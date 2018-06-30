Казахстан и страны Средней Азии в последнее время привлекают к себе много медийного внимания. Чаще всего звучит вопрос: не являются ли последние события в регионе попыткой отдалиться от России и перейти на сторону коллективного «Запада» или Китая? Попробуем рассмотреть ситуацию детально.

Kremlin.ru Эмомали Рахмон и Нурсултан Назарбаев

Взаимодействие Казахстана и Таджикистана

14 марта президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Астану с официальным визитом. По итогам переговоров с президентом Казахстана были подписаны следующие двусторонние документы: совместное заявление президента Казахстана Назарбаева и президента Таджикистана Рахмона по итогам встречи в Астане; соглашение между правительством Казахстана и правительством Таджикистана о реадмиссии и исполнительный протокол о порядке реализации соглашения о реадмиссии; соглашение между правительством Казахстана и правительством Таджикистана о порядке пребывания граждан Таджикистана на территории Казахстана и граждан Казахстана на территории Таджикистана.

Также было подписано соглашение между правительством Казахстана и правительством Таджикистана о сотрудничестве в области миграции; программа сотрудничества между министерством иностранных дел Казахстана и министерством иностранных дел Таджикистана на 2018−2019 годы; меморандум о намерениях сотрудничества между министерством труда и социальной защиты населения Казахстана и министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана в социальной сфере; меморандум о намерениях сотрудничества между министерством труда и социальной защиты населения Казахстана и министерством труда, миграции и занятости населения Таджикистана в сфере труда и занятости населения.

Kremlin.ru Эмомали Рахмон и Нурсултан Назарбаев

При этом в ходе переговоров обсуждались и вопросы водорегулирования в регионе, и обстановка в Таджикистане.

По итогам 2017 г. объем товарооборота между Казахстаном и Таджикистаном составил 776 миллионов долларов, что больше, чем в 2016 году, на 31,5%. По данным агентства по статистике при президенте Таджикистана, в настоящее время Казахстан занимает первое место среди основных торговых партнеров Таджикистана по объему экспорта, который по итогам 2017 г. достиг 324,3 миллиона долларов, что составляет 27,1% от общего объема таджикского экспорта. Объем импорта из Казахстана в Таджикистан в 2017 г. составил $514,6 миллиона долларов (третье место среди стран-импортеров после России и Китая), что составляет 18,5% от общего объема импортируемых на таджикский рынок товаров.

Казахстан в основном экспортирует в Таджикистан зерно, муку, подсолнечное масло, строительные и лакокрасочные материалы, газы нефтяные и углеводороды газообразные, нефть и нефтепродукты. Таджикистан экспортирует в Казахстан овощи, фрукты, руды и концентраты свинцовые, цинковые, медные. Казахстан регулярно оказывает гуманитарную помощь Таджикистану. С 2006 года общий объем гуманитарной помощи Казахстана Таджикистану составил более 34,5 миллиона долларов в денежном эквиваленте.

То есть складывается следующая ситуация: из-за многолетней блокады со стороны Узбекистана по причине разных по происхождению конфликтов Таджикистан в основном взаимодействует с теми странами, которые находятся в хороших отношениях с Узбекистаном и чьи грузы не задерживают. И тут получается, для него наиболее удобным партнером оказывается Казахстан, который сам создает нишу для экспорта, но при этом не настолько силен, чтобы диктовать Таджикистану какие-то условия: тут партнерство, а не доминирование. К тому же Казахстан оказывает Таджикистану помощь. И, по всей видимости, теперь еще служит неофициальным посредником по вопросам использования вод Амударьи между Узбекистаном и Таджикистаном.

Thebluediamondgallery.com Партнёрство

Также важно понимать, что стабильность в Таджикистане крайне нужна, в том числе и для взаимоотношений с Афганистаном. Если в Таджикистане будет социальный коллапс и экономический кризис, то не исключено, что различные вооруженные группировки в Таджикистане этим воспользуются, и пространство нестабильности станет на несколько сот километров ближе к границам Казахстана.

