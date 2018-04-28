После распада Советского Союза мы быстро похоронили День международной солидарности трудящихся, Первомай, который празднуют в большинстве западных стран. В «новой России» он превратился в День весны и труда. Если раньше демонстрации были «красными», по цвету государственного флага, то теперь радуют своим многоцветьем, где преобладают красно-синие стяги Федерации независимых профсоюзов.

Commons.wikimedia.org СССР. 100-летие Первомая. Почтовый блок

Пойдем сажать картошку

Однако знаменитое «Мир, труд, май!» продолжает жить. За мир мы успешно боремся, много работаем, а май неизбежно наступает строго по календарю без нашего участия. Деполитизировав майскую поддержку нещадно угнетаемого пролетариата капиталистических государств, мы заменили ее днями напряженной садово-огородной деятельности или посещениями «культурно-массовых мероприятий».

Есть и другие отличия праздника советских времен от радостных демонстраций сегодняшнего дня.

В конце апреля в советских газетах загодя публиковались «Призывы ЦК КПСС». В них, в частности, фигурировали здравицы в честь — цитирую — «героического рабочего класса страны Советов», который именовался «ведущей силой в строительстве коммунизма». «Славное колхозное крестьянство» и «советская народная интеллигенция» занимали, соответственно, вторую и третью строки, и называли их «активными строителями коммунизма». Представители всех упомянутых категорий граждан нечасто знакомились с призывами, зато по разнарядке или добровольно выходили на первомайские шествия.

Ольга Ларина ИА REGNUM «У нас олигархов нет»

Всё новое — хорошо забытое старое. Федерация независимых профсоюзов заблаговременно утвердила для демонстраций Первомая-2018 злободневные лозунги «Посланию президента Российской Федерации — реальное воплощение» и «В России заработал — в России и вложил».

Первый завуалированно адресован правительству, которое, разумеется, справится со всеми поставленными перед ним задачами — что в старом, что в новом своем составе после инаугурации президента. Кто бы сомневался: в 2013 году, уже через 12 месяцев после подписания майских указов главой государства, наш кабинет министров рапортовал об их успешном выполнении на две трети. В общем, верно заявлял первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев на XXII съезде партии: «Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!».

Второй майский лозунг ФНПР обязан пробудить патриотические чувства у «представителей крупного бизнеса» — в кавычках недавнее выражение пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сообщившего, что он считает неуместными словосочетание «российские олигархи». Многократные предупреждения главы государства о возможных санкциях против наших «представителей», хранящих миллиарды на заграничных счетах, остались без внимания. Не сомневайтесь, теперь, когда к ним обратятся миллионы членов российских профсоюзов, они враз одумаются.

Pixnio.com Смена ролей

Не олигархи мы, не…

Увы, неправ был Александр Солженицын, в ноябре 1996 года объявивший об «олигархическом» строе в новой России. Конечно, ошибался, ведь, по уверениям Платона, олигархия — «это строй, основывающийся на имущественном цензе, у власти стоят там богатые, а бедняки не участвуют в правлении». Поэтому давайте учиться говорить правильно. Еще в 2005 году только заступивший на пост председателя Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сразу взялся за семантику. Новый руководитель организации, расхоже именующейся «Профсоюзом олигархов», объявил: слово «олигарх» следует заменить в общественном сознании более точным понятием — «магнат». Ведь этим термином обозначается представитель крупного промышленного или финансового капитала без каких-либо политических оттенков.

Именно после майской демонстрации, пристыженные рядовыми тружениками, наши «представители» и «магнаты» в срочном порядке переведут свои миллиарды долларов в Россию и сразу вложат их в реальный сектор экономики, проигнорировав спекуляции на бирже. Подождем, осталось всего ничего. Справедливости ради скажу: в Соединенных Штатах тоже уверяют в отсутствии олигархов. Как заметил недавно американский журналист Джефф Коэн, в «серьезных» изданиях вы никогда не встретите этого термина, хотя супербогатых людей, дергающих за веревочки представителей власти, там пруд пруди.

Цитата из м/ф «Стойкий оловянный солдатик». Реж. Лев Мильчин. 1976. СССР Главное — стоять на своём

Что до остальных лозунгов крупнейшего профсоюзного объединения России, то они не менее актуальны: «Нет повышению пенсионного возраста» адресован главе Центра стратегических разработок Алексею Кудрину, успешно лоббирующему поздний уход на заслуженный отдых. Слова «Выпускникам учебных заведений — гарантированное трудоустройство» обязательно дойдут до умов, к примеру, аспирантов наших вузов. Потому что, согласно апрельскому опросу одного из подразделений РАНХиГС, каждый второй аспирант хотел бы устроиться на работу за границей и получать приличествующую его квалификации заработную плату. Реальные зарплатные ожидания выпускников российских вузов, конечно же, в их представлении довольно скромны, выяснили в прошлом году эксперты Высшей школы экономики: в среднем 56 тысяч рублей. Но крайне велики по меркам работодателей, на 15−50 процентов выше фактических зарплат молодых специалистов.

«Магнаты» охотно объясняют копеечное довольствие наемных работников их низкой производительностью труда и неким кризисом — которые никак не мешают росту состояний самих объясняющих. Бизнесмены могли бы прибедняться и дальше, но американский журнал «Форбс» неделю назад порадовался за российских «магнатов», разбогатевших на 25 миллиардов долларов.

У аспирантов и сограждан, не достигших особых высот в науке, есть блестящий выход: надеть бутсы и начать бегать по футбольному полю. Если повезет, станут, подобно Артему Дзюбе, получать почти 700 тысяч рублей в день.

