Эмиля Бернара называют талантливым авангардистом, уничтожившим себя в битве с авангардом, который сам же и помогал создавать. В письме к нему его друг ван Гог писал:

Эмиль Бернар. Автопортрет с портретом Гогена. 1888

«…Конечно, воображение — это способность, которую надо развивать в себе: только оно помогает нам создавать более волнующий образ природы, чем это позволяет сделать беглый взгляд, брошенный на реальность, которую мы видим изменчивой, мимолетной, как молния».

Эмиль Бернар. Автопортрет. 1891

Живописью Бернар начал увлекаться в раннем возрасте, а поскольку родители мало уделяли внимания юному художнику из-за сестры, которая была больным ребенком, то он часто оставался с бабушкой, которая стала большим поклонником его творчества.

Эмиль Бернар. Портрет бабушки. 1887

В 1878 году семья переехала из старинного Лилля, где родился Бернар, в Париж, где он учился в Коллэж Сент-Барб, а затем в Академии Кормон, — учеба в этом заведении сыграла важнейшую роль в судьбе Бернара. Поступив в 1884 году, из-за своего упрямого характера и непослушания проучился он в нём недолго, но успел познакомиться с выдающимися современниками — ван Гогом, Анкентеном, Тулуз-Лотреком.

Тулуз-Лотрек. Эмиль Бернар. 1886

Эмиль Бернар. Набросок изображающий ван Гога

С Винсентом ван Гогом Бернар познакомился в лавочке папаши Танги, который торговал художественными принадлежностями. Жульен-Франсуа Танги брал картины и выставлял на продажу в счет платы за краски, предоставленные бедным художникам, а Бернар называл галерею Танги местом, где родились символизм и школа Понт-Авеню. Ван Гог и Бернар часто ходили на пленэр на берег Сены и работали вместе в мастерской Бернара, а после отъезда голландца в Арль друзья обменивались письмами, вдохновляя и поддерживая друг друга. Многие темы и сюжеты у художников похожи. Например, портрет папаши Танги или натюрморт с кувшинами и цитрусовыми у ван Гога, который он описывал в одном из своих писем к Бернару. В письме есть рисунок, который напоминает натюрморт Бернара «Синий кофейник».

Эмиль Бернар. Синий кофейник

Винсент ван Гог. Кофейник, керамика и фрукты

В 1886—1888 годах Бернар жил в коммуне Понт-Авен на крайнем северо-западе Франции, где с 1880-х останавливались не только французские художники, но и иностранные. Местные власти поощряли приток художников — создавали художественные галереи, развивали торговлю картинами и разрешили продажу напитков до 22 часов, чтобы сделать город популярным местом отдыха. Там же Бернар работал вместе с Полем Гогеном в художественной группе, которая развивала новое направление в живописи — импрессионизм, а затем и синтетизм.

Эмиль Бернар. Рабочие. 1889

Эмиль Бернар. Продавщица лент. 1890

В 1887 году Бернар и Луи Анкетен посетили выставку собраний японской графики, выставленную Винсентом ван Гогом. Они были восхищены настолько, что это послужило им стимулом для разработки нового стиля в живописи. Этот стиль предполагает использование контуров рисунка, разделяющих различные цвета, впоследствии его назвали клуазонизмом. Клуазонизм стал основой «синтетического» символизма.

Эмиль Бернар. Мадлен у дерева любви. 1892

Разброс увлечений в стиле Бернара широк — от примитивизма в начале творческого пути и к копированию работ эпохи Возрождения в конце жизни. Его картины наполнены радостью и светом. Наиболее известны работы раннего периода, это «Уборка пшеницы», «Мадлен в лесу Любви». При первом знакомстве с творчеством Бернара оно вызывает живой отклик, его работы нравятся, в них видно что-то очень индивидуальное, то, как художник пытался излить в них свое видение мира. Но его дальнейшие творческие метания способны изменить это впечатление, буквально сбивая зрителя с толку. Творчество и личный вклад в оформление идей синтетизма были настолько важны для Бернара, что художник разрывает с ним работу и общение после заявлений Гогена о том, что тот не имел никакого отношения к разработке этих идей. После этого художник присоединился к символистской группе Фердинанда Ходлера Одилона Редона.

Эмиль Бернар. Мадлен в лесу любви. 1888

В 1889 году в поисках творческого пути Бернар выставлялся на выставках, занимался ксилографией и писал сонеты, которые, по словам Ван Гога, были не так хороши, как его живопись. Впечатляет его картина «Пьета», в которой Бернар ушел от традиционного изображения сюжета оплакивания Девой Марией Христа, снятого с креста. Написанные в клуазонистской стилистике лица персонажей худощавы, схематичны и лишены наброска святости и смирения, как на традиционных полотнах. В 1890 году начался религиозный кризис, из-за которого художник на некоторое время перестает заниматься живописью. Скорбь прорисована простыми четкими линиями. Святость изображена только ореолом нимба над головами.

Эмиль Бернар. Пьета. 1890

В путешествиях по Египту, Италии и Испании с 1893 по 1903 годах Бернар создавал религиозные и символистические полотна, а в конце своей жизни копирует полотна венецианских мастеров. Художник умер 16 апреля 1941 года в 72 года, до смерти оставаясь преподавателем в школе изящных искусств в Париже.