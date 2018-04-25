С самого начала «история со Скрипалями» показалась мне странной и маловероятной. И не потому, что я «непротивленец злу» и считаю возможным прощать предателям. Тем более прощать не «должникам твоим», как призывает Господь, а иудам, готовым за «тридцать сребреников» предавать не отдельного человека, а целую страну и народ. Хотя, конечно, Бог им судья.

Иоганн Генрих Фюссли. Одиссей перед Сциллой и Харибдой (фрагмент). 1794-1796

Странным и нелогичным был выбор момента содеянного акта возмездия, приписываемого российским спецслужбам, а значит, высшему руководству, ибо без позволения или приказа оного такие акции не проводятся. Не трудно было догадаться, что подобное деяние, да еще на «территории противника», накануне президентских выборов и незадолго до проведения ЧМ-2018 по футболу в России неизбежно вызовет весьма негативный резонанс в отношении нашей страны. Вот на это-то, похоже, и рассчитывали подлинные организаторы коварной провокации. Кто они и где находятся, пока не известно, но уж точно не в Кремле. Российскую власть можно обвинять во многом, но не в откровенной же глупости и неспособности просчитать последствия тех или иных шагов.

Еще более дикой и безрассудной была «операция» каких-то «белых касок» в сирийской Думе. Как сообщается, организацию «Белые каски» основал в 2013 году некий Джеймс Ле Мезюрье — бывший офицер британской армии, ныне — консультант по вопросам безопасности. Ныне «Белыми касками» руководит супруга миллиардера Асфари, она же возглавляет исполнительный комитет «США — Проекты на Ближнем Востоке». Сегодня уже ясно, что вымышленная «газовая атака» потребовалась США и их сателлитам для ракетного нападения на Сирию, которую иначе как неспровоцированной агрессией назвать нельзя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Белые каски». «Оскар» за мистификацию

Лично меня во всей этой истории поразило не столько поведение американцев, уподобившихся бесчинствующим бандитам из вестернов, а лакейская позиция правительств, считающих себя «суверенными», европейских государств, по-холуйски щелкнувших каблуками и «выславших» без предъявления обвинений российских дипломатов. За подобное надо было отвечать не зеркально, а по гамбургскому счету — два за одного.

В дни, когда под давлением США и Великобритании европейские страны высылали российский дипломатов, внимательно следил за реакцией официального Токио, ибо инициаторы «наказания России» обращали свой призыв и к члену «большой семерки» — Японии. Лидер этой страны Синдзо Абэ оказался в сложной ситуации. С одной стороны, он должен был последовать за страной-сюзереном и выслать хотя бы одного российского дипломата. А с другой — подобное дипломатическое деяние могло поставить крест на многолетних усилиях японца по превращению В. Путина в «друга Японии» и склонении последнего к сдаче «во имя дружбы» всех южнокурильских островов Стране восходящего солнца. Было принято «соломоново решение» — присоединиться к коллегам по «семерке», но лишь тогда, когда причастность Москвы к «делу Скрипалей» будет неопровержимо доказана.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

«Подобные обвинения не могут быть голословными», — подчеркнул глава МИД Японии Таро Коно по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в марте с.г. в Токио. «…Применение химического оружия неприемлемо, прежде всего, важно выяснение фактов», — пояснил японский министр. В ответ глава российского внешнеполитического ведомства многозначительно заметил: «Обвинения России по делу Скрипаля не имеют оснований… Все прекрасно понимают, но из чувства ложно понятой солидарности вынуждены выдавливать из себя какие-то слова, которые можно хоть как-то интерпретировать в поддержку позиции Лондона».

В условиях приближения намеченных сроков очередного визита премьера Абэ в Россию для встречи и переговоров лично с В. Путиным японское правительство сдержано реагирует и на вымышленные «события» в сирийской Думе, опять-таки призывая «сначала разобраться». По некоторым сведениям, во время недавнего визита в США Абэ просил президента Трампа с пониманием отнестись к японской дипломатии на российском направлении, имеющей цель добиться всё же «возвращения северных территорий» через заключение японо-российского мирного договора.

Kantei.go.jp Синдзо Абэ и Дональд Трамп

При этом в обстановке неурядиц внутри страны, падения популярности среди народа и разговоров о скорой отставке из-за финансовых скандалов Абэ не может игнорировать создаваемое СМИ отношение японцев к ситуации в Сирии, включая «химическую атаку» и бомбардировку сирийской территории «Томагавками» США.

