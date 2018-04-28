Мир, труд, май. Картошка, нефть, «магнаты», Кудрин…
После распада Советского Союза мы быстро похоронили День международной солидарности трудящихся, Первомай, который празднуют в большинстве западных стран. В «новой России» он превратился в День весны и труда. Если раньше демонстрации были «красными», по цвету государственного флага, то теперь радуют своим многоцветьем, где преобладают красно-синие стяги Федерации независимых профсоюзов.
Пойдем сажать картошку
Однако знаменитое «Мир, труд, май!» продолжает жить. За мир мы успешно боремся, много работаем, а май неизбежно наступает строго по календарю без нашего участия. Деполитизировав майскую поддержку нещадно угнетаемого пролетариата капиталистических государств, мы заменили ее днями напряженной садово-огородной деятельности или посещениями «культурно-массовых мероприятий».
Есть и другие отличия праздника советских времен от радостных демонстраций сегодняшнего дня.
В конце апреля в советских газетах загодя публиковались «Призывы ЦК КПСС». В них, в частности, фигурировали здравицы в честь — цитирую — «героического рабочего класса страны Советов», который именовался «ведущей силой в строительстве коммунизма». «Славное колхозное крестьянство» и «советская народная интеллигенция» занимали, соответственно, вторую и третью строки, и называли их «активными строителями коммунизма». Представители всех упомянутых категорий граждан нечасто знакомились с призывами, зато по разнарядке или добровольно выходили на первомайские шествия.
Всё новое — хорошо забытое старое. Федерация независимых профсоюзов заблаговременно утвердила для демонстраций Первомая-2018 злободневные лозунги «Посланию президента Российской Федерации — реальное воплощение» и «В России заработал — в России и вложил».
Первый завуалированно адресован правительству, которое, разумеется, справится со всеми поставленными перед ним задачами — что в старом, что в новом своем составе после инаугурации президента. Кто бы сомневался: в 2013 году, уже через 12 месяцев после подписания майских указов главой государства, наш кабинет министров рапортовал об их успешном выполнении на две трети. В общем, верно заявлял первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев на XXII съезде партии: «Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!».
Второй майский лозунг ФНПР обязан пробудить патриотические чувства у «представителей крупного бизнеса» — в кавычках недавнее выражение пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сообщившего, что он считает неуместными словосочетание «российские олигархи». Многократные предупреждения главы государства о возможных санкциях против наших «представителей», хранящих миллиарды на заграничных счетах, остались без внимания. Не сомневайтесь, теперь, когда к ним обратятся миллионы членов российских профсоюзов, они враз одумаются.
Не олигархи мы, не…
Увы, неправ был Александр Солженицын, в ноябре 1996 года объявивший об «олигархическом» строе в новой России. Конечно, ошибался, ведь, по уверениям Платона, олигархия — «это строй, основывающийся на имущественном цензе, у власти стоят там богатые, а бедняки не участвуют в правлении». Поэтому давайте учиться говорить правильно. Еще в 2005 году только заступивший на пост председателя Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сразу взялся за семантику. Новый руководитель организации, расхоже именующейся «Профсоюзом олигархов», объявил: слово «олигарх» следует заменить в общественном сознании более точным понятием — «магнат». Ведь этим термином обозначается представитель крупного промышленного или финансового капитала без каких-либо политических оттенков.
Именно после майской демонстрации, пристыженные рядовыми тружениками, наши «представители» и «магнаты» в срочном порядке переведут свои миллиарды долларов в Россию и сразу вложат их в реальный сектор экономики, проигнорировав спекуляции на бирже. Подождем, осталось всего ничего. Справедливости ради скажу: в Соединенных Штатах тоже уверяют в отсутствии олигархов. Как заметил недавно американский журналист Джефф Коэн, в «серьезных» изданиях вы никогда не встретите этого термина, хотя супербогатых людей, дергающих за веревочки представителей власти, там пруд пруди.
Что до остальных лозунгов крупнейшего профсоюзного объединения России, то они не менее актуальны: «Нет повышению пенсионного возраста» адресован главе Центра стратегических разработок Алексею Кудрину, успешно лоббирующему поздний уход на заслуженный отдых. Слова «Выпускникам учебных заведений — гарантированное трудоустройство» обязательно дойдут до умов, к примеру, аспирантов наших вузов. Потому что, согласно апрельскому опросу одного из подразделений РАНХиГС, каждый второй аспирант хотел бы устроиться на работу за границей и получать приличествующую его квалификации заработную плату. Реальные зарплатные ожидания выпускников российских вузов, конечно же, в их представлении довольно скромны, выяснили в прошлом году эксперты Высшей школы экономики: в среднем 56 тысяч рублей. Но крайне велики по меркам работодателей, на 15−50 процентов выше фактических зарплат молодых специалистов.
«Магнаты» охотно объясняют копеечное довольствие наемных работников их низкой производительностью труда и неким кризисом — которые никак не мешают росту состояний самих объясняющих. Бизнесмены могли бы прибедняться и дальше, но американский журнал «Форбс» неделю назад порадовался за российских «магнатов», разбогатевших на 25 миллиардов долларов.
У аспирантов и сограждан, не достигших особых высот в науке, есть блестящий выход: надеть бутсы и начать бегать по футбольному полю. Если повезет, станут, подобно Артему Дзюбе, получать почти 700 тысяч рублей в день.
