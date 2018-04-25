Нужно отдать президенту США Дональду Трампу должное: с моральной точки зрения, когда дело касалось применения химического оружия, он показал себя лучше, чем его предшественник Барак Обама. Глава Белого дома сдержал слово и нанес ракетный удар по «сирийскому диктатору», и хотя такой шаг «важен и необходим», нельзя сказать, что он достаточен. Россия и Иран по-прежнему консолидируют свои позиции, что может иметь крайне негативные последствия для США и их союзников, а продолжающийся конфликт способствует глобальному исламистскому движению больше, чем любой другой фактор, пишут Джек Кин и Даниэль Плетка в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Представляя свою версию событий, авторы указывают, что в самый разгар «арабской весны» против «одной из наиболее жестоких и угнетающих арабских диктатур с мирными демонстрациями встал сирийский народ». Тогда «режим» президента страны Башара Асада решил пойти путем насилия, справедливо полагая, что без решительного ответа может повториться ливийская ситуация.

Началась гражданская война, в которой стали участвовать внешние силы и различные исламистские группировки. Сам Асад, указывают авторы, «специально» увеличил число радикалов в рядах оппозиции, чтобы дискредитировать участников восстания и «взять Запад в заложники». Для этого он выпустил из тюрем боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Getty Images Исламские радикалы

С самого начала в конфликт вмешался Иран, направивший в арабскую республику подконтрольную ему шиитскую группировку «Хезболла». Тем не менее ее оказалось недостаточно, поэтому Тегерану пришлось отправлять в арабскую республику своих военнослужащих, по большей части из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также добровольцев из Ирака, Пакистана и Афганистана. Когда же и этого оказалось мало, в противостояние вступила Россия, «приглашенная» Обамой для оказания «помощи» в уничтожении химического оружия Асада.

Вместо того чтобы поспособствовать скорейшему прекращению войны, вмешательство России и Ирана привело лишь к «ужасающей, чудовищной гуманитарной катастрофе», конца которой не видно и по сей день. Из-за «удивительной жесткости» Асада и его российских и иранских партнеров произошла радикализация оппозиции, и пока США бездействовали, противников официального Дамаска из числа «первоначально светских» представителей арабов-суннитов под себя подмяли боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других группировок.

Неизвестный художник. Кровавый навет

Представленная «история», указывают авторы, идет вразрез с аргументацией тех, кто утверждает, что Сирия играет крайне важную роль для Москвы, кто настаивает на уже состоявшемся поражении исламистов и том, что будущее арабской республики не играет роли для союзников или интересов США. Однако исламисты никуда не исчезнут, пока у власти Асад. Не будет его, и Иран не сможет продолжать создание своей структуры безопасности, с помощью которой он может проецировать свое влияние на регион. Иными словами, от устранения Асада зависят и уничтожение исламистов, и нанесение удара по «террористам» в Тегеране.

Кин и Плетка подчеркивают, что они неоднократно указывали на первоочередность задачи устранения Асада и передачи власти в стране ее народу. И каждый раз находились «пораженцы», которые утверждали, что вооружать сирийскую оппозицию — значит вооружать террористов, что участие в конфликте на одной из сторон может привести к столкновению с Ираном или Россией или с обеими странами. Они также говорили немыслимое, выступая за то, что сохранение Асада у власти США выгоднее.

Ничего из этого не соответствует действительности. Более того, у США еще варианты действий в Сирии. Только они требуют серьезной стратегии и решительности применять ее на практике вне зависимости от желаний сторонников сохранения статус-кво. Для успеха также необходимо искреннее желание разобраться как с Ираном, так и с Россией так, чтобы впредь они думали дважды, прежде чем пускаться в очередные авантюры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США — мировой жандарм

Так, наилучшим исходом сирийского конфликта является страна без Асада, России и Ирана. Для этого США прежде всего необходимо консолидировать свои успехи на востоке Сирии: должны быть защищены не только остатки боевиков на востоке страны, но и захвачены те клочки территории, которые Дамаск и КСИР контролируют на севере страны.

Благодаря этому появится возможность создать подконтрольную Вашингтону зону, на которой можно создать независимого и действенного партнера. Также будет поставлен крест на сухопутном мосту Ирана до Средиземного моря. В рамках этого плана прекрасно себя показала бы региональная арабская группировка, создать которую недавно, по некоторой информации, предложил новый советник Трампа Джон Болтон. Тем не менее без руководства и авиаподдержки США они едва ли перейдут к активным действиям.

Затем на западе Сирии США должны начать процесс восстановления сил оппозиции с помощью инструкторов, поставок оружия и предоставления авиаподдержки. Белый дом также должен начать оказывать большее давление на Асада и его «прихлебателей» с тем, чтобы они с большей готовностью шли на мирные переговоры. Без такого рычага давления добиваться соглашения — значит верить в сказки.

Leon israel Шантаж

Наконец, США и другие страны Запада должны лишить Иран и Россию возможности снабжать свои войска в Сирии. Для этого должны быть уничтожены взлетно-посадочные полосы в арабской республике, а воздушное пространство поставлено под жесткий контроль.

Если такая кампания против Асада начнет осуществляться, Вашингтон сможет получить поддержку со стороны местных сил в своей борьбе против исламистов. Прежде этого не удавалось добиться из-за требования со стороны США противостоять только радикалам и избегать действий против Асада. Безусловно, для осуществления этой кампании США потребуются дополнительные войска в Сирии, но исчисляться они будут тысячами, а не десятками тысяч. Да, они столкнутся с рисками, как и все военные США при защите их национальной безопасности.

Таким образом, в Сирии у США еще не все потеряно. Трамп показал, что у него есть смелость, что он может давать отпор тем своим противникам, которые хотят отступления США. Не надо также бояться и войны с Россией: Москва не пойдет на конфликт из-за Сирии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп — лицо американской агрессии

Заставить же Иран отступиться от поддержки Асада можно, только если Вашингтон продемонстрирует свои самые серьезные намерения. При выполнении этих условий, а также с помощью консолидации местных сил США смогут вернуть Сирию ее народу, одновременно нанеся удар по ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), России и Ирану.