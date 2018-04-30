Через несколько часов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит с официальным заявлением по Ирану. Похоже, назревает новое ближневосточное землетрясение.

Heather Elke Произраильское граффити. «Израиль хочет мира. Они хотят оторвать от Израиля кусок»

Вчера мы сообщили о решительном настрое израильского руководства — неготовности мириться с укреплением Ирана и Хезболлы в Сирии. Ночью была совершена массированная атака на иранские объекты на севере в Сирии. Десятый канал израильского телевидения назвал это крупнейшей операцией Израиля в Сирии. С оговоркой «если это было сделано Израилем».

Мы до сих пор не располагаем полной информацией о случившемся. Арабские источники сообщают о двадцати шести погибших иранских солдатах и шиитских боевиках на военных объектах между Алеппо и Хамой. Любопытно, что в сети появилось несколько различных версий. Все рассказывали о сильнейших ударах, напомнивших землетрясения, а также о мощнейших пожарах. Были уничтожены крупные склады оружия и взрывчатки. Одна из версий указывала на возможность нападения со стороны антиправительственных групп боевиков. Особо пикантной и напоминающей по уровню аргументации российские политические «ток-шоу» версией было нанесение удара российскими силами. Дескать, разногласия с Ираном так существенны, что Москва указала Тегерану на его место. Такие разногласия существуют на самом деле, но это не делает вышеупомянутую версию менее абсурдной.

Иван Шилов ИА REGNUM Авигдор Либерман

Мы не можем говорить с абсолютной уверенностью о том, что ночная операция была проведена Израилем, но с добавкой «скорее всего» мы будем обсуждать именно такой ход событий. Реакция Ирана была свирепой, как ожидалось. Послышались снова обещания, что это случилось в последний раз и что больше такого не будет.

Израиль не взял на себя ответственности. Москва на этот раз не реагировала никак.

Этим событиям предшествовали однозначные и бескомпромиссные заявления израильского премьера и его министра обороны о недопустимости укрепления иранских позиций в Сирии. Авигдор Либерман прямо говорил, что не собирается считаться с позицией Москвы по вопросам, связанным с безопасностью Израиля. Между Москвой и Иерусалимом существуют на самом деле некоторые разногласия, исходящие из различного понимания роли России в происходящем. Москва подчеркивает, что находится в Сирии по приглашению ее правительства, что дает ей особые права. В Иерусалиме вовсе не возражают против российского присутствия, но вышеприведенный довод считают слабым и подчеркивают отдаленность Сирии от России. При том, что сам Израиль непосредственно граничит с этой страной.

Николай Рерих. Страж входа. 1927

Особенно очевидно израильское удивление в связи с терпимым отношением Москвы к оккупации Турцией сирийских северных территорий и к вовлеченности Турции в бои на чужой территории, унесшие тысячи жизней. И это при том, что Анкара последовательно и по сей день стремится к свержению режима президента Асада. В Иерусалиме затрудняются понять Москву в этом вопросе. Израиль ведь подчеркнуто избегает действий, затрудняющих российское присутствие в Сирии и также — подрыва позиций существующего режима. В этих вопросах между Россией и Израилем существует полное понимание.

Иначе обстоит дело с вопросом о присутствии в Сирии иранских военных. По представлению Израиля, они должны постепенно покинуть Сирию после разгрома ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) вместе с боевиками Хезболлы (разрешенная в РФ террористическая организация). Израильское руководство считает не только правом, но и обязанностью по отношению к своим гражданам препятствовать укреплению на собственной границе тех, кто открыто провозглашает своим смыслом существования его уничтожение.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

Ошибочно полагать, что между Россией и Ираном дело дошло до союзничества. Никто не отменял в Тегеране представление о России как о «малом сатане». И это имеет свои вполне предметные выражения: поддержка муджахедов в Афганистане, активная помощь мусульманам в Югославии в борьбе против сербов и содействие свержению режима Каддафи в Ливии. Более того, Ирану хотелось бы видеть уход России из Сирии сразу после полного разгрома суннитской оппозиции там. Тегеран очевидно стремится к получению выхода к Черному морю и к решающему и определяющему влиянию в Сирии.

Известный арабист, Элайджа Магниер написал на днях, что Россия решила пригрозить Израилю и наказать его поставками Сирии системы С-300. Однако такой шаг может оказаться вредным для самой России. Израиль разработал уже эффективные «противоядия» для этой системы ПВО и даже для С-400. Самое последнее, что нужно в данной ситуации российскому ВПК, — это манифестация немощи вышеуказанных систем.

Так или иначе, никакого серьезного конфликта между Израилем и Россией не предвидится. Покуда Иерусалим готов не только доброжелательно относиться к российскому присутствию в Сирии, но и смотреть конструктивно на укрепление режима Асада, есть место для взаимопонимания и компромисса. Мы же видим, как Кремль активно сотрудничает с Турцией. И это невзирая на оккупацию части Сирии, военное вмешательство и усилия по свержению Асада. С Израилем в этих вопросах куда проще. А присутствие в Сирии Ирана не радует и многих в Москве.