Мартовская встреча в Астане

15 марта в Астане перед тюркским праздником Наурыз собрались президенты четырех государств и председатель меджлиса Туркмении. На рабочей встрече обсуждалось состояние дел в регионе и пути возможного сотрудничества. По итогам было опубликовано совместное заявление. Самое важное и прикладное в совместном заявлении заключалось в двух предложениях:

«Весьма символично, что в канун этого общего праздника мы выражаем стремление к региональному сотрудничеству, взаимной поддержке, совместному решению актуальных вопросов в целях обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития всего нашего региона.

Взаимовыгодное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, расширение региональной транзитно-транспортной инфраструктуры, рациональное освоение водно-энергетического и продовольственного потенциалов, развитие промышленности и перерабатывающих отраслей, использование передовых технологий и инноваций, продвижение на пути цифровой экономики будут способствовать обеспечению устойчивого роста благосостояния народов Центральной Азии».

Nikolay Olkhovoy Праздник Наурыз

Во-первых, было продемонстрировано желание сотрудничать, во-вторых, был примерно очерчен круг этого сотрудничества. Стоит обратить внимание на то, что в цитате не упомянуто взаимодействие в гуманитарной, военно-политической и медийной сферах. Отмечены лишь сугубо экономические и технологические вопросы. В общем, было решено не учить друг друга жить, но продолжить торговлю.

Встречу вполне можно расценить как послание во внешний мир: взаимодействие внутри региона будет расти, а значит, будет ниже вероятность манипулирования странами региона со стороны внешних сил.

Такой необязательный и неформальный формат встреч, приуроченный к тюркскому празднику Нового года, Наурызу, видимо, был выбран для того, чтобы не накладывать заранее на себя обязательств и не поощрять несбыточные ожидания. Как показывает практика госуправления, любую формальную структуру даже с широчайшими полномочиями можно при желании выхолостить и превратить в «пустышку», а какая-нибудь не оформленная законодательно структура без полномочий может стать определяющей для стратегии страны.

Urbanicsgroup Мыльный пузырь

Конференция в Ташкенте

26−27 марта в Ташкенте прошла конференция по Таджикистану. По ее итогам была принята итоговая декларация, где основной темой был призыв начать прямые переговоры с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Главное изменение тут в том, что талибы рассматриваются уже не как экстремисты и террористы, которых надо только бомбить, а как политическая сила, с которой надо договариваться о будущем страны.

Также это первое большое международное мероприятие, которое провел Шавкат Мирзиёев как президент. И то, что в итоге все пришли к одному мнению, — большой успех Узбекистана, который, по сути, был признан главным переговорщиком и актором по Афганистану среди стран региона.

При этом надо понимать, что сейчас без поддержки Международной коалиции, а точнее США, действующая власть в Афганистане не удержится, и опять начнется гражданская война. Поддержка оказывается как миротворческому процессу, так и самой коалиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

С позиции стран Средней Азии реакция России на транзит американских грузов через Казахстан и Узбекистан выглядит странно. Если США не будут воевать в Афганистане и поддерживать худо-бедно там стабильность, то кто это будет делать? К тому же лидеры еще не трансформированного ИДУ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали вторжение из Афганистана в Среднюю Азию, были убиты именно американцами. Ввязываться в экспедиционную войну в Афганистане никто не хочет.

Узбекистан как нынешний двигатель политики в регионе

Весь 2017 год звездой и главным поставщиком новостей из региона был Узбекистан. Многочисленные реформы начались сразу после вступления Шавката Мирзиёева в должность президента и идут до сих пор. Основные тренды — либерализация экономики, улучшение отношений с миром и увеличение прав и свобод граждан. Это не только личная инициатива Мирзиёева, но и объективная необходимость развития страны.

В реальности реформы были начаты еще Исламом Каримовым в 2012 году, но шли они довольно медленно, а из-за информационной закрытости страны и стереотипов относительно нее не были так заметны. Но теперь основные проблемы безопасности для Узбекистана сняты, и поэтому Шавкат Мирзиёев смог без больших проблем приступить к либерализации экономики, что уже принесло определенные положительные плоды.

