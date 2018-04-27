На фоне роста суверенного долга США все больше денег будет уходить только на покрытие процентов по займам. В сложившейся ситуации, когда сегодня каждый десятый доллар бюджета должен уходить на покрытие процентного бремени, у США не так много вариантов: либо сокращать свои расходы, в том числе социальные, либо требовать от кредиторов реструктуризации.

Максим Цуканов ИА REGNUM Долги

Каждое из этих решений проблемы сопряжено с большими политическими издержками. Получается, что самым большим врагом США оказываются не Россия и Китай, а собственный долг страны, пишет Йорген Острём Мёллер в статье для американского издания The National Interest.

Автор отмечает, что в ближайшие годы все бо́льшая часть бюджетных поступлений должна будет направляться на покрытие процентного бремени: если сегодня этот показатель составляет 1,6% ВВП, то в 2022-м он достигнет отметки 2,7% от ВВП. Если провести анализ состава бюджета, становится очевидным, что финансирование такого бремени уже в 2022 году, не говоря уже о последующих годах, представляет собой значительный вызов для США, который Вашингтон едва ли сможет преодолеть, используя традиционные методы.

Но на сегодняшний день не существует ни осознания этой проблемы на политическом уровне, ни готовности что-либо делать. Так, одним из вариантов может стать сокращение обязательных расходов государства, однако такое развитие событий маловероятно из-за непростой политической ситуации в стране, в рамках которой невозможно добиться межпартийного согласия по таким сложным вопросам.

stevepb Налоги

Еще одним вариантом решения этой проблемы является повышение налогов, однако конгресс США может согласиться исключительно на понижение налогов и повышение военных расходов. Поэтому и этот вариант рассматривать серьезно не приходится.

Таким образом, США, независимо от того, кто находится в Белом доме, оказались между молотом и наковальней: сокращение социальных расходов приведет к недовольству избирателей, тогда как из-за сохранения проблемы процентного бремени, которое будет пожирать все бо́льшую часть ВВП, инвестирование в инфраструктуру и исследования будет отходить на второй план.

Тем не менее, подчеркивает автор, выход из сложившийся ситуации есть. Рано или поздно, но он дойдет до политиков, а заключается он в том, чтобы пойти на прямую конфронтацию с кредиторами США и попросить — или скорее потребовать — реструктуризации суверенного долга. Таковыми кредиторами являются Китай и Япония, у которых у каждого имеются казначейские обязательства США на сумму около $1,2 трлн.

Опасаться радикальных мер со стороны Пекина, например выброса этих ценных бумаг на рынок, утверждает автор, не стоит. Такой шаг привел бы к падению стоимости доллара, что осложнило бы экспорт в США, привело к росту процентных ставок, что в еще большей степени окажет негативное воздействие на потребление. Ни Китай, ни Япония этого не хотят.

geralt Поток долларов

Но пойти на реструктуризацию долга они вполне могут оказаться готовыми, поскольку от этого шага выигрывают обе стороны. Трамп может заявить, что он заставил Пекин пойти себе на уступки и сократить выплаты, тогда как сам Китай может объявить о предотвращении торговой войны.

На первый взгляд кажется, что Китай неизбежно станет беспрецедентной экономической державой, обогнав США, однако при более глубоком анализе можно сделать другой вывод: экономики обеих стран могут процветать лишь в тандеме. У КНР нет заинтересованности в ослаблении экономики США, стране нужны рынок сбыта, источник инвестиций и надежная цепь поставок и многие другие преимущества взаимодействия с США. США же, со своей стороны, заинтересованы в поддержании и углублении существующих цепей поставок, а также возможности действовать на китайских рынках, где крупные транснациональные компании США получают основную прибыль.

Однако с политической точки зрения, пойдя на такой шаг, США проиграют, поскольку их действия будут восприняты как внутри страны, так и в Китае и по всему миру как потеря лица: бывшая экономическая супердержава просит помощи для обслуживания своего долга, который набирался из-за неразумной политики на протяжении нескольких десятилетий.

Тупик, в который зашли США, не остался без внимания официальных лиц страны. Так, в 2009 году тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон, по информации WikiLeaks, заметила в беседе с премьер-министром Австралии Кевином Раддом, что непонятно, каким образом «можно быть жестким со своим банкиром». Затем, в 2012 году, бывший глава объединенного комитета начальников штабов адмирал Майкл Маллен отметил, что долг является «самой большой угрозой национальной безопасности» США.