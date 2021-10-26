Черкесск, 26 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Аэропорт в Карачаево-Черкесии строить не планируют. В его возведении нет необходимости с учетом наличия двух аэропортов поблизости — в городах Ставрополь и Минеральные Воды. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Kchr.ru Рашид Темрезов

«Был проведен всесторонний анализ по определению экономической эффективности и рентабельности его строительства на территории региона, который выявил ряд важных критериев, которые не соответствуют российским и мировым стандартам. Для примера, расстояние между аэропортами должно быть не менее 300−350 км. Все, что меньше, — уже экономически нецелесообразно, при этом расстояния до аэропортов Ставрополя и Минеральных Вод значительно меньше», — приводит слова Темрезова ТАСС.

Еще одним экономическим критерием необходимости строительства аэропорта глава республики назвал пассажиропоток. Так, в Карачаево-Черкесии проживают всего около 470 тыс. жителей, а по нормам экономической обоснованности необходимым для строительства аэропорта должен быть показатель численности населения не менее 600 тыс. человек.

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