Япония России — «и не друг, и не враг, а — так»
С самого начала «история со Скрипалями» показалась мне странной и маловероятной. И не потому, что я «непротивленец злу» и считаю возможным прощать предателям. Тем более прощать не «должникам твоим», как призывает Господь, а иудам, готовым за «тридцать сребреников» предавать не отдельного человека, а целую страну и народ. Хотя, конечно, Бог им судья.
Странным и нелогичным был выбор момента содеянного акта возмездия, приписываемого российским спецслужбам, а значит, высшему руководству, ибо без позволения или приказа оного такие акции не проводятся. Не трудно было догадаться, что подобное деяние, да еще на «территории противника», накануне президентских выборов и незадолго до проведения ЧМ-2018 по футболу в России неизбежно вызовет весьма негативный резонанс в отношении нашей страны. Вот на это-то, похоже, и рассчитывали подлинные организаторы коварной провокации. Кто они и где находятся, пока не известно, но уж точно не в Кремле. Российскую власть можно обвинять во многом, но не в откровенной же глупости и неспособности просчитать последствия тех или иных шагов.
Еще более дикой и безрассудной была «операция» каких-то «белых касок» в сирийской Думе. Как сообщается, организацию «Белые каски» основал в 2013 году некий Джеймс Ле Мезюрье — бывший офицер британской армии, ныне — консультант по вопросам безопасности. Ныне «Белыми касками» руководит супруга миллиардера Асфари, она же возглавляет исполнительный комитет «США — Проекты на Ближнем Востоке». Сегодня уже ясно, что вымышленная «газовая атака» потребовалась США и их сателлитам для ракетного нападения на Сирию, которую иначе как неспровоцированной агрессией назвать нельзя.
Лично меня во всей этой истории поразило не столько поведение американцев, уподобившихся бесчинствующим бандитам из вестернов, а лакейская позиция правительств, считающих себя «суверенными», европейских государств, по-холуйски щелкнувших каблуками и «выславших» без предъявления обвинений российских дипломатов. За подобное надо было отвечать не зеркально, а по гамбургскому счету — два за одного.
В дни, когда под давлением США и Великобритании европейские страны высылали российский дипломатов, внимательно следил за реакцией официального Токио, ибо инициаторы «наказания России» обращали свой призыв и к члену «большой семерки» — Японии. Лидер этой страны Синдзо Абэ оказался в сложной ситуации. С одной стороны, он должен был последовать за страной-сюзереном и выслать хотя бы одного российского дипломата. А с другой — подобное дипломатическое деяние могло поставить крест на многолетних усилиях японца по превращению В. Путина в «друга Японии» и склонении последнего к сдаче «во имя дружбы» всех южнокурильских островов Стране восходящего солнца. Было принято «соломоново решение» — присоединиться к коллегам по «семерке», но лишь тогда, когда причастность Москвы к «делу Скрипалей» будет неопровержимо доказана.
«Подобные обвинения не могут быть голословными», — подчеркнул глава МИД Японии Таро Коно по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в марте с.г. в Токио. «…Применение химического оружия неприемлемо, прежде всего, важно выяснение фактов», — пояснил японский министр. В ответ глава российского внешнеполитического ведомства многозначительно заметил: «Обвинения России по делу Скрипаля не имеют оснований… Все прекрасно понимают, но из чувства ложно понятой солидарности вынуждены выдавливать из себя какие-то слова, которые можно хоть как-то интерпретировать в поддержку позиции Лондона».
В условиях приближения намеченных сроков очередного визита премьера Абэ в Россию для встречи и переговоров лично с В. Путиным японское правительство сдержано реагирует и на вымышленные «события» в сирийской Думе, опять-таки призывая «сначала разобраться». По некоторым сведениям, во время недавнего визита в США Абэ просил президента Трампа с пониманием отнестись к японской дипломатии на российском направлении, имеющей цель добиться всё же «возвращения северных территорий» через заключение японо-российского мирного договора.
При этом в обстановке неурядиц внутри страны, падения популярности среди народа и разговоров о скорой отставке из-за финансовых скандалов Абэ не может игнорировать создаваемое СМИ отношение японцев к ситуации в Сирии, включая «химическую атаку» и бомбардировку сирийской территории «Томагавками» США.
