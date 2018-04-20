Начав исследовать тему об открытии берегов современной Бразилии 22 апреля 1500 года португальской экспедицией под командованием Педру Алвариша Кабрала, автор натолкнулся на ряд фактов — частично подтвержденных, частично не подтвержденных, — которые не укладываются в общепринятую на сегодня версию как о случайном открытии бразильских берегов в 1500 году, так и о первенстве португальских мореплавателей.

Wallpapers13.com Статуя Христа-Искупителя в городе Рио-де-Жанейро

Педру Алвариш Кабрал

Французы уверены, что первооткрывателем Бразилии был Жан Кузен, корабль которого штормом прибило к берегу в 1488 году. Испанцы уверены, что первооткрывателями были они, в том числе Висенте Пинсон, поднявший на борт своего корабля в 200 километрах от берега пресную воду с глубины до 10—12 метров, вытекшую из устья Амазонки.

Но обо всём по порядку. Предыстория открытия португальцами восточного берега Бразилии такова. Знаменитый португальский исследователь Васка да Гама в 1494 году открыл морской путь в Индию, из которой он привез в Лиссабон пряностей и золота на сумму, в 60 раз превысившую стоимость снаряжения экспедиции. Это открывало грандиозные перспективы перед маленьким португальским королевством, которое конкурировало с уже великими морскими королевствами Испанией и Францией.

Португальский король Мануэл I, конечно же, должен был извлечь максимальную выгоду из сложившихся обстоятельств. Здесь следует подчеркнуть, что сведения о морских экспедициях, направляемых Португалией, были засекречены во избежание открытой конкуренции с другими морскими державами, которые могли бы легко потеснить относительно слабое пиренейское королевство. Словосочетание «деньги любят тишину» уже тогда было не пустым звуком.

Мануэл I Счастливый

После грандиозной удачи Васко да Гамы португальский король принял решение снаряжать новую экспедицию в Индию. Однако главой экспедиции был назначен никак себя ранее не проявивший ни в мореходном, ни в военном деле и никому не известный, но честолюбивый 32-летний аристократ Педру Алвариш Кабрал. Ему было поручено закрепить успех Васко да Гамы и «застолбить» за Португалией побережье Индии любыми средствами, вплоть до применения военной силы.

Именно поэтому экспедиция Кабрала включала 13 кораблей с командой, включавшей, по разным оценкам, от 1200 до 1500 человек, в том числе более 1000 вооруженных солдат. В его подчинении были опытные моряки, такие как Бартоломео Диаш, ранее, в 1487—1488 годах, прошедший вдоль западного побережья Африки и открывший мыс Бурь (ныне мыс Доброй Надежды) и выход в Индийский океан.

Экспедиция Кабрала вышла в море 9 марта 1500 года из Лиссабона. 22 марта прошла у берегов Зеленого Мыса в южном направлении. И, предположительно, по широкой дуге должна была быть достигнута широта мыса Доброй Надежды. Но 21 апреля на горизонте была обнаружена земля, которая не могла быть Африкой или одним из её близлежащих островов. Так случайно было открыто восточное побережье Бразилии.

Некоторые источники указывают, что эскадра могла отклониться на 1600 км от первоначального курса из-за морских течений, отнёсших экспедицию в западном и юго-западном направлениях: Северное Пассатное, Экваториальное противотечение, Южное Пассатное течение и Бразильское течение. Но этой версии противоречит нахождение в составе экспедиции нескольких очень опытных мореходов, которые не могли допустить такой огромной