Единственным утвержденным ФНПР и не наводящим на размышления о реалиях нашей жизни лозунгом следует признать текст на производственную тему: «Безопасным условиям — да, росту профзаболеваний — нет».
Черти? Вон!
Однако достойно встретить Первомай нам попыталась помешать Федеральная служба государственной статистики, опубликовавшая сводку за текущий месяц. Оказалось, что суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 апреля нынешнего года увеличилась на 2,3 процента за один только март и достигла 2 миллиардов 860 миллионов рублей. Вопрос решается максимально просто, массовым изготовлением для майских демонстраций транспарантов с аксиомой «Не в деньгах счастье!».
Или — словами из народной песни страны Восходящего солнца: «Черти — вон, счастье — в дом».
Именно в Японии, в апреле 2006 года, журналисты нашли самого стойкого пролетария, борющегося за свои права: японца Тетсу Танаку. Его выгнали из производившего электронику концерна, где он трудился, 29 июня 1981 года. Японец решил, что уволили его незаконно, и всё это время, почти 25 лет, каждое утро появлялся на акции протеста у входа на свое бывшее предприятие: исполнял песни собственного сочинения. Четверть века борьбы сделали скромного труженика поэтом и героем, но — в Австралии: тамошние кинодокументалисты захотели снять фильм о пламенном пролетарии.
Сделали они это или нет, история умалчивает. С той поры следы Тетсу Танаки затерялись, уже в дни его славы японцу было 58 лет, и сочиняет ли сегодня он свои песни протеста, не знает никто. Зато доподлинно известно: для съемок ленты о буднях и житии трудового люда австралийским творцам непременно следует приехать в Россию. Сюжет построен на классическом противопоставлении добра и зла: вот он, жестокий к своим согражданам империалистический строй в Японии, и по-отечески заботливый в стране, где еще лет двадцать пять назад для подавляющего большинства из нас капитализм ассоциировался с потогонной системой, всевластием работодателей и бесправием наемных работников «каменных джунглей». Это Тетсу Танаке был адресован первомайский призыв ЦК КПСС, неизменно звучавший так: «Братский привет рабочему классу капиталистических стран — самоотверженному борцу за права всех трудящихся, за мир, демократию и социализм!».
Привет так привет, мы в России люди сердобольные, отзывчивые, и сейчас готовы посочувствовать горестному положению угнетенных пролетариев западных стран. Ведь, по уверениям прораба перестройки Михаила Горбачева, ни один из нас при капитализме сегодня не живет. Именно он увещевал сограждан: «Решительно отвергаю попытки объявить движение к рынку реставрацией капитализма». Империалистов же он гневно поучал: «Тем, кто надеется, что мы свернем с социалистического пути, предстоит горькое разочарование. Вся наша программа перестройки, как в целом, так и в отдельных компонентах, полностью базируется на принципе: больше социализма, больше демократии». Мы получили предложенный первым и последним президентом СССР этот несъедобный суповой набор, переварить пытаемся по сей день — с переменным успехом.
Помочь может только тщательное изучение и конспектирование книги «Политическая экономия капитализма», изданной — естественно — в советское время, сорок лет назад. Для тех, у кого нет времени прочесть ее полностью, предложу суть: «Хотя экономическая жизнь капиталистического общества складывается в результате деятельности людей, а в своей хозяйственной деятельности каждый человек руководствуется определенными целями, тем не менее экономические законы в условиях капитализма действуют стихийно, слепо, не будучи познаны большинством людей и зачастую вопреки их воле. Особенно наглядно это проявляется в экономических кризисах, периодически потрясающих капиталистическое общество и влекущих за собой ряд разрушительных последствий».
Не про нас писано, на употребление самого термина «кризис» применительно к ситуации в стране у нас наложено табу. Пусть себе «простые труженики» в капиталистических странах празднуют День международной солидарности трудящихся и чего-то настырно требуют. Мы же достойно отметим День весны и труда, после чего состоится инаугурация Владимира Путина и будет сформировано новое правительство.
В идеале в составе нового кабинета министров следовало бы ввести новую должность. Ефим Зозуля, написавший в двадцатые годы повесть «Гибель главного города», рассказал о функциях министра надежд: «Должен развивать в жителях дух мудрой надежды на улучшение обстоятельств в будущем».
При том условии, что сограждан обяжут безоговорочно чиновнику верить. Два года назад, к нашей радости, депутат Государственной думы Иван Грачев предположил, что цены на нефть могут взлететь до 200 долларов за баррель. Это — в отдаленном светлом будущем, пока же, аккурат перед Первомаем, иностранные эксперты уже обрадовали всех: в ближайшее время стоимость барреля вырастет до 100 долларов. Что избавит государевых экономистов и чиновников от необходимости повышать производительность труда и развивать реальное производство. В свое свободное время они с удовольствием станут рассказывать нам о технологии блокчейна и готовности всего населения России «майнить» биткойны — дабы заполнить вакуум после краха МММ.
Мы к этому готовы с малолетства. По ходу типового сценария мероприятия для подготовительной группы на тему «1 мая в детском саду» ведущая обязана выкрикнуть: «Веселье не кончается — праздник продолжается!».
Кричать надо как можно громче, чтобы слышали все.