В условиях финансовых скандалов, падения поддержки населения, протестов против неоправданных бюджетных трат на все новые образцы дорогостоящего американского вооружения премьер-министру Японии Синдзо Абэ, как воздух, нужен какой-то успех. Без этого не только быть избранным на беспрецедентный третий срок, но и удержаться на плаву сегодня становится проблематично. Внутри страны такой успех затруднителен, а потому все надежды на дипломатию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Давай дружить

Совершенный на днях вояж в США и переговоры с президентом Трампом позволили обсудить вопросы взаимной торговли в связи с протекционистской политикой Вашингтона, согласовать действия в отношении КНДР, КНР, России, но никаких сенсаций и реального позитива для Японии не принесли. Сенсационное же предложение Абэ организовать встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном прожило недолго — конкретного развития эта в целом позитивная идея не получила. А посему все надежды на запланированную на вторую половину мая с.г. встречу Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным. Но надежды, прямо скажем, иллюзорные, ибо, как можно прочитать в некоторых СМИ, Абэ вновь обещает ни много ни мало, как совершить прорыв, договорившись чуть не в ходе предстоящего визита об условиях подписания между Японией и Россией мирного договора. Хотя, почему иллюзорные? Наша страна еще с советских времен предлагает незамедлительно подписать такой договор, не выдвигая дополнительных к уже согласованным и ратифицированным в 1956 году положениям новых, ничем не обоснованных условий и требований.

А такие условия, как известно, выдвигаются. А именно, игнорируя Совместную декларацию Советского Союза и Японии, нынешнее правительство Страны восходящего солнца заявляет, что согласится на подписание мирного договора только после фактической капитуляции Москвы о «возвращении» Японии якобы ее «исконных территорий» — всех южнокурильских островов, на что, конечно же, российское правительство и народ не пойдут.

Сегодня иллюзорность надежд на подобную «уступку» России начинают понимать в Японии многие, включая непримиримых борцов за «северные территории» из числа специалистов по японо-российским отношениям, ранее возлагавших надежды на то, что рано или поздно Москва будет вынуждена жертвовать территориями по мере осложнения экономического положения в России. Некоторые из них не скрывают своего раздражения, сетуя на то, что экономический и финансовый рычаг не был использован в должной мере в ельцинские времена. При этом некоторые недвусмысленно намекают, что «острова надо было примитивно купить». Но времена изменились. «Примитивные» методы обольщения русских, заманивания их в капкан, политика кнута и пряника, хотелось бы верить, канули в Лету.

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ в ходе российско-японских переговоров

И вот, если еще недавно японские политики, дипломаты и политологи и слышать не хотели о возвращении к «хрущевскому компромиссу», в последнее время то от одного, то от другого японского собеседника или корреспондента поступают вопросы и уточнения по этому варианту. Интересуются, не отказался ли господин Путин от его предложения разрешить «территориальный вопрос» на основе «хикивакэ», то есть достижения согласия о «ничьей». Хотя президент Путин избегает произносить вслух названия отдельных Курильских островов, японцы до недавнего времени были убеждены, что он готов передать Японии остров Шикотан и Малую Курильскую гряду, именуемую по-японски Хабомаи, как условие заключения мирного договора.

Мысли о том, что «синица в руках лучше журавля в небе», уже давно витают в умах японских реально мыслящих политиков, которые, хотя и вполголоса, но не считают правильным, что называется, «с порога» отвергать идею компромисса. Тем более что, например, наиболее заинтересованные в окончании «территориальной тяжбы» рыбаки Хоккайдо давно выступают за такой компромисс. А то и вообще предлагают отказаться от притязаний на Курильские острова в случае заключения межправительственных соглашений, обеспечивающих свободный и взаимовыгодный лов рыбы и добычу других морепродуктов в богатых ресурсами омывающих эти острова водах.

Оптимизм по поводу получения островов заметно пошел на убыль после слов президента РФ Владимира Путина о прямой связи вопроса об южнокурильских островах с вопросами безопасности нашей страны на дальневосточных рубежах.

Было справедливо и откровенно заявлено: «Есть много вопросов по мирному договору, и мы должны тоже посмотреть, какие обязательства есть у Японии с ее партнерами в сфере обороны и безопасности… Это повлияет на ход переговорного процесса по мирному договору с Японией. Какие обязательства она имеет и что может и не может делать самостоятельно». При этом он не скрывал и то, что изменить ситуацию в одночасье невозможно и для этого потребуется продолжительное время: «Вполне естественно, что если есть какие-то договоренности (с США — А.К.), то нужно их соблюдать. И нужно думать, как это отразится на наших отношениях. Это большая работа и, может, действительно, рассчитанная не на один год».

Kremlin.ru Владимир Путин

В Японии хорошо поняли смысл сказанного. А именно, что в нынешней обстановке обострения ситуации в Северо-Восточной Азии, нового витка «холодной войны», основным инициатором которого являются союзные Японии США, использования американскими вооруженными силами японской территории в качестве плацдарма для размещения направленных против России и КНР новейших систем вооружения, передача своей территории потенциальному противнику абсолютно невозможна. Заметим, что президент США, определив Россию и Китай соперниками, тем самым с учетом японо-американского военного союза, желает того Токио или нет, сделал эти страны и противниками Японии со всеми вытекающими опасными последствиями. А премьер-министр Абэ, заявив в очередной раз в Вашингтоне о необходимости всемерного укрепления союза с США, фактически с этим согласился.

Однако сегодня у японцев уже нет прежней уверенности в американском «ядерном зонтике». Об этом открыто говорят мои японские собеседники, да и пишут в СМИ. Можно ожидать, что в Японии будут набирать влияние силы, которые уже сейчас рассматривают Россию не как врага, у которого надо отобрать территории, а как важное в экономическом, политическом и военном отношении государство, способное вносить вклад в обеспечение мира и безопасности народов региона, в том числе японского. Не будет ошибкой сказать, что с таких же позиций рассматривают Японию в нашей стране. А посему хотелось бы надеяться, что очередная встреча лидеров наших стран будет свободна от намерения переиграть друг друга и явит пример стремления к подлинному добрососедству и сотрудничеству.