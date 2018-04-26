В то время как правительственная «Российская газета» рисует на своих страницах излишне радужную, по мнению автора этих строк, картину российско-японских связей, проза жизни являет не столь благостную палитру отношений двух стран. Конечно, некоторое продвижение в экономическом сотрудничестве есть, но пока многое из широко разрекламированных проектов остается в виде протоколов о намерениях. Достаточно сказать, что до сих пор не достигнут еще недавний уровень товарооборота двух стран в 30 млрд долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Принято считать, что присоединение Японии к экономическим и иным санкциям западных стран в отношении нашей страны серьезно не влияет на торгово-экономическое сотрудничество двух стран и является чуть ли не символическими. Но в действительности сам факт их введения без перспективы скорого снятия не может не оказывать пусть психологического, но влияния на восприятие нашей дальневосточной соседки и ее политики. Подтверждением того стала реакция в России на отказ импортировать российский алюминий из опасений санкций США в отношении японских компаний, этот металл закупавших. Данный случай порождает серьезные сомнения по поводу заключения крупных контрактов с Японией, которая по требованию страны-сюзерена — США — может с легкостью их расторгать.

Налицо и высокомерное ужесточение японской позиции по поводу так называемого «территориального вопроса». Официальный Токио стал позволять себе один за другим направлять правительству России необоснованные протесты с требованиями не сотрудничать с третьими странами на Курильских островах, прекратить на этих островах учения местного воинского гарнизона, не сметь размещать здесь те или иные образцы вооружения. Дело дошло до того, что японское правительство, считая острова своими, настойчиво требует ни много ни мало как изменения на них российского законодательства как условие допуска на Курилы своих компаний. Остается только вновь и вновь удивляться, как российские власти, в частности МИД РФ, соглашаются вести переговоры по вопросам, напрямую затрагивающим суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

White House Синдзо Абэ

Двойственность Токио и лично премьер-министра Японии Синдзо Абэ в отношении дипломатии на российском направлении отчетливо проявилась при «осуждении» Москвы за якобы совершенное «отравление Скрипалей» и политику поддержки «режима Асада» в Сирии. С одной стороны, японский премьер всячески демонстрирует дружелюбие, особые отношения с российским лидером, а с другой — действует в одной упряжке с занимающими русофобские позиции правительствами стран-членов «семерки». Отрадно, что, видя подобное двуличие, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отбросив дипломатический политес, стал называть вещи своими именами.

«Что касается итогов встречи министров иностранных дел в Торонто, то, конечно, русофобская подоплека там очевидна и, к сожалению, по этой русофобской очень скользкой линии пошли и те страны «семерки», которые заверяют нас в том, что они не разделяют попыток Россию изолировать», — сказал Лавров журналистам в Пекине.

«Будем ждать терпеливо, будем отстаивать свои позиции и подождем, когда наши партнеры осознают абсолютную тупиковость и бесперспективность подобной линии», — добавил министр. Едва ли ошибемся, если допустим, что речь идет в первую очередь о Японии.

Напомним, что в итоговом заявлении встречи глав МИД «большой семерки» о возможности введения новых санкций против России из-за ее политики на юго-востоке Украины на Москву также возлагалась ответственность за отравление Сергея Скрипаля и за воспрепятствование контролю над использованием химического оружия в Сирии. Япония с этим согласилась.

О недопустимости подобного поведения Токио, по-видимому, по указанию Смоленской площади заявил недавно назначенный послом РФ в Японии Михаил Галузин. Если в первые дни по прибытии он стремился исключительно в позитивном ключе оценивать настоящее и будущее двусторонних отношений, то теперь, как сообщается, в довольно резкой форме указал, что безропотная поддержка Японией позиции Запада по делу Скрипаля стала серьезным ударом по отношениям между Москвой и Токио.

Tokyo.mid.ru Михаил Галузин

«Я не могу понять, почему Япония поддержала обвинения Великобритании и некоторых других стран в адрес России», — сказал дипломат, комментируя совместное заявление министров иностранных дел «семерки», в котором они согласились с Лондоном в трактовке инцидента в Солсбери и потребовали от Москвы признаться, что она тайно разрабатывает запрещенное оружие, в том числе отравляющее вещество «Новичок».

В интервью дипломата японскому центральному телеканалу NHK было отмечено, что США проводят сегодня откровенно недружественную политику по отношению к России, и это видят все. Токио же, который вроде бы заявляет о намерении укреплять связи с Москвой, в то же время во всём подчиняется Вашингтону. В качестве еще одного подтверждения своих слов посол привел позицию Страны восходящего солнца по поводу программы ПРО США в Европе, сообщают российские информагентства. Напомним, что элементы этой направленной против России и КНР американской системы ПРО планируется разместить и в Японии и Южной Корее.

В свете происходящего явственно проявляется недальновидность и удивительные, заслуживающие лучшего применения последовательность и упорство в отстаивании некоторыми российскими деятелями вызревавшей в ельцинско-козыревский период стратегемы о превращении Японии в «стратегического партнера» России. Строить на подобной стратегеме политические расчеты — это почти то же, что повторять попытки Никиты Хрущева «хитроумными» методами оторвать Японию от США и приблизить к России, тогда СССР. Принципиальная позиция Сергея Лаврова вселяет надежду, что в Москве стоят на почве реальности, а не иллюзий.