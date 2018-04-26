По всей арктической зоне, от Североморска до Владивостока, запланировано создание трансарктической линии связи в интересах оборонного ведомства. Из сообщений в прессе можно понять, что в планах Министерства обороны не просто протянуть волоконно-оптический кабель связи, но и модернизировать, а где-то и создать с нуля систему раннего предупреждения о подводных лодках, мониторинга за ними в Северном Ледовитом океане и части Тихого океана, омывающего наши берега.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Кабель длиной почти 13 тысяч километров планируется ввести в строй в 2025 году. Кроме магистральной линии будет создана разветвленная сеть, соединяющая объекты министерства обороны на арктическом побережье и на островах, включая военные базы «Трилистник» и военно-морские базы Северного и Тихоокеанского флотов.

Mil.ru Российская арктическая база «Трилистник». 2017

Кроме мониторинга подводной обстановки, установление быстрой и надежной связи позволит совершенствовать систему управления войсками, сделать более оперативным получение больших объемов информации с арктических объектов в режиме реального времени, принятие решений и оперативное реагирование на все возникающие ситуации, в том числе более раннее обнаружение объектов системами противолодочной, противовоздушной и противоракетной обороны. Наверняка внедрение современных средств связи позволит автоматизировать ряд процессов, ускорив принятие решений оперативными структурами Министерства обороны.

Пилотный участок оптико-волоконной сети и оконечных устройств планируется протянуть в Баренцевом море в зоне ответственности Северного флота и установить надежную связь базы флота в Североморске с воинскими объектами на побережье и островах. На этом участке будут отработаны технологии, разработаны рекомендации по улучшению процесса укладки кабеля по морскому дну. Кабель и другие материалы, используемые в проекте, исполнены в специальном арктическом варианте, способны эксплуатироваться при длительном воздействии низких температур.

Для прокладки подводного кабеля в Керчи на заводе «Залив» строятся два специальных судна — «Волга» и «Вятка». По планам «Волга» должна быть передана заказчикам в следующем году, а «Вятка» в 2020-м. Суда предназначены не только для укладки кабеля, но и последующего обслуживания и ремонта волоконно-оптической магистрали. Укладку кабеля суда способны проводить на глубинах до трех километров при помощи специального плуга, укладывающего кабель в морское дно. Отработка технологии и проведение надежной защищенной связи — важный элемент укрепления обороноспособности страны. В режиме реального времени соответствующими подразделениями Министерства обороны будет отслеживаться оперативная обстановка от Норвегии до Китая.

Возможно, в последующем, суда и технологии создающейся информационной системы могут использоваться и в интересах народного хозяйства Арктики. Ведь, например, известно, что интернет, без которого невозможно сейчас представить жизнь сотен миллионов людей, создавался в том числе в военных целях и финансировался агентством DARPA, созданным министерством обороны США для поддержки научных исследований, которые могут использоваться в интересах Пентагона. Возможно, и технологии и продукты, созданные при реализации военными этой линии связи, смогут впоследствии использоваться и арктическими городами и портами.

Minsvyaz.ru Судно-кабелеукладчик

Прокладка волоконно-оптической линии не единственный способ установления связи и получения информации арктическими регионами. И не только Министерство обороны думает об установлении надежной связи в Арктике. На президиуме госкомиссии по вопросам развития Арктики, который прошел 24 апреля, одним из пунктов повестки был вопрос развития космической спутниковой группировки для оказания услуг связи в Арктической зоне РФ. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин на заседании заявил, что в России ведется разработка комплексной системы «Арктика» — системы спутниковой связи и навигации, которая покрывала бы всю Арктическую зону.

«Перед госкорпорациями Роскосмос, Росатом и «Газпром космические системы» стоит задача подготовить предложения по созданию комплексной системы «Арктика», предназначенной для обеспечения связи, метеорологического наблюдения и мониторинга ледовой обстановки промышленных объектов в Арктике и навигации на Северном морском пути», — сказал Рогозин (цитата по PortNews).

Кроме того, на заседании отмечалась необходимость развертывания отечественной группировки спутников для дистанционного зондирования Земли, в том числе радиолокационного. В настоящий момент в ведении ФГУП «Космическая связь» в регионе работают 12 космических аппаратов серии «Экспресс», с помощью которых обеспечивается порядка 40−45% покрытия Арктической зоны. Для обеспечений 100%-ного покрытия Арктической зоны и трасс Северного Морского пути необходимо создать группировку космических аппаратов связи и вещания на высокоэллиптических орбитах. Большинство российских спутников в настоящее время движется по экваториальным орбитам, с которых практически невозможно оказание услуг потребителям в Арктике.

Minsvyaz.ru Спутник связи и вещания «Экспресс»

Развертывание группировки спутников, кроме непосредственно задач по обеспечению связью и необходимой информацией государственных и коммерческих потребителей в Арктике, поможет и Министерству обороны решать вопросы обороноспособности региона, в том числе и для получения резервных каналов связи и мониторинга воздушной и спутниковой обстановки у северных границ России.

Пока эти проекты только в начальной стадии развития, но наличие надежного канала передачи данных, обеспечения связи и получения спутниковой информации не менее важный фактор развития Арктики, чем транспортная доступность и качественная городская среда.