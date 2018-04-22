Авангардист-самоубийца
Эмиля Бернара называют талантливым авангардистом, уничтожившим себя в битве с авангардом, который сам же и помогал создавать. В письме к нему его друг ван Гог писал:
«…Конечно, воображение — это способность, которую надо развивать в себе: только оно помогает нам создавать более волнующий образ природы, чем это позволяет сделать беглый взгляд, брошенный на реальность, которую мы видим изменчивой, мимолетной, как молния».
Живописью Бернар начал увлекаться в раннем возрасте, а поскольку родители мало уделяли внимания юному художнику из-за сестры, которая была больным ребенком, то он часто оставался с бабушкой, которая стала большим поклонником его творчества.
В 1878 году семья переехала из старинного Лилля, где родился Бернар, в Париж, где он учился в Коллэж Сент-Барб, а затем в Академии Кормон, — учеба в этом заведении сыграла важнейшую роль в судьбе Бернара. Поступив в 1884 году, из-за своего упрямого характера и непослушания проучился он в нём недолго, но успел познакомиться с выдающимися современниками — ван Гогом, Анкентеном, Тулуз-Лотреком.
С Винсентом ван Гогом Бернар познакомился в лавочке папаши Танги, который торговал художественными принадлежностями. Жульен-Франсуа Танги брал картины и выставлял на продажу в счет платы за краски, предоставленные бедным художникам, а Бернар называл галерею Танги местом, где родились символизм и школа Понт-Авеню. Ван Гог и Бернар часто ходили на пленэр на берег Сены и работали вместе в мастерской Бернара, а после отъезда голландца в Арль друзья обменивались письмами, вдохновляя и поддерживая друг друга. Многие темы и сюжеты у художников похожи. Например, портрет папаши Танги или натюрморт с кувшинами и цитрусовыми у ван Гога, который он описывал в одном из своих писем к Бернару. В письме есть рисунок, который напоминает натюрморт Бернара «Синий кофейник».
В 1886—1888 годах Бернар жил в коммуне Понт-Авен на крайнем северо-западе Франции, где с 1880-х останавливались не только французские художники, но и иностранные. Местные власти поощряли приток художников — создавали художественные галереи, развивали торговлю картинами и разрешили продажу напитков до 22 часов, чтобы сделать город популярным местом отдыха. Там же Бернар работал вместе с Полем Гогеном в художественной группе, которая развивала новое направление в живописи — импрессионизм, а затем и синтетизм.
В 1887 году Бернар и Луи Анкетен посетили выставку собраний японской графики, выставленную Винсентом ван Гогом. Они были восхищены настолько, что это послужило им стимулом для разработки нового стиля в живописи. Этот стиль предполагает использование контуров рисунка, разделяющих различные цвета, впоследствии его назвали клуазонизмом. Клуазонизм стал основой «синтетического» символизма.
Разброс увлечений в стиле Бернара широк — от примитивизма в начале творческого пути и к копированию работ эпохи Возрождения в конце жизни. Его картины наполнены радостью и светом. Наиболее известны работы раннего периода, это «Уборка пшеницы», «Мадлен в лесу Любви». При первом знакомстве с творчеством Бернара оно вызывает живой отклик, его работы нравятся, в них видно что-то очень индивидуальное, то, как художник пытался излить в них свое видение мира. Но его дальнейшие творческие метания способны изменить это впечатление, буквально сбивая зрителя с толку. Творчество и личный вклад в оформление идей синтетизма были настолько важны для Бернара, что художник разрывает с ним работу и общение после заявлений Гогена о том, что тот не имел никакого отношения к разработке этих идей. После этого художник присоединился к символистской группе Фердинанда Ходлера Одилона Редона.
В 1889 году в поисках творческого пути Бернар выставлялся на выставках, занимался ксилографией и писал сонеты, которые, по словам Ван Гога, были не так хороши, как его живопись. Впечатляет его картина «Пьета», в которой Бернар ушел от традиционного изображения сюжета оплакивания Девой Марией Христа, снятого с креста. Написанные в клуазонистской стилистике лица персонажей худощавы, схематичны и лишены наброска святости и смирения, как на традиционных полотнах. В 1890 году начался религиозный кризис, из-за которого художник на некоторое время перестает заниматься живописью. Скорбь прорисована простыми четкими линиями. Святость изображена только ореолом нимба над головами.
В путешествиях по Египту, Италии и Испании с 1893 по 1903 годах Бернар создавал религиозные и символистические полотна, а в конце своей жизни копирует полотна венецианских мастеров. Художник умер 16 апреля 1941 года в 72 года, до смерти оставаясь преподавателем в школе изящных искусств в Париже.