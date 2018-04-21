Тюменская реновация наткнулась на первые подводные камни. Жители расселяемых домов недовольны альтернативным жильём, которое предлагается вместо прежнего. Тюменцев не устраивает и оценка их собственных квадратов.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

Мы новый мир построим

Вслед за московской реновацией за старый жилой фонд взялись земляки мэра столицы Сергея Собянина — муниципальные власти Тюмени. Снос домов предполагается на 16 участках в разных частях города, где наряду с аварийным расположен фонд, подлежащий в скором времени капитальному ремонту. Реновация по-тюменски проходит в рамках программы развития застроенных территорий.

В Тюмени планируется снести и расселить 276 домов, 154 из них признаны аварийными. Затем на ровном месте появятся многоэтажные новостройки. Уничтожат 145 тысяч квадратных метров жилья, однако введут в эксплуатацию в десять раз больше. На данный момент проведены соответствующие аукционы, заключены договоры с застройщиками, сообщает департамент земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Новостройка

Граждан, проживающих в сносимых домах по договорам социального найма, мэрия расселит в равнозначное по занимаемой площади жильё. А собственникам квартир компенсацию за потерянные «квадраты» по рыночной цене заплатит застройщик. Тюменская реновация рассчитана по срокам реализации до 2026 года.

Несовпадение мэрии и застройщика

Проблемы реновации по-тюменски начались на первоначальном этапе расселения жильцов. Квартал улиц Тюменской, Рылеева и Курчатова, где гнездятся древние двухэтажки, попал под переселение. Здесь должны освободиться 13,3 гектара земли для нового микрорайона, который возведёт застройщик — группа компаний «В72». Согласно документации, сносу подлежат 14 домов, четыре из которых признаны аварийными. Расселению подлежат 182 квартиры. Из них на совести муниципалитета 65 квартир социального найма, застройщик отвечает за переселение 117 квартир.

Выселяемые из старого жилья были согласны на оценку квартир, произведённую горадминистрацией Тюмени. Но оценщики застройщика предлагают за старые квартиры в два раза меньше заявленного мэрией. К примеру, у жительницы дома № 41 по улице Тюменской специалисты мэрии оценили двухкомнатную квартиру площадью 40 кв. м в три миллиона рублей, а независимые оценщики застройщика — в 1,3 млн рублей. Аналогичная ситуация и в соседнем доме №43.

«Нам сказали, что мы можем в любом районе выбрать хрущевку, но не дороже двух миллионов. А если хотим новостройку, то с доплатой. За те деньги, что нам предлагает застройщик, я двухкомнатную квартиру в Тюмени не куплю, максимум общежитие. Сроки принятия добровольного решения у нас истекают 4 мая, потом изъять квартиру смогут через суд. Кроме того, уже были снесены четыре дома, и точно такую же квартиру, как наша, оценили в большую сумму», — жалуется выселяемая порталу 72.ru.

Отметим, что для застройщиков тюменская реновация — дело выгодное. Они получают землю по бросовой цене. Как сообщает портал 72.ru, вышеуказанный участок достался компании «В72» за 229 тыс. рублей. Представитель застройщика недоумевает от взыскательности переселенцев. Причём «В72» предлагает им альтернативное жильё, и о денежных компенсациях даже и речи не было.

«Мы провели встречу с жителями домов № 41 и 43, с теми, у кого квартиры в собственности. Всем предложили альтернативу в городе выбрать. Есть квартира, предположим, трехкомнатная, предлагаем взамен несколько квартир, чтобы быстрее отсюда уехать. Если нравится, то мы переселяем. Они ждут, не хотят. Есть домыслы, что мы дадим деньги. Но мы никому деньги не предлагали, только недвижимость. Зачем им деньги? Они их потратят, а потом будут ходить и ругаться. Наша задача — дать людям ключи от квартир. Предлагаем хороший вторичный фонд, поскольку не везде есть первичка, совпадающая по площади. Мы со всеми собственниками провели переговоры, но люди чего-то ждут. Они не понимают, что это равноценный обмен, и это нормальная схема», — пояснил порталу 72.ru коммерческий директор группы компаний «В72» Дмитрий Мороз.

Цитата из кф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Лиса

Каждый — за свой интерес

В социальных сетях мнения о первых шагах реновации по-тюменски разделились. Люди, знакомые с рынком недвижимости, уверяют, что 40 кв. м в деревянной развалюхе за 1,3 млн рублей абсолютно рыночная цена. И они поддерживают застройщика.

«На улице Ватутина трёхкомнатная благоустроенная 65 м2 с ремонтом приличным стоит три миллиона. А тут барак 40м2 более 3 млн? Чушь. Надо понимать, что если реально продавать, то как раз за 1,5 млн и смогут продать, если не дешевле», — пишет одна тюменка.

«Хотеть три миллиона за 40 квадратов в ветхом доме? 75 тысяч за квадрат, да вы с ума сошли! Им просто сделали оценку квартир, и застройщик деньги не предлагал. Предложил равноценные квартиры во вторичке. Что не так? Вы ещё пентхаус вместо барака потребуйте», — недоумевает другая.

Вполне разумные доводы приводит и противоположная сторона.

«Между прочим, когда они приватизировали квартиры в как тут называют «бараках», в договоре значилось «подлежит капитальному ремонту», то есть государство должно было отремонтировать за свой счет эти бараки. Но государство про это забыло и забило», — пишет защитник переселенцев.

«Этот район близко к центру, земля здесь дорогая, так что застройщик принаглел», — поддерживает другой тюменец.

«Какая разница, какой у них дом, деревянный или оловянный? Бизнесмен видел, что покупал, люди его не трогают, живут себе, ничего не просят, а он решил на этом месте бизнес сделать. Ему нужна земля, а тем, кто на этой земле живет, нужны квартиры. Пусть вообще четыре миллиона просят — он никуда не денется», — советует третий.

Снос здания

Отметим, что реновацию администрация Тюмени затеяла по собственной инициативе. Однако министр строительства России Михаил Мень на IV Ялтинском экономическом форуме заявил, что не за горами реновационные процессы в таких крупных мегаполисах России, как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Ростов и Сочи. Даже несмотря на то, что реновация вызывает больше вопросов, чем даёт ответов и порождает пока лишь негативный опыт. Застройщики уходят с объектов, жители расселяемых домов не довольны предложенным взамен жильём и компенсациями.

Напомним, закон о реновации жилья в Москве был принят Госдумой в середине 2017 года. Направлена она на расселение домов, построенных в 1957—1968 годах.

В течение 15 лет дома эти должны расселить и снести, а на их месте возвести новые здания. При этом планы чиновников вызвали протесты среди москвичей.