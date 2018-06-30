Казахстан и Средняя Азия: уходят ли они от России к США?
Казахстан и страны Средней Азии в последнее время привлекают к себе много медийного внимания. Чаще всего звучит вопрос: не являются ли последние события в регионе попыткой отдалиться от России и перейти на сторону коллективного «Запада» или Китая? Попробуем рассмотреть ситуацию детально.
Взаимодействие Казахстана и Таджикистана
14 марта президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Астану с официальным визитом. По итогам переговоров с президентом Казахстана были подписаны следующие двусторонние документы: совместное заявление президента Казахстана Назарбаева и президента Таджикистана Рахмона по итогам встречи в Астане; соглашение между правительством Казахстана и правительством Таджикистана о реадмиссии и исполнительный протокол о порядке реализации соглашения о реадмиссии; соглашение между правительством Казахстана и правительством Таджикистана о порядке пребывания граждан Таджикистана на территории Казахстана и граждан Казахстана на территории Таджикистана.
Также было подписано соглашение между правительством Казахстана и правительством Таджикистана о сотрудничестве в области миграции; программа сотрудничества между министерством иностранных дел Казахстана и министерством иностранных дел Таджикистана на 2018−2019 годы; меморандум о намерениях сотрудничества между министерством труда и социальной защиты населения Казахстана и министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана в социальной сфере; меморандум о намерениях сотрудничества между министерством труда и социальной защиты населения Казахстана и министерством труда, миграции и занятости населения Таджикистана в сфере труда и занятости населения.
При этом в ходе переговоров обсуждались и вопросы водорегулирования в регионе, и обстановка в Таджикистане.
По итогам 2017 г. объем товарооборота между Казахстаном и Таджикистаном составил 776 миллионов долларов, что больше, чем в 2016 году, на 31,5%. По данным агентства по статистике при президенте Таджикистана, в настоящее время Казахстан занимает первое место среди основных торговых партнеров Таджикистана по объему экспорта, который по итогам 2017 г. достиг 324,3 миллиона долларов, что составляет 27,1% от общего объема таджикского экспорта. Объем импорта из Казахстана в Таджикистан в 2017 г. составил $514,6 миллиона долларов (третье место среди стран-импортеров после России и Китая), что составляет 18,5% от общего объема импортируемых на таджикский рынок товаров.
Казахстан в основном экспортирует в Таджикистан зерно, муку, подсолнечное масло, строительные и лакокрасочные материалы, газы нефтяные и углеводороды газообразные, нефть и нефтепродукты. Таджикистан экспортирует в Казахстан овощи, фрукты, руды и концентраты свинцовые, цинковые, медные. Казахстан регулярно оказывает гуманитарную помощь Таджикистану. С 2006 года общий объем гуманитарной помощи Казахстана Таджикистану составил более 34,5 миллиона долларов в денежном эквиваленте.
То есть складывается следующая ситуация: из-за многолетней блокады со стороны Узбекистана по причине разных по происхождению конфликтов Таджикистан в основном взаимодействует с теми странами, которые находятся в хороших отношениях с Узбекистаном и чьи грузы не задерживают. И тут получается, для него наиболее удобным партнером оказывается Казахстан, который сам создает нишу для экспорта, но при этом не настолько силен, чтобы диктовать Таджикистану какие-то условия: тут партнерство, а не доминирование. К тому же Казахстан оказывает Таджикистану помощь. И, по всей видимости, теперь еще служит неофициальным посредником по вопросам использования вод Амударьи между Узбекистаном и Таджикистаном.
Также важно понимать, что стабильность в Таджикистане крайне нужна, в том числе и для взаимоотношений с Афганистаном. Если в Таджикистане будет социальный коллапс и экономический кризис, то не исключено, что различные вооруженные группировки в Таджикистане этим воспользуются, и пространство нестабильности станет на несколько сот километров ближе к границам Казахстана.
