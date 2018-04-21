Летом 1919 английское правительство приняло решение эвакуировать свои войска с Русского Севера. Всем желающим было предложено покинуть Северную область вместе с союзниками, но белое командование болезненно восприняло этот шаг и выпустило приказ с запретом покидать область жителям призывного возраста и ополченцам. Генерал Айронсайд даже назвал этот приказ «преступлением».

Владимир Станулевич Река Онега у деревни Наволок, к которой осенью 1919 года рвались танки белых

На что надеялось белое командование, какие цели преследовало — вопрос гадательный, так как ни командующий войсками Северной области генерал Е.К. Миллер, ни его начальник штаба генерал М.Ф. Квецинский не оставили прямых ответов. Стратегии белый Север не имел с осени 1918 года, когда продвижение на Вологду остановилось южнее Шенкурска, а продвижение на Котлас — в районе Пучуги на Двине. Стратегическое соединение с войсками Сибирской армии Колчака провалилось летом 1919 г. из-за непонятной задержки британского наступления на Котлас — когда англичане атаковали, Колчак уже отступал на восток. Нельзя же считать стратегией отступление, после ухода союзников, на Мурман, которое обсуждалось с участием командиров полков, но не получило поддержки — при явном неодобрении плана начальствующими лицами.

Но именно осенью 1919 года, после ухода интервентов, последовала резкая активизация вышедших из-под опеки британского штаба белых — кровопролитные бои на железнодорожном фронте, попытка окружить Онежский и Пинежский фронты красных и дальний рейд капитана Орлова на Яренск. Объяснение может быть только одно — Миллер и Квицинский понимали себя как часть общероссийского белого фронта и пытались помочь осеннему наступлению Юденича на Петроград и Деникина на Москву — отвлекая на себя красные полки. Миллер жертвовал своей армией, добавляя крупным армиям возможности прорваться к центрам. И хотя Миллер и Квицинский, как показала эвакуация Северного фронта, лично ничем не рисковали, нельзя не признать эти действия стратегически верными и по-своему благородными.

Осенью 1919 г. РВС РСФСР перебросил с Севера на борьбу с Юденичем 14 полков, и на борьбу с Деникиным 1 полк. Прекрати Миллер сопротивление, эвакуируй армию за границу — Красная армия перебросила бы с Северного фронта еще 20 полков! Ни переброска Северной армии к Деникину, которая опоздала бы к боям под Тулой, ни переход на Мурман не помогла бы так, как помогли бои на Севере осенью 1919 года. Белые полки, составленные в основном из пленных красноармейцев, сделали что могли и даже больше. В дело были брошены танки, оставленные белым англичанами, танки — которые на единственном фронте гражданской войны применялись весьма успешно.

В сентябре-октябре 1919 года войска белых и интервенты продвинулись по железной дороге Архангельск — Вологда на 60 км и захватили станцию Плесецкую, возникла возможность окружения Онежского фронта красных, проходившего в районе Турчасово. Чтобы его отрезать, белые повели наступление от Плесецкой через Дениславье к берегу Онеги, к деревне Наволок — сейчас поселок Оксовский. В атаку отправили два танка — тяжелый МК-V с пулеметно-пушечным вооружением и пулеметный МК В.

21 октября 1919 белые на сутки прорвались к реке Онеге у Наволока и перерезали пути отступления Онежской группировки красных, но на следующий день были отбиты. 10 ноября части Онежского фронта вышли из закрывающегося окружения, но белые продолжали атаки до 30 ноября 1919 года — уже не имевшие, казалось бы, большого значения, но еще более ожесточенные.

Из донесений 18 дивизии красных в штаб 6 армии:

«Около 13 час. 30 мин. начал продвигаться по дороге на Наволок танк, позади которого были видны густые цепи пр-ка. Когда танк подошел к нашим минным заграждениям, был взорван первый фугас, после чего танк, отойдя немного назад, открыл сильный пулеметный огонь по нашему расположению. …Около второго фугаса из танка выскочило несколько человек с ножницами, в это время фугас был взорван, но и второй разрыв не причинил вреда танку, и он продолжал движение…» (1).

«Командир 2 роты Чистяков подвел роту на 100 м от танка. Во время атаки убит выстрелом в голову… Комиссар полка Смирнов и комбат Тимофеев подбегали на 30 метров и бросали гранаты, но неуязвимо было стальное чудовище… В 15 часов (белые — прим. автора) применили химические снаряды и снова пошли в атаку. Во 2-й роте 158-го полка возникла паника, … В это время, призывая бойцов не оставлять позиции, ранен командир Гришуткин… Видя поголовное бегство, стоявшая по соседству рота 482-го полка тоже побежала. Комбат Зубов, стремившийся остановить роту, был сбит с ног» (2).

«в саженях 300 от мостика, что на дороге от Наволока, появился танк… Атака на танк повторялась 4 раза. Стрелки 2-й роты подбегали к нему на 30 метров и бросали в него гранаты, не причинив ему никакого вреда. 2-я рота выступила из окопов, идущих от дороги Дениславье — Шиловская, и побежала, невзирая на угрозы и стрельбу комсостава». (3).

Единственным объяснением трехнедельных боев после выхода из мешка онежских красных частей можно считать желание белого командования приковать к себе как можно больше частей РККА. В пользу этой версии говорит совпадение дат — 28 ноября 1919 года после разгрома Северо-Западной армии белых Юденич сдал командование генералу П.В. Глазенапу, армия прекратила сопротивление, а 30 ноября затихли бои у реки Онеги. Противники занялись строительством долговременной линии обороны, а 17 февраля 1920 Северный фронт белых рухнул.

Примечания: