистам, комментируя исследования NDI, мэр Тбилиси и генсек партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Правящая партия Грузии между тем занята вопросами реорганизации собственного политсовета и подготовкой к съезду партии, который запланирован на 11 мая. С целью решения возникших в «Грузинской мечте» и в стране проблем в политику вернулся учредитель партии олигарх Бидзина Иванишвили.