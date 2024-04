24 апреля в Центре стратегических и международных исследований (The Center for Strategic and International Studies, Вашингтон) состоялось мероприятие, посвящённое новому российскому стратегическому вооружению, представленному во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Военным обозревателем ИА REGNUM Леонидом Нерсисяном был представлен доклад о новых вооружениях России и их влиянии на баланс сил между Россией и США. После чего состоялась дискуссия с участием Ольги Оликер (директор Программы «Россия и Евразия» CSIS) и Майкла Кофмана (старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа CNA Corporation). Представляем полный текст доклада на русском языке. Видеозапись мероприятия:

Александр Горбаруков ИА REGNUM

1 марта состоялось Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Самой неожиданной и непредсказуемой оказалась часть, посвящённая Вооружённым силам, а точнее, новым стратегическим вооружениям. Были подтверждены работы и успехи по проектам, которые ранее фигурировали на уровне предположений и слухов, кроме того, впервые были представлены крылатая ракета с ядерной силовой установкой и боевой лазерный комплекс наземного базирования. Оценим, что это за вооружение, каково его назначение и изменит ли оно баланс сил между Россией и США?

Испытания новой межконтинентальной ядерной ракеты

Крылатая ракета с ядерной силовой установкой «Буревестник»

Информации о крылатой ракете с ядерной силовой установкой в открытых источниках никогда не появлялось — таким образом, состоялся анонс этого проекта. Судя по заявлению и видеозаписи, изделие является новым и нигде ранее не встречалось. Согласно концепции, миниатюрный ядерный реактор на борту крылатой ракеты обеспечивает практически неограниченную дальность полёта. Реальная степень готовности перспективной ракеты пока непонятна (как и проведение испытаний с реактором на борту), но сама по себе концепция интересна. Проблемой может стать стоимость такой ракеты, а также ограниченность её использования — ясно, что использовать изделия с ядерным реактором в локальных конфликтах не будут. Да и постоянная работа персонала с ракетами, оснащёнными ядерным реактором, явно не является плюсом. Согласно официальной версии, испытания были проведены в конце 2017 года на Центральном полигоне 12-го Главного управления Министерства обороны на Новой Земле, при этом ядерная энергетическая установка вышла на заданную мощность и обеспечила необходимый уровень тяги. Позже один из российских независимых экспертов определил, что запуск осуществлялся из пусковой установки, расположенной рядом с нежилым посёлком Паньково (Новая Земля). Судя по всему, крылатая ракета пролетела около 100 км. Что касается американских данных, то неназванный источник в правящих кругах заявил, что США наблюдали несколько испытаний «Буревестника», но все они прошли неудачно.

Надо сказать, что концепция крылатой ракеты с ядерным двигателем не является уникальной, хотя ранее она никогда не была доведена до стадии лётных испытаний. Ещё в конце 1950-х годов в США разрабатывалась огромная (должна была нести до 24 боеголовок) сверхзвуковая крылатая ракета SLAM (Supersonic Low Altitude Missile) с ядерным прямоточным воздушно-реактивным двигателем. В таком двигателе воздух напрямую проходит через реактор, охлаждая его и нагреваясь сам, в результате чего разогретый воздух истекает из сопла с огромной скоростью, создавая тягу. Однако при этом в окружающей среде создавался серьёзный радиоактивный след на всём протяжении полёта. Именно это и стало одной из основных причин закрытия проекта до начала лётных испытаний.

Что касается российской ракеты — то очевидно, что она дозвуковая и ставка сделана на малозаметность и низкую высоту полёта. Какой использован тип двигателя, пока совершенно непонятно. Впрочем, вполне вероятно, что концепт так и останется концептом. К тому же на сегодняшний день реальных задач для такой ракеты нет — существующая система ПРО США даже близко неспособна справиться с российским ответным ударом с помощью межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). В качестве оружия первого удара у системы не столь много преимуществ перед российскими авиационными крылатыми ракетами Х-101/Х-102, способными пролететь, по разным оценкам, от 4500 до 5500 км.