Мартовская встреча в Астане
15 марта в Астане перед тюркским праздником Наурыз собрались президенты четырех государств и председатель меджлиса Туркмении. На рабочей встрече обсуждалось состояние дел в регионе и пути возможного сотрудничества. По итогам было опубликовано совместное заявление. Самое важное и прикладное в совместном заявлении заключалось в двух предложениях:
«Весьма символично, что в канун этого общего праздника мы выражаем стремление к региональному сотрудничеству, взаимной поддержке, совместному решению актуальных вопросов в целях обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития всего нашего региона.
Взаимовыгодное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, расширение региональной транзитно-транспортной инфраструктуры, рациональное освоение водно-энергетического и продовольственного потенциалов, развитие промышленности и перерабатывающих отраслей, использование передовых технологий и инноваций, продвижение на пути цифровой экономики будут способствовать обеспечению устойчивого роста благосостояния народов Центральной Азии».
Во-первых, было продемонстрировано желание сотрудничать, во-вторых, был примерно очерчен круг этого сотрудничества. Стоит обратить внимание на то, что в цитате не упомянуто взаимодействие в гуманитарной, военно-политической и медийной сферах. Отмечены лишь сугубо экономические и технологические вопросы. В общем, было решено не учить друг друга жить, но продолжить торговлю.
Встречу вполне можно расценить как послание во внешний мир: взаимодействие внутри региона будет расти, а значит, будет ниже вероятность манипулирования странами региона со стороны внешних сил.
Такой необязательный и неформальный формат встреч, приуроченный к тюркскому празднику Нового года, Наурызу, видимо, был выбран для того, чтобы не накладывать заранее на себя обязательств и не поощрять несбыточные ожидания. Как показывает практика госуправления, любую формальную структуру даже с широчайшими полномочиями можно при желании выхолостить и превратить в «пустышку», а какая-нибудь не оформленная законодательно структура без полномочий может стать определяющей для стратегии страны.
Конференция в Ташкенте
26−27 марта в Ташкенте прошла конференция по Таджикистану. По ее итогам была принята итоговая декларация, где основной темой был призыв начать прямые переговоры с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Главное изменение тут в том, что талибы рассматриваются уже не как экстремисты и террористы, которых надо только бомбить, а как политическая сила, с которой надо договариваться о будущем страны.
Также это первое большое международное мероприятие, которое провел Шавкат Мирзиёев как президент. И то, что в итоге все пришли к одному мнению, — большой успех Узбекистана, который, по сути, был признан главным переговорщиком и актором по Афганистану среди стран региона.
При этом надо понимать, что сейчас без поддержки Международной коалиции, а точнее США, действующая власть в Афганистане не удержится, и опять начнется гражданская война. Поддержка оказывается как миротворческому процессу, так и самой коалиции.
С позиции стран Средней Азии реакция России на транзит американских грузов через Казахстан и Узбекистан выглядит странно. Если США не будут воевать в Афганистане и поддерживать худо-бедно там стабильность, то кто это будет делать? К тому же лидеры еще не трансформированного ИДУ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали вторжение из Афганистана в Среднюю Азию, были убиты именно американцами. Ввязываться в экспедиционную войну в Афганистане никто не хочет.
Узбекистан как нынешний двигатель политики в регионе
Весь 2017 год звездой и главным поставщиком новостей из региона был Узбекистан. Многочисленные реформы начались сразу после вступления Шавката Мирзиёева в должность президента и идут до сих пор. Основные тренды — либерализация экономики, улучшение отношений с миром и увеличение прав и свобод граждан. Это не только личная инициатива Мирзиёева, но и объективная необходимость развития страны.
В реальности реформы были начаты еще Исламом Каримовым в 2012 году, но шли они довольно медленно, а из-за информационной закрытости страны и стереотипов относительно нее не были так заметны. Но теперь основные проблемы безопасности для Узбекистана сняты, и поэтому Шавкат Мирзиёев смог без больших проблем приступить к либерализации экономики, что уже принесло определенные положительные плоды.