Призывавшая Абэ присоединиться к странам «семерки» и выслать российских дипломатов правонационалистическая газета «Санкэй симбун» оправдывает американские ракетные удары по Сирии, утверждая: «Использование химического оружия, запрещенного международной конвенцией, абсолютно недопустимо, именно поэтому и были предприняты соответствующие совместные действия. Конечно, новые военные действия осложнят дипломатическое решение проблемы. Но когда повторно применяется химическое оружие против своих граждан, западная коалиция не могла не прибегнуть к силе».
При этом издание назвало незаконный удар «профилактическими мерами». Эта, по сути, русофобская газета представила Россию «как безответственного постоянного члена Совета Безопасности ООН», и заявила о том, что решение сирийской проблемы невозможно в условиях, когда в ООН между Россией и США постоянно ведется словесная перепалка.
А вот газеты «Асахи симбун», «Никкэй симбун» и «Токио симбун», видимо, чувствуя подозрительную связь инсценировки «химической атаки» в Думе для «оправдания» американского нападения, подвергают совместную акцию США, Великобритании и Франции критике, как «безответственное применение силы». «Асахи» выразила «сомнения по поводу легитимности подобных акций, отдаляющих решение существующих проблем». Хотя о какой-либо «легитимности» в данном случае говорить нельзя вообще.
«Подобные неадекватные меры с участием одной из великих держав могут лишь усугубить длительные конфликты гражданской войны. Атака на Сирию была произведена без согласия Совета Безопасности ООН и без каких-либо доказательств ее предлога — использования правительственными силами химического оружия. Подобные действия вызывают сомнения в их легитимности в соответствии с международным правом», — заключает «Асахи симбун».
Обращает внимание, что японские газеты связали удары по Сирии с ситуацией вокруг Корейского полуострова. «Санкэй» считает, «чтобы побудить Северную Корею согласиться обсуждать «денуклеаризацию» на встрече на высшем уровне с США, мы должны оценить этот удар по Сирии как «сильное послание США, предупреждающее, что в случае, если не будет прекращена северокорейская ракетно-ядерная программа, будет дан ответ с использованием силы».
С этим солидаризируется японская газета правой ориентации «Иомиури симбун». Она пишет, что «последняя совместная атака на Сирию США, Великобритании и Франции будет означать предостережение для Северной Кореи, предлагающей этой стране (Сирии?! — А.К.) военно-техническую помощь в сфере не только ядерных, но и военно-химических разработок». И предупреждает, что в начале апреля президент США Трамп упомянул о выводе из Сирии американских военных, а это «неизбежно создаст вакуум, который сразу же заполнят Россия и Иран». И тогда-де «исчезнет последний тормоз» на пути дальнейшей «эскалации бесчеловечных действий режима Асада».
Занимающая умеренно либеральные позиции газета «Майнити симбун», оценивая перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке, считает, что удар США и их союзников по Сирии «приведет к ухудшению американо-иранских отношений, в результате в двух странах усилится движение за отмену ядерного соглашения. А если оно будет действительно отменено, это сразу же расшатает всю ситуацию на Ближнем Востоке. Далее, Россия и Иран начнут сближение с Северной Кореей, причем до такой степени, что «вероятность достижения ее соглашения с США о ядерном разоружении приблизится к нулевой отметке».
Насколько премьеру Абэ удастся учесть подобные настроения в своей стране и требования солидаризироваться с позицией «коллективного Запада» в отношении России, покажет его предстоящий визит в Россию, за которым, безусловно, будут внимательно следить в Вашингтоне и западных столицах. И тут Абэ в известном смысле придется пройти «между Сциллой и Харибдой», не обидев своей позицией ни «друга Владимира», ни западных союзников, в первую очередь американских.
А пока «большая семерка» на встрече министров иностранных дел голословно обвинила Россию в дестабилизации ситуации в мире, хотя и выразив готовность сотрудничать с российской стороной по региональным кризисам и глобальным вызовам. И под этими обвинениями стоит и подпись Японии.