Kremlin.ru Ислам Каримов

Конечно, надо понимать, что либерализация коснулась не только внешней торговли и валютного обмена, но и цен на некоторые товары, тарифов на воду, газ, электроэнергию и так далее — в сторону повышения. Также не решены две фундаментальные проблемы Узбекистана — энергодефицит (стране не хватает угля, газа и электроэнергии) и необходимость огромных инвестиций для того, чтобы сделать водное хозяйство эффективным по мировым меркам. Первая проблема стопорит промышленность и туризм, а вторая — сельское хозяйство. Так что не все у Узбекистана так радужно.

Но у страны есть примерно 5−7 лет роста по 7−12% ВВП в год как за счет накопленного потенциала, который начал реализовываться, так и за счет легализации части теневой экономики, которая сейчас составляет примерно 50%.

Зачем сейчас странам региона улучшение отношений?

Казалось бы, 10 лет президенты стран региона жили без общих встреч, что же изменилось сейчас? Тут сыграли свою роль несколько обстоятельств.

Регион впервые за постсоветское время стал ненужен внешним центрам силы и вернулся к состоянию периферии мировой политики, что для региона скорее благо. Россия занята противостоянием с США и Евросоюзом, военной операцией в Сирии, поддержкой ДНР и ЛНР, ей сейчас не до проблем региона. Китай сейчас больше занят укреплением власти КПК и лично председателя Си Цзиньпина, поэтому «Инициатива пояса и пути» так и не приобрела даже минимальных очертаний. Китайцы просто предлагают сотрудничество, если что-то получается, то радостно относят его к этой инициативе, чтобы показать ее успешность. Никаких точных планов у них нет. Евросоюз сейчас разрабатывает новую стратегию взаимодействия с регионом и осмысляет ошибки предыдущей стратегии. С учетом характера взаимоотношений внутри ЕС, можно спрогнозировать, что и эта стратегия ничего реалистичного не предложит. Все сведется к двусторонним контактам. США интересовались регионом только в связи с обеспечением своего контингента в Афганистане и возможными планами по передаче нагрузки по развитию Афганистана другим странам. Но с сокращением контингента и снижением интереса к иностранным миссиям в США это стало не так важно. Формат «5+1», которого так опасались в России, в реальности систематически не проводится и пока ничего реального не предложил. Страны региона в настоящее время боятся стать плацдармом против России и Китая и не хотели бы такой судьбы, потому что это превратит их в поле боя со всеми вытекающими негативными последствиями. В мире еще происходит деградация глобализации и появление различных региональных блоков, ведущих активные торговые войны и вводящих друг против друга санкции. С этой точки зрения рынок ближайших соседей становится привлекательней. Основные надежды на нефтегазовое чудо остались в прошлом, поэтому та же сфера транспорта стала выглядеть очень привлекательно, а ее без хороших отношений с соседями развивать нельзя.

geograph.org.uk Ничья земля

Выводы

Как бы ни хотели американские и британские эксперты, приезжающие в Астану и Ташкент, объединения Казахстана и стран Средней Азии в один союз, но их надежды беспочвенны. Единственный и последний раз за последние 2000 лет эта территория объединялась по собственной воле в Западно-Тюркский каганат с 603 по 704 год, а все остальные случаи объединения были инициированы пришельцами извне. Слишком в регионе разные природные условия, ресурсы, народы и культуры, чтобы предложить что-то лучшее и большее, чем просто взаимовыгодное соседство.

С другой стороны, надо ликвидировать ту разобщенность между странами региона, которая сложилась в период после 1991 года как из-за не очень толково понимаемого нациестроительства, так и из-за экономической конкуренции и взаимоотношений элит. Это улучшит экономику региона и благотворно повлияет на социальное самочувствие обществ этих стран.

Pixabay.com Часть и целое

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