Конечно, надо понимать, что либерализация коснулась не только внешней торговли и валютного обмена, но и цен на некоторые товары, тарифов на воду, газ, электроэнергию и так далее — в сторону повышения. Также не решены две фундаментальные проблемы Узбекистана — энергодефицит (стране не хватает угля, газа и электроэнергии) и необходимость огромных инвестиций для того, чтобы сделать водное хозяйство эффективным по мировым меркам. Первая проблема стопорит промышленность и туризм, а вторая — сельское хозяйство. Так что не все у Узбекистана так радужно.
Но у страны есть примерно 5−7 лет роста по 7−12% ВВП в год как за счет накопленного потенциала, который начал реализовываться, так и за счет легализации части теневой экономики, которая сейчас составляет примерно 50%.
Зачем сейчас странам региона улучшение отношений?
Казалось бы, 10 лет президенты стран региона жили без общих встреч, что же изменилось сейчас? Тут сыграли свою роль несколько обстоятельств.
- Регион впервые за постсоветское время стал ненужен внешним центрам силы и вернулся к состоянию периферии мировой политики, что для региона скорее благо.
- Россия занята противостоянием с США и Евросоюзом, военной операцией в Сирии, поддержкой ДНР и ЛНР, ей сейчас не до проблем региона.
- Китай сейчас больше занят укреплением власти КПК и лично председателя Си Цзиньпина, поэтому «Инициатива пояса и пути» так и не приобрела даже минимальных очертаний. Китайцы просто предлагают сотрудничество, если что-то получается, то радостно относят его к этой инициативе, чтобы показать ее успешность. Никаких точных планов у них нет.
- Евросоюз сейчас разрабатывает новую стратегию взаимодействия с регионом и осмысляет ошибки предыдущей стратегии. С учетом характера взаимоотношений внутри ЕС, можно спрогнозировать, что и эта стратегия ничего реалистичного не предложит. Все сведется к двусторонним контактам.
- США интересовались регионом только в связи с обеспечением своего контингента в Афганистане и возможными планами по передаче нагрузки по развитию Афганистана другим странам. Но с сокращением контингента и снижением интереса к иностранным миссиям в США это стало не так важно. Формат «5+1», которого так опасались в России, в реальности систематически не проводится и пока ничего реального не предложил.
- Страны региона в настоящее время боятся стать плацдармом против России и Китая и не хотели бы такой судьбы, потому что это превратит их в поле боя со всеми вытекающими негативными последствиями.
- В мире еще происходит деградация глобализации и появление различных региональных блоков, ведущих активные торговые войны и вводящих друг против друга санкции. С этой точки зрения рынок ближайших соседей становится привлекательней.
- Основные надежды на нефтегазовое чудо остались в прошлом, поэтому та же сфера транспорта стала выглядеть очень привлекательно, а ее без хороших отношений с соседями развивать нельзя.
Выводы
Как бы ни хотели американские и британские эксперты, приезжающие в Астану и Ташкент, объединения Казахстана и стран Средней Азии в один союз, но их надежды беспочвенны. Единственный и последний раз за последние 2000 лет эта территория объединялась по собственной воле в Западно-Тюркский каганат с 603 по 704 год, а все остальные случаи объединения были инициированы пришельцами извне. Слишком в регионе разные природные условия, ресурсы, народы и культуры, чтобы предложить что-то лучшее и большее, чем просто взаимовыгодное соседство.
С другой стороны, надо ликвидировать ту разобщенность между странами региона, которая сложилась в период после 1991 года как из-за не очень толково понимаемого нациестроительства, так и из-за экономической конкуренции и взаимоотношений элит. Это улучшит экономику региона и благотворно повлияет на социальное самочувствие обществ этих стран.
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