После окончания Второй мировой войны Азия, как и весь остальной мир, находилась в руинах, ей грозила коммунистическая экспансия. Северная Корея представляла собой вызов для региональной стабильности, начиная с момента ее создания в 1948 году. Перемирие, достигнутое КНДР и США в 1953 году не изменило амбиции коммунистов, пишет Алекс Марковски в статье для американского издания The Hill.

Флаг Южной Кореи

Учитывая стратегические и политические реалии того времени, Соединенные Штаты стали главным гарантом мира. Через 70 лет геостратегическая реальность принципиально изменилась. Азия приняла рыночную экономику и превратилась в регион изобилия и процветания. Южная Корея, с американской помощью, построила функционирующую демократию и стала великой экономической державой.

С другой стороны, Северная Корея остается последним бастионом социализма в регионе. Величайшим достижением Северной Кореи было создание нескольких ядерных устройств. КНДР вела себя как обезьяна с ручной гранатой, угрожающей взорвать мир, если она не получит выкуп. У предшественников президента США Дональда Трампа никогда не хватало смелости противостоять шантажу, они никогда не удосуживались разработать план по прекращению войны, ограничиваясь только защитой Южной Кореи. Для описания сложившейся ситуации хорошо подходит высказывание первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, который однажды заметил: «Мы живем в чудесное время, когда сильный становится слабым из-за его угрызений совести, а слабый становится сильным из-за смелости».

Наглость северокорейского лидера Ким Чен Ына не впечатлила Дональда Трампа. Трамп продемонстрировал американскую огневую мощь и ввел против КНДР почти полную экономическую блокаду. Ядерный шантаж КНДР политически и экономически оказался в том же положении, что и Советский Союз в 1986 году после того, как он проиграл гонку вооружений.

thierry ehrmann Портрет Ким Чен Ына

Экономика разрушена, страна охвачена судорогой, даже ядерный полигон находится на грани разрушения. Руководство КНДР находится в состоянии политического ступора. В отличие от своего отца и деда, а также предыдущих поколений коммунистов Ким Чен Ын и его команда — это не фанатики, которые готовы бороться до конца за победу коммунизма и отвергают любой компромисс с «империалистическим дьяволом» в лице США. Надвигающаяся катастрофа вынудила КНДР отступить от идеологических требований, точно также поступило и советское Политбюро тридцать лет назад. В обоих случаях Америка стала тем катализатором, который способствовал достижению соглашения, позволяющего коммунистическому государству распасться мирным путем.

Проводимая историческая параллель отражает историческую неизбежность. Все заявления о превосходстве социализма не могут выстоять перед реальностью. Как показывает практика, средняя продолжительность жизни социалистического государства составляет около 70 лет.

Дональд Трамп

Все заинтересованные стороны так или иначе поддерживают идею прекращения Корейской войны. Президент Южной Кореи Мун Джэин хочет достичь своей главной цели — подписания мирного соглашения.

Китай понимает, что крах КНДР представляет для него серьезную опасность. Это приведет к массовому притоку беженцев и может также привести к воссоединению Кореи. Объединенная Корея вполне может стать азиатской Германией и бросить вызов политической и экономической гегемонии Китая в регионе. Мирный договор позволит сохранить статус-кво, по крайней мере, в обозримом будущем.

Больше всех выигрывает, конечно же, Трамп. Глава Белого дома может внести наибольший вклад в мир во всем мире со времен 26-го президента США Теодора Рузвельта, который стал посредником в заключении Портсмутского мирного договора 1905 года между Россией и Японией.

Теодор Рузвельт

Корнем раздора может стать требование КНДР об ограничении или выводе американского военного контингента. Переговоры с Северной Кореей должны учитывать новую азиатскую реальность. Всего две крупнейшие азиатские демократии — Япония и Южная Корея — могут обеспечить сдерживающий эффект, учитывая, что совокупная численность населения этих стран составляет 180 миллионов человек, а совокупный ВВП $6,3 трлн. На их фоне КНДР, численность населения которой достигает 25 миллионов человек, а ВВП — $33 млрд, выглядит карликом. Япония и Южная Корея располагают огромной экономической мощью и достаточно сильны, чтобы обеспечить поддержание регионального порядка.

В связи с этим, в случае проведения успешных переговоров между США и КНДР, нельзя исключать возможность, если не полного, то, по крайней мере, частичного вывода американских сил из региона. Независимо от условий итогового документа, стоит признать тот факт, что амбициозное стремление Трампа трансформирует желательное в достижимое.