



Илья Репин. Не ждали (фрагмент). 1884

Внезапно принятое решение о досрочных выборах президента Турции (пройдут в июне сего года) вызвало шоковый эффект во многих сферах. В первую очередь на рынках. Но после отхода от удивления начались размышления о том, что, возможно, вместе с выборами изменится и экономическая ситуация. Сразу после выборов все взоры будут обращены к создаваемому новому управлению в экономике. Те органы, которые присутствуют сейчас, за прошедшие несколько недель были подвергнуты критике со стороны турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Теперь ожидается, что штат сотрудников может полностью смениться или часть его будет пересмотрена. Так или иначе, в итоге мы наблюдаем экономическую проблему.

Экономический спад, особенно заметный в стране в первые три месяца 2017 года, был связан с дефицитом бюджета. Это и долги казны потянули вверх процентные ставки, что создало рост инфляции и безработицы. Когда мы смотрим на то, что стояло за всем этим, то видим процесс конституционного референдума 2017 года и связанные с ним расходы. Предполагалось, что аналогичная картина повторится в 2019 году с вступлением в избирательный процесс — мы предвидели серьезное ослабление финансовой дисциплины в экономике и связанный с этим бюджетный дефицит соответственно. Теперь календарь выборов передвинулся на более ранний срок. С точки зрения турецкой экономики мы, к сожалению, не располагаем никакими данными о том, что ситуация может вернуться к прежним значениям после выборов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Если избирательный процесс положительно повлияет на инвестиционный климат, например, не потребуется организации режима чрезвычайного положения, иностранные инвесторы смогут с легкостью входить и выходить с турецкого рынка, туристическая отрасль будет расширяться, то тогда, конечно, мы сможем говорить о хороших результатах. И наоборот, если нынешняя ситуация станет еще более хаотичной, особенно если брать в расчет возможный ход развития событий в Сирии, если говорить о плохом сценарии, к которому будет двигаться страна, то тогда, естественно, никаких положительных результатов для экономики эти выборы не принесут.

Работники туристической отрасли, которые рискуют столкнуться лицом к лицу с отменой бронирований по причине досрочных выборов, надеются на компенсацию своих потерь. Назначение выборов на 24 июня разделило представителей туристического сектора, в котором в течение последних двух лет наблюдалась крайне негативная атмосфера, на два лагеря. Некоторые утверждают, что выборы повлияют на туризм, в то время как другие говорят о том, что отдыхающие просто перенесут свои туры на более ранние или более поздние сроки. Например, председатель союза отельеров туристического региона Чешме Вейси Онджель заявил о том, что, по его мнению, досрочные выборы затронут самые привлекательные для туризма города, так называемые райские туристические уголки.

Maxpixel.net Пляж в Анталии

«Как представители Чешме, где отдыхают в основном местные туристы, мы являемся областью, которая может пострадать более всего. Если выборы пройдут в летний сезон, конечно, это станет для нас ударом. Анталия и подобные места работают с иностранными туристами. Досрочные выборы, несомненно, принесут ущерб, а период экзаменационных сессий в университетах и возможный второй тур на выборах отложит наступление туристического сезона самое раннее до 8 июля. Туристический сезон, которого мы с нетерпением ждали, начнется, таким образом, только в июле», — отметил Онджель.

Досрочное проведение выборов повлияло также на планы миллионов государственных чиновников и пенсионеров о повышении выплат. Представитель профсоюзной организации Memur-Sen, заявивший о том, что вместе с досрочными выборами они лишились трех периодов в коллективном договоре, добавил, что у чиновников, чья сила на переговорах уменьшается с каждым днем, не осталось права на выборы в ближайшие пять лет. Повышение заработной платы для государственных служащих и выплат для пенсионеров устанавливается за коллективным столом переговоров раз в два года, который собирается в те годы, которые заканчиваются на нечетное число.

Mstyslav Chernov Социальные протесты в Турции

Крупные компании, которые считают, что досрочные выборы не принесут стабильности в страну в ближайшее время, переправляют свои финансы и инвестиции за рубеж. В ответ на инвестиции бизнесменов за пределами Турции последовала суровая реакция от президента Турции. «Я узнаю некоторые новости, ко мне поступают сигналы. Я слышал о том, что некоторые бизнесмены пытаются «похитить» свои активы для инвестиций за рубежом», — заявил Эрдоган. Он также попросил правительство не допустить, чтобы эти бизнесмены переправили деньги за границу. Как это будет осуществляться на практике? В соответствии с правовой инфраструктурой, для вкладов денег за рубежом перед турецкими бизнесменами не стоит никаких препятствий, точно так же, как и для иностранных инвесторов в Турции.

Согласно OXFAM, агентству налогового правосудия, действующему в Великобритании, сумма денег, которую турецкие граждане вывезли за рубеж, достигла рекордного числа в 152 млрд долларов в 2012 году. В основном эти цифры преумножилась после 2014 года, когда права человека, верховенство демократии и права в Турции начали подвергаться необычайной критике. На это также повлияли протесты в парки Гези в 2013 году и меры, принятые правительством после громкого коррупционного скандала 17−25 декабря 2013 года. Данные показывают, что турецкие бизнесмены гораздо охотнее стали инвестировать в заграницу с 2014 года. Этот спрос совпадает с периодом роста натиска на демократию и верховенство закона в Турции. Несомненно, выход инвестиций в такой стране, как Турция, с валютным дефицитом в среднем 50−60 млрд долларов в год (текущий дефицит), занимающей место среди стран с самым низким процентом внутренних сбережений, необходимых для финансирования инвестиций, — 15%, порождает за собой экономические трудности. Отток денег также влияет на потенциальное увеличение производства и на обменные курсы. В результате этого мы можем наблюдать обеднение. Наглядным подтверждением является тот факт, что в конце 2013 года национальный доход на душу населения составлял 12 480 долларов, а сейчас снизился до 10 456 долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Председатель Конфедерации революционных профсоюзов Турции (DİSK) Кани Беко заявил, что давление, присутствующее в Турции, режим чрезвычайного положения и военные условия влияют на рабочих в стране. Беко отметил, что, по официальным данным, в то время как Турция готовится к досрочным выборам, в стране насчитывается семь миллионов безработных, примерно 500 тысяч преподавателей не могут найти работу, а безработные или не получающие зарплату люди дошли до самой критической отметки и готовы на все. Подчеркнув, что Турция сегодня занимает первое место в Европе и третье место в мире по убийствам на работе, Беко добавил, что отношения Турции с 15 странами на Ближнем Востоке в экономическом и социальном плане являются напряженными, а с 52 странами и вовсе враждебными. Со дня введения режима чрезвычайного положения 20 июля 2016 года только в крупных городах, таких, как Стамбул, Измир, Мерсин, Диярбакыр и Анкара, было закрыто в общей сложности 11 тысяч компаний.