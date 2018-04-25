Подобное кино понравилось бы моей бабушке. Обычно она говорила о фильмах с радостью: «какие красивые сьёмки». Это была высшая оценка. Да и вашей бабушке тоже, или внукам, в зависимости от того, в какой части жизни вы находитесь на нашей прекрасной планете. Идея снять «про всё живое» не очень новая. Скажем прямо, для большинства советских людей «клуб кинопутешественников» был единственным способом попутешествовать. Дивиться красотам природы. Попугайчикам, коралловым рыбкам. Да и сейчас дела обстоят примерно так же для большинства населения, провинциального особенно… Здесь же, пусть лишь в кино, но можно побывать на разных континентах. И увидеть чудеса прерий, водопадов, пустынь и ледников… Спящих кашалотов. Милых панд. Куда без них? Танец медведя гризли. Тяжёлую жизнь колибри. Что ещё нужно для счастья? Разве что жаль, что животных на экране нельзя подкармливать попкорном. Всем знакомый голос телеведущего, который специализируется на животных, составит вам компанию, если вы смотрите дублированную версию. Интересно, что озвучивавший явно работал с режиссёром… То есть вы ещё сможете и оценить актёрские способности.

Цитата из к/ф «Земля: Один потрясающий день». реж Ричард Дэйл, Фань Лисинь, Питер Веббер. 2017. Великобритания Беззаботность

Цитата из к/ф «Земля: Один потрясающий день». реж Ричард Дэйл, Фань Лисинь, Питер Веббер. 2017. Великобритания Заплыв ленивца

Не стоит слишком много ждать от таких фильмов. Их мораль и месседж предельно просты. «Мир удивителен, жизнь прекрасна, наша Планета — это чудо, давайте ценить каждый день жизни, поражаться разнообразию животного мира, сохранять его для будущих поколений». Ну, примерно так. Шаг право, шаг влево… Конечно, фильмы такого рода различаются размахом, и этот вполне размашист. Вероятно, BBC, которое славится тем, что умеет великолепно соединять развлечения с образованием, и в этот раз не упало в грязь лицом, благо фильм сделан в соавторстве с Китаем (читай китайскими деньгами), поэтому единственные люди, которые появляются в фильме ближе к финалу — китайцы… С другой стороны, это честно. Ведь если посмотреть на Землю издалека, то китайцев явно будет большинство. Среди прочих людей и животных. В фильме есть попытки драматургии и философии, что особенно интересно для тех, кто изучает кино. Как превратить вселенский зоопарк в захватывающую историю?

Фильм сделал как бы из эпизодов из «животного царства», всегда драматичных, со своими маленькими, хорошо продуманными историями. Скажем, бегство игуаны от змей в пустыне, забота пингвинов (как оказалось, мало того что предельно верных семьянинов, так ещё и далеко не ленивых, вопреки клевете писателя Пешкова) о потомстве, с другой стороны, жизнь ленивца в джунглях, или борьба за власть над самочкой среди длинношеих жирафов… Для всех, кому интересно кино-как-таковое, будет забавно оценить прекрасный монтаж, построение мизансцен, складывание историй, операторскую работу…

Цитата из к/ф «Земля: Один потрясающий день». реж Ричард Дэйл, Фань Лисинь, Питер Веббер. 2017. Великобритания Семейные узы

Фильм снят без сцен секса и почти без сцен насилия (поскольку семьей-то вы больше билетов купите), так что вы можете приходить все сразу, вдруг ваши дети после этого решат стать великими путешественниками и натуралистами. Во всяком случае, такое кино обладает огромным образовательным потенциалом. Да и просто красиво. Увидеть позирующих животных. … Всё это снимается с помощью тысяч ухищрений, я даже сознательно не стал смотреть «фильм о фильме» или читать подробности съёмок, чтобы сохранить чудо присутствия. Будут тут и крупные планы самых разных животных, почти селфи, и пролёты на дронах, и съёмки телеобъективами… Думается, что работа над фильмом включала в себя тысячу нюансов и секретов. Понятно, что документалисты, которые снимают подобное кино, вынуждены состязаться друг с другом в методах съёмок.

Кто ближе снимет льва? Многим не повезло.

С режиссёрской и драматургической точки зрения одно из самых интересных решений было показать один день «подёнки», насекомого, которое живёт во взрослой форме и размножается только один день… Получилось тонкое, уместное и крайне грустное в сущности наблюдение, что один день на планете — для кого-то целая жизнь. И смерть. Разве не странно подумать об этом? О всей биомассе, которая была и есть на планете, мигрирующих рыбах, трубящих слонах и всех тех, кого не видно взглядом, и мириадах насекомых, чьи хрустящие скорлупки будут покрывать асфальтовые велосипедные тропинки парков, где бегают влюблённые с бутылочками воды. И все живут в сущности примерно одинаково, борются за существование, едят слабых, прячутся от сильных, пытаются танцевать и петь или выкладывать фото в социальных сетях в поисках брачных партнёров… Выращивают потомство, если повезёт. Потом умирают.

Цитата из к/ф «Земля: Один потрясающий день». реж Ричард Дэйл, Фань Лисинь, Питер Веббер. 2017. Великобритания Закат

В конце концов, есть и правда какая-то загадка, которая ускользает в своей очевидности, что мы с вами часть чего-то бесконечно большого… Что Вселенная и жизнь каким-то образом нам причастны, что мы часть цепочки какого-то странного бесконечного процесса… Что в нас течёт кровь предков, то ли праотцов, то ли вплоть до рыб и насекомых, тут уж кто как умеет себе понимать… Пепел звёзд остывает в наших сердцах. Птицы летят в очередной полёт, рыбы плывут на нерест, автобусы ходят кругами между роддомами и кладбищами. Если вы хотите подумать о «смысле жизни» и «природе человека» и его связи со всем живым, и о том — в чём мы такие же, как животные, а в чём (и этого больше, к сожалению) хуже — то этот фильм для вас. Вообще подобные фильмы медитативно устроены. С одной стороны, можно вспомнить фильмы Реджио с претензией на философию, антропологию или мистику, а с другой, тут же неподалёку рекламные видео туров по «дикой природе» и так далее. В любом случае, раз уж люди любят «постить» котиков и кашалотиков, то что-то в этом есть, что вызывает наше умиление… Фильм даёт возможность задуматься обо всём, а если не хочется думать, то просто посмотреть красивые картинки под понятную и драматичную музыку. Всё «экологическое» нынче модно. Никто из животных, вероятно, не пострадал. Вливайтесь в мировую полноводную реку жизни, которая впадает в океан теней.