Mil.ru Лазерный комплекс Пересвет

Боевой лазерный комплекс «Пересвет»

Новостью стал и боевой лазер наземного базирования. Судя по тому небольшому количеству изображений, общим тенденциям развития лазерного оружия и физическим ограничениям, можно предположить, что была продемонстрирована система противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия. Такие системы разрабатываются и испытываются в ряде стран, при этом их основной целью является борьба с беспилотниками, минами, снарядами и т.п. на относительно небольших расстояниях. Также с помощью лазера может засвечиваться оптика на разведывательных самолётах и БПЛА.

Преимуществом такой системы является минимальная стоимость выстрела и высочайшая скорость поражения цели (лазерный луч распространяется со скоростью света), ограничения — неэффективность при плохой погоде, сильное рассеивание луча на дальностях более 5−10 км. Отнести эту систему к стратегическим никак нельзя. Есть небольшая вероятность, что лазер накачивается с помощью портативного ядерного реактора — примерно такого же, как на торпеде «Посейдон» или крылатой ракете «Буревестник». В таком случае мощности может действительно хватить на указанные выше цели, однако даже в таком раскладе лазер останется достаточно «капризным» оружием и явно не подойдёт для решения задач стратегической противоракетной обороны.

Mil.ru На подвеске

Гиперзвуковая ракета воздушного базирования «Кинжал»

Сам факт разработки ракеты «Кинжал» не стал большой новостью — на различных форумах несколько раз появлялись и исчезали изображения авиационной ракеты, очень похожей на аэробаллистическую ракету 9М723 оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Ракета уже поставлена на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе (ЮВО), в качестве её носителя используются переоборудованные сверхзвуковые перехватчики МиГ-31БМ. Более логичным, казалось бы, является использование платформы дальнего бомбардировщика Ту-22М3 или фронтового бомбардировщика Су-34 — они могут нести больше боевой нагрузки и имеют больший боевой радиус. Вполне вероятно, что такая возможность также будет реализована в будущем. Официально заявлена максимальная дальность действия комплекса «Кинжал» равная 2000 км, при этом достигается скорость полёта около 10 чисел Маха (в 10 раз быстрее скорости звука). Этого вполне достаточно для поражения практически любой сухопутной цели, особенно учитывая возможность маневрирования в процессе полёта. Возможно, ракета будет иметь и противокорабельную версию, в таком случае «Искандер» авиационного базирования получит активную радиолокационную головку самонаведения. Конечно, в полной мере отнести «Кинжал» к гиперзвуковому оружию нельзя — это всё-таки баллистическая ракета, а они и раньше достигали подобных скоростей. Однако сама по себе идея адаптировать 9М723 для нужд авиации достаточно здравая — это не требует слишком больших финансовых ресурсов, а решаемые задачи достаточно серьёзны: это и высокоточные удары по наиболее важным объектам противника, прикрытым эшелонированными системами ПВО/ПРО, и подавление самой обороны противника. Одним из дискутабельных вопросов остается максимальная дальность полёта самой ракеты — большинство специалистов считает, что 2000 км — это дальность использования комплекса «Кинжал», с учётом боевого радиуса самолёта-носителя. Это логично, учитывая, что дальность полёта сухопутного 9М723 составляет 500 км. Конечно, запуск ракеты на большой высоте и скорости обеспечит большую дальность полёта, чем при запуске с земли, но разница явно не составит 4 раза.

Стоит отметить, что многие путают «Кинжал» с разрабатываемой авиационной гиперзвуковой крылатой ракетой ГЗУР («Гиперзвуковая управляемая ракета»), которая должна быть разработана к 2020 году. По имеющейся информации, дальность её полёта должна составить 1500 км при скорости около 6M. Вполне вероятно, что ГЗУР будет унифицирована с крылатой ракетой 3M22 «Циркон» морского базирования.

Mil.ru Изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком

Гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок «Авангард»

Россия, Китай и США достаточно давно и активно ведут разработки гиперзвукового планирующего боевого блока для оснащения им межконтинентальных баллистических ракет. Однако, судя по всему, Россия достигла уровня серийного (или предсерийного) изделия раньше всех. В общем-то, это было ожидаемо, учитывая не очень удачные испытания подобных систем в США и, напротив, последние удачные испытания в России. Новое изделие получило название «Авангард», при этом ранее в открытых источниках оно чаще всего фигурировало как «Изделие 4202».