Призывавшая Абэ присоединиться к странам «семерки» и выслать российских дипломатов правонационалистическая газета «Санкэй симбун» оправдывает американские ракетные удары по Сирии, утверждая: «Использование химического оружия, запрещенного международной конвенцией, абсолютно недопустимо, именно поэтому и были предприняты соответствующие совместные действия. Конечно, новые военные действия осложнят дипломатическое решение проблемы. Но когда повторно применяется химическое оружие против своих граждан, западная коалиция не могла не прибегнуть к силе».

При этом издание назвало незаконный удар «профилактическими мерами». Эта, по сути, русофобская газета представила Россию «как безответственного постоянного члена Совета Безопасности ООН», и заявила о том, что решение сирийской проблемы невозможно в условиях, когда в ООН между Россией и США постоянно ведется словесная перепалка.

Цитата из х/ф «Адвокат дьявола». Реж. Тэйлор Хэкфорд. 1997. США Адвокат дьявола

А вот газеты «Асахи симбун», «Никкэй симбун» и «Токио симбун», видимо, чувствуя подозрительную связь инсценировки «химической атаки» в Думе для «оправдания» американского нападения, подвергают совместную акцию США, Великобритании и Франции критике, как «безответственное применение силы». «Асахи» выразила «сомнения по поводу легитимности подобных акций, отдаляющих решение существующих проблем». Хотя о какой-либо «легитимности» в данном случае говорить нельзя вообще.

«Подобные неадекватные меры с участием одной из великих держав могут лишь усугубить длительные конфликты гражданской войны. Атака на Сирию была произведена без согласия Совета Безопасности ООН и без каких-либо доказательств ее предлога — использования правительственными силами химического оружия. Подобные действия вызывают сомнения в их легитимности в соответствии с международным правом», — заключает «Асахи симбун».

Обращает внимание, что японские газеты связали удары по Сирии с ситуацией вокруг Корейского полуострова. «Санкэй» считает, «чтобы побудить Северную Корею согласиться обсуждать «денуклеаризацию» на встрече на высшем уровне с США, мы должны оценить этот удар по Сирии как «сильное послание США, предупреждающее, что в случае, если не будет прекращена северокорейская ракетно-ядерная программа, будет дан ответ с использованием силы».

Цитата из х/ф «Окраина». Реж. Петр Луцик. 1998. Россия Принуждение к «миру»

С этим солидаризируется японская газета правой ориентации «Иомиури симбун». Она пишет, что «последняя совместная атака на Сирию США, Великобритании и Франции будет означать предостережение для Северной Кореи, предлагающей этой стране (Сирии?! — А.К.) военно-техническую помощь в сфере не только ядерных, но и военно-химических разработок». И предупреждает, что в начале апреля президент США Трамп упомянул о выводе из Сирии американских военных, а это «неизбежно создаст вакуум, который сразу же заполнят Россия и Иран». И тогда-де «исчезнет последний тормоз» на пути дальнейшей «эскалации бесчеловечных действий режима Асада».

Занимающая умеренно либеральные позиции газета «Майнити симбун», оценивая перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке, считает, что удар США и их союзников по Сирии «приведет к ухудшению американо-иранских отношений, в результате в двух странах усилится движение за отмену ядерного соглашения. А если оно будет действительно отменено, это сразу же расшатает всю ситуацию на Ближнем Востоке. Далее, Россия и Иран начнут сближение с Северной Кореей, причем до такой степени, что «вероятность достижения ее соглашения с США о ядерном разоружении приблизится к нулевой отметке».

Jean & Nathalie Конфронтация

Насколько премьеру Абэ удастся учесть подобные настроения в своей стране и требования солидаризироваться с позицией «коллективного Запада» в отношении России, покажет его предстоящий визит в Россию, за которым, безусловно, будут внимательно следить в Вашингтоне и западных столицах. И тут Абэ в известном смысле придется пройти «между Сциллой и Харибдой», не обидев своей позицией ни «друга Владимира», ни западных союзников, в первую очередь американских.

А пока «большая семерка» на встрече министров иностранных дел голословно обвинила Россию в дестабилизации ситуации в мире, хотя и выразив готовность сотрудничать с российской стороной по региональным кризисам и глобальным вызовам. И под этими обвинениями стоит и подпись Японии.