Цитата из м/ф «Каша из топора». Реж. Иван Уфимцев. 1982. СССР Каша из топора

Единственным утвержденным ФНПР и не наводящим на размышления о реалиях нашей жизни лозунгом следует признать текст на производственную тему: «Безопасным условиям — да, росту профзаболеваний — нет».

Черти? Вон!

Однако достойно встретить Первомай нам попыталась помешать Федеральная служба государственной статистики, опубликовавшая сводку за текущий месяц. Оказалось, что суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 апреля нынешнего года увеличилась на 2,3 процента за один только март и достигла 2 миллиардов 860 миллионов рублей. Вопрос решается максимально просто, массовым изготовлением для майских демонстраций транспарантов с аксиомой «Не в деньгах счастье!».

Или — словами из народной песни страны Восходящего солнца: «Черти — вон, счастье — в дом».

Именно в Японии, в апреле 2006 года, журналисты нашли самого стойкого пролетария, борющегося за свои права: японца Тетсу Танаку. Его выгнали из производившего электронику концерна, где он трудился, 29 июня 1981 года. Японец решил, что уволили его незаконно, и всё это время, почти 25 лет, каждое утро появлялся на акции протеста у входа на свое бывшее предприятие: исполнял песни собственного сочинения. Четверть века борьбы сделали скромного труженика поэтом и героем, но — в Австралии: тамошние кинодокументалисты захотели снять фильм о пламенном пролетарии.

Цитата из х/ф «Весна». Реж. Григорий Александров. 1947. СССР «И даже пень в апрельский день берёзкой снова стать мечтает...»

Сделали они это или нет, история умалчивает. С той поры следы Тетсу Танаки затерялись, уже в дни его славы японцу было 58 лет, и сочиняет ли сегодня он свои песни протеста, не знает никто. Зато доподлинно известно: для съемок ленты о буднях и житии трудового люда австралийским творцам непременно следует приехать в Россию. Сюжет построен на классическом противопоставлении добра и зла: вот он, жестокий к своим согражданам империалистический строй в Японии, и по-отечески заботливый в стране, где еще лет двадцать пять назад для подавляющего большинства из нас капитализм ассоциировался с потогонной системой, всевластием работодателей и бесправием наемных работников «каменных джунглей». Это Тетсу Танаке был адресован первомайский призыв ЦК КПСС, неизменно звучавший так: «Братский привет рабочему классу капиталистических стран — самоотверженному борцу за права всех трудящихся, за мир, демократию и социализм!».

Привет так привет, мы в России люди сердобольные, отзывчивые, и сейчас готовы посочувствовать горестному положению угнетенных пролетариев западных стран. Ведь, по уверениям прораба перестройки Михаила Горбачева, ни один из нас при капитализме сегодня не живет. Именно он увещевал сограждан: «Решительно отвергаю попытки объявить движение к рынку реставрацией капитализма». Империалистов же он гневно поучал: «Тем, кто надеется, что мы свернем с социалистического пути, предстоит горькое разочарование. Вся наша программа перестройки, как в целом, так и в отдельных компонентах, полностью базируется на принципе: больше социализма, больше демократии». Мы получили предложенный первым и последним президентом СССР этот несъедобный суповой набор, переварить пытаемся по сей день — с переменным успехом.

Помочь может только тщательное изучение и конспектирование книги «Политическая экономия капитализма», изданной — естественно — в советское время, сорок лет назад. Для тех, у кого нет времени прочесть ее полностью, предложу суть: «Хотя экономическая жизнь капиталистического общества складывается в результате деятельности людей, а в своей хозяйственной деятельности каждый человек руководствуется определенными целями, тем не менее экономические законы в условиях капитализма действуют стихийно, слепо, не будучи познаны большинством людей и зачастую вопреки их воле. Особенно наглядно это проявляется в экономических кризисах, периодически потрясающих капиталистическое общество и влекущих за собой ряд разрушительных последствий».

Не про нас писано, на употребление самого термина «кризис» применительно к ситуации в стране у нас наложено табу. Пусть себе «простые труженики» в капиталистических странах празднуют День международной солидарности трудящихся и чего-то настырно требуют. Мы же достойно отметим День весны и труда, после чего состоится инаугурация Владимира Путина и будет сформировано новое правительство.

В идеале в составе нового кабинета министров следовало бы ввести новую должность. Ефим Зозуля, написавший в двадцатые годы повесть «Гибель главного города», рассказал о функциях министра надежд: «Должен развивать в жителях дух мудрой надежды на улучшение обстоятельств в будущем».

При том условии, что сограждан обяжут безоговорочно чиновнику верить. Два года назад, к нашей радости, депутат Государственной думы Иван Грачев предположил, что цены на нефть могут взлететь до 200 долларов за баррель. Это — в отдаленном светлом будущем, пока же, аккурат перед Первомаем, иностранные эксперты уже обрадовали всех: в ближайшее время стоимость барреля вырастет до 100 долларов. Что избавит государевых экономистов и чиновников от необходимости повышать производительность труда и развивать реальное производство. В свое свободное время они с удовольствием станут рассказывать нам о технологии блокчейна и готовности всего населения России «майнить» биткойны — дабы заполнить вакуум после краха МММ.

Мы к этому готовы с малолетства. По ходу типового сценария мероприятия для подготовительной группы на тему «1 мая в детском саду» ведущая обязана выкрикнуть: «Веселье не кончается — праздник продолжается!».

Кричать надо как можно громче, чтобы слышали все.