В отличие от обычных боеголовок, летящих строго по баллистической траектории и поздно входящих в плотные слои атмосферы (благодаря чему есть время для их заатмосферного кинетического перехвата средствами противоракетной обороны), глайдер проводит значительно более длительное время в атмосфере, передвигаясь там на скорости около 15−20 чисел Маха. При этом во время полёта в плотных слоях атмосферы вокруг боевого блока образуется облако плазмы, по мнению некоторых специалистов, мешающее точному наведению кинетических перехватчиков (для радиолокаторов и тепловых головок самонаведения цель становится очень большой и «размазанной», и принцип кинетического перехвата прямым попаданием «пулей в пулю» становится практически нереализуем).

К тому же глайдер управляем на всём протяжении полёта (инерциальная система, в сочетании с навигацией по рельефу местности на конечном участке полёта), за счёт чего достигается высокая точность попадания (можно использовать неядерные боевые части), и способен к манёврам, как по высоте полёта, так и по курсу. Учитывая низкую эффективность систем ПРО даже против обычных боеголовок МБР, перехват планирующих крылатых боевых блоков и вовсе пока практически невозможен.

Подводные беспилотные комплексы

Идея создания гигантской торпеды с ядерной силовой установкой и мощнейшим термоядерным зарядом появилась в СССР ещё в 1950-х годах, проект назывался Т-15 и активно продвигался А. Д. Сахаровым. Технологии тех лет не позволили создать достаточно компактный ядерный реактор, имелись проблемы и с носителями для столь большого изделия.

Однако современные технологии сделали старую концепцию реализуемой — схема беспилотного подводного аппарата с ядерной силовой установкой «Статус-6» была «случайно» продемонстрирована по телевидению в 2015 году. С тех пор официальной информации по нему практически не было, зато было достаточно много слухов о том, реален ли проект или это только некий концепт. Недавно существование проекта было признано в ядерной стратегии США (Nuclear Posture Review 2018). Теперь о нём было заявлено официально российским руководством.

Носителем для беспилотных подводных аппаратов, судя по видео, продемонстрированному во время речи, является атомная подводная лодка проекта 09852 «Белгород». На видеозаписи эта подлодка несёт как торпеды с ядерной силовой установкой (ранее в СМИ озвучивалась дальность действия «Статуса-6» в 10 000 км, глубина погружения 1 км и скорость хода до 185 км/ч), так и автономные необитаемые подводные аппараты «Клавесин-2Р-ПМ» (эти аппараты способны выполнять различные поисковые и разведывательные задачи, картирование морского дна, возможно и уничтожение подводных коммуникаций и т.п.). Что касается обнаружения и перехвата «ядерных» торпед, то, учитывая глубину и скорость их хода, эта задача крайне сложна. При этом достижение даже одной торпедой побережья противника приведёт к катастрофическим последствиям. «Статус-6» уже получил своё официальное название — «Посейдон». Как и в случае с крылатой ракетой «Буревестник», реальное производство серьёзного количества таких изделий на сегодняшний день очень сомнительно.

Слухи о первом бросковом испытании «Сармата» подтвердились

Во время Послания президента Федеральному собранию впервые были продемонстрированы кадры первых бросковых испытаний перспективной тяжёлой жидкостной МБР «Сармат», которая должна прийти на замену устаревающим Р-36М2 «Воевода».

Эти испытания были изначально запланированы на 2015 год, но сроки откладывались три раза — в итоге они были осуществлены в конце декабря 2017 года и прошли успешно (что и подтвердили продемонстрированные Владимиром Путиным кадры). 29 марта 2018 года прошли вторые бросковые испытания «Сармата» с запуском четырёх маршевых двигателей первой ступени.

Новая ракета во многом похожа на предшественницу, однако за счёт использования современных технологий будет упрощена эксплуатация комплекса, уменьшено время от получения приказа до запуска ракеты (не более минуты). Кроме того, МБР сможет нести новые гиперзвуковые планирующие боевые блоки, или же большее количество обычных боеголовок, нежели «Воевода» (не менее 14). К тому же «Сармат» будет иметь конфигурацию для суборбитального полёта с практически неограниченной дальностью, что позволит наносить удары по противнику с любых направлений, что заставит его разворачивать дорогостоящую систему ПРО на всей территории страны. Своевременная разработка «Сармата» очень важна в свете истечения срока МБР Р-36М2 «Воевода» и необходимости их плановой замены. В ином случае стратегический ядерный потенциал России заметно упадёт. Ожидаемая дата принятия «Сармата» на вооружение — 2024 год.

