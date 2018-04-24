На фоне разговоров о надвигающемся конституционном кризисе и предположительных планах президента США Дональда Трампа, направленных на вмешательство в расследование специального прокурора Роберта Мюллера, запуск более 100 крылатых ракет, направленных против сирийского правительства, — при отсутствии разрешения конгресса — представляет собой явный отход от конституции и подрыв принципа верховенства американского закона, пишет Натан Смит в статье для американского издания The Hill.

Federal Bureau of Investigation Роберт Мюллер

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Правда заключается в том, что подобные конституционные нарушения имели место и до администрации Трампа. Действительно, предыдущий президент США Барак Обама несет ответственность за собственные беззаконные действия, включая удары по Ливии в 2011 году и использование военной силы против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии без разрешения конгресса. Однако то, с чем США столкнулись сейчас, является неизбежным результатом апатии конгресса и американского общества в отношении действий президента.

Администрация Обамы приложила огромные усилия, предоставив 34-страничный доклад конгрессменам в 2011 году, в котором высказывалось мнение о том, что «текущие военные операции Соединенных Штатов в Ливии соответствуют» резолюции о военных полномочиях президента США. Однако этот доклад явным образом противоречил положениям резолюции по тем пунктам, которые предусматривают ограничения для действий исполнительной власти.

Gage Skidmore Трамп

Нынешняя администрация не стала себя затруднять какими-либо объяснениями. К чести Трампа нужно сказать, что он не стал подражать своему предшественнику, который пытался преподнести свои противоправные действия как законные. Трамп просто нарушил закон.

Среди конгрессменов прозвучали одиночные возражения относительно действий Трампа. Тем не менее основная часть конгресса предпочла и дальше придерживаться выбранной политической тактики, в рамках которой нужно уклоняться от принятия решения по военным вопросам, одновременно не предпринимая ничего, когда американские войска вновь подвергаются риску. Всё это уже хорошо известно. В основе такого положения дел лежит отсутствие дискуссии относительно данной проблемы на прошедшей выборной кампании. Складывается впечатление, что граждане США уже просто принимают как должное подобные действия своих избранников.

Такое положение дел имело место по крайней мере последние семь лет. С некоторыми оговорками можно сказать, что последние 60 лет были ничем не лучше, поэтому некоторые могут прийти к выводу, что недавний поступок Трампа теоретически ничего не меняет. Возможно, в таком аргументе есть доля правды, но лично для меня недавние события не сопоставимы ни с чем из-за сложившегося социально-политического контекста.

Todayifoundout.com Республиканская и Демократическая партии США

Как сторонники Демократической партии, так и сторонники республиканцев, похоже, начинают осознавать, что их представители предпринимают беспрецедентные шаги. После ракетного удара по Сирии мы видим, что рядовые члены американского общества стали объединяться, чтобы потребовать изменений. Тем не менее сложившийся статус-кво по-прежнему находится за рамками дискуссии.

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Если не в этот политический момент, не при администрации нынешнего президента или непопулярного конгресса, то когда наступят изменения в отношении военных полномочий главы Белого дома? Когда граждане США наконец поймут, что для начала нужно добиться разрешения в конгрессе и заручиться общественной поддержкой, а уже потом направлять военных на очередные военные авантюры. Возможно, стена, возникшая между обществом и военными, действительно стала непроницаемой.

Возможно, граждане Соединенных Штатов действительно пришли к мнению, что отцы-основатели ошибались, что достаточно воли одного человека, чтобы подвергать жизнь людей опасности и направлять американскую военную мощь против иностранных государств? Если это действительно так, то я рад, что больше не ношу униформу. Это не то общество и не та система, которую я когда-то поклялся защищать.