



Mid.ru Главы МИД (слева направо): Мохаммад Джавад Зариф, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу

В Москве прошла внеочередная встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана по Сирии. Переговоры «тройки» состоялись спустя почти месяц после встречи в Стамбуле и после ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии. Нападение трех стран тогда было поддержано Анкарой, даже несмотря на отсутствие доказательств применения химического оружия Дамаском. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал операцию западных государств «правильной и оправданной».

Некоторые турецкие эксперты формулировали после «причины», заставившие Анкару предпринять такой разворот в своей политике. Мол, она «по инерции» поддержала западную коалицию, но не оказала ей военную помощь, стремилась укрепить свои позиции в провинциях Идлиб и Алеппо, где присутствуют подконтрольные ей вооружённые отряды сирийской оппозиции, а еще турок беспокоит фактор усиления роли Ирана в Сирии и в регионе. Но эта аргументация выглядела неубедительной и имела к проблеме косвенное отношение. На наш взгляд, дело все же в том, что Турция рассчитывала добиться изменений позиции США в отношении сирийских курдов. Этого не произошло. Зато фактом стало то, что Анкара, вместе с Москвой и Тегераном входящая в альянс на сирийском направлении, «неожиданно» проявила оппортунизм, что позволило говорить о кризисе в астанинском процессе.

Torange.biz Конь встал на дыбы

Более того, стало очевидно, что удар трех западных стран по Сирии отбросил назад процесс мирного урегулирование в этой стране. Поэтому в сложившейся ситуации Россия, Турция и Иран оказываются вынужденными просчитать свои дальнейшие шаги, вернуться, чтобы не только подтвердить обозначенные ранее цели в ходе сирийского урегулирования, но и наметить пути их достижений. Тем более что Вашингтон не скрывает намерений задержаться в Сирии подольше, а Париж наращивает там число своих военных. Озвучен также проект послать в Сирию вооруженные силы некоторых арабских стран. Фактически американская сторона пытается спровоцировать разногласия между различными этническими группами, что заставляет Москву и Тегеран разными словами, но обозначить деструктивную роль США в Сирии.

Tasnim News Agency Мевлют Чавушоглу

В такой ситуации, как говорит глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, «сложилась необходимость для встречи министров иностранных дел стран — гарантов астанинского процесса для обсуждения дальнейшей работы». А уже по словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, «важно выполнять астанинские решения, совместные декларации, которые были направлены на достижение этих целей, однако это нелегко». Во всяком случае, важно отметить то, что именно Турция сейчас говорит о необходимости «совместно работать и честно выполнять наши решения, включая конституционную комиссию и её формирование». Таким образом министры иностранных дел России, Турции и Ирана в Москве сверили часы в преддверии намеченного на середину мая очередного раунда переговоров по Сирии в Астане, а по итогам встречи принял документ, отражающий позицию трех стран в плане продолжения совместной скоординированной работы в астанинском формате.

Перед «тройкой» стоит проблема: сделать все, чтобы ее не вытеснили в процессе урегулирования ситуации в Сирии американцы и их союзники. В свою очередь, это зависит от того, удастся ли Москве, Анкаре и Тегерану сблизить действующие в Сирии политические силы, объединить их интересы с главным — сохранением территориальной целостности государства. Многое зависит и от Дамаска. В этой связи особое внимание на переговорах глав МИД России, Турции и Ирана было уделено гуманитарной ситуации в Сирии. Как заявил на пресс-конференции российский министр иностранных дел Сергей Лавров:

«Мы побуждаем наших сирийских коллег в Дамаске быть более гибкими, более конструктивно настроенными, хотя порой это непросто, учитывая те дискриминационные подходы, которые они наблюдают от некоторых западных партнеров. Но тем не менее мы это делаем и одновременно призываем ООН, чтобы она избегала давления на себя с целью политизировать гуманитарные поставки, гуманитарную помощь, и ООН, конечно же, не имеет права подыгрывать тем, кто заявляет, что помощь будет оказываться только тем районам, которые находятся под контролем оппозиции».

Kremlin.ru Главы государств: Ирана, России и Турции

Будем ждать, что дальше.