Ядерная стратегия США и новое российское вооружение

Совсем недавно в США приняли новую ядерную стратегию (NPR-2018), в которой описываются актуальные вызовы и планирующиеся на них ответы.

В основном в документе делался упор на нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также сдерживание Москвы от применения тактического ядерного оружия в случае возникновения конфликта в Европе. Из перечисленных выше стратегических вооружений упоминались только «Статус-6», «Сармат» и гиперзвуковой глайдер, тогда как о новых крылатых ракетах речи даже не было. Выводы документа о необходимости развёртывания тактических ядерных боеголовок на баллистических ракетах подводных лодок Trident II и уменьшения порога на применение тактического ядерного оружия никаким образом не отвечают на новые российские разработки. Возможно, была попытка ответить на повышение возможностей российских тактических ракетных систем, таких как «Искандер-М» (с возможностью применения крылатых ракет различной дальности, в том числе и средней, при такой необходимости), «Калибр», авиационных крылатых ракет.

В целом новые разработки могут стать хорошим козырем для России на переговорах по продлению договора СНВ III, а также решению вопросов, связанных со спорными моментами в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и тематике противоракетной обороны.

Выводы

Как мы видим, часть представленного вооружения вполне вещественна и реальна, а его серийное производство — дело времени. В первую очередь это относится к МБР «Сармат» и аэробаллистической ракете комплекса «Кинжал», а также гиперзвуковому глайдеру «Авангард». Создание «Сармата» позволит сохранить основной наземный стратегический ядерный потенциал России после списания всех МБР Р-36М2 «Воевода».

Серийное производство авиационной версии «Искандера-М» позволит усилить ударные возможности российской авиации, а в случае использования ядерных боеголовок решать некоторые стратегические задачи на европейском континенте, а также в случае гипотетического конфликта с Китаем. При этом производство новых ракет может осуществляться на тех же предприятиях, что и для аэробаллистических ракет наземного базирования 9М723. Это позволит сэкономить финансовые средства и время.

Что касается остального вооружения, о котором мы говорили, — то к сегодняшнему дню оно всё же является неким концептом и в большей степени заделом на будущее. К тому же оно усиливает позиции России при переговорах с США относительно продления договора СНВ III и вопросов, касающихся ПРО и ракет средней и малой дальности. Реальное развёртывание того же «Посейдона» может иметь смысл только в случае создания вероятным противником действительно действующей системы стратегической противоракетной обороны. Однако, вероятно, этого не случится в ближайшие 15−20 лет.

В целом же сами по себе новые вооружения никак не влияют на баланс сил между США и Россией — взаимное ядерное сдерживание на сегодняшний день и так имеет достаточный уровень за счёт наличия у сторон необходимого количества БРПЛ и МБР наземного базирования. При этом у обеих стран система ПРО пока не способна бороться с чем-то кроме единичных боеголовок МБР, не оснащённых системами прорыва ПРО. Развертывание дополнительных изощрённых вооружений, таких как «Посейдон» или «Буревестник», никоим образом не позволит России получить возможность нанести эффективный превентивный удар по США, тогда как для ответного удара достаточно и имеющегося на сегодняшний день более «традиционного» вооружения. В этом смысле США далеко необязательно симметрично отвечать на российские разработки. Достаточно простого обновления физически устаревающих МБР Minuteman III и подводных лодок класса Ohio. В то же время Россия продемонстрировала, что стремления к получению возможности нанести превентивный удар по её территории бессмысленны даже в достаточно далёком будущем и ядерное сдерживание будет способствовать миру в обозримом будущем.

Именно поэтому руководству обеих стран надо собрать всю свою волю и найти решения назревающим разногласиям в том, что касается стратегической безопасности, не вступая в бессмысленную гонку вооружений.

После доклада состоялась дискуссия, а также были заданы вопросы из зала. В целом стоит отметить, что позиции и мнения американских аналитиков в большинстве случаев не противоречили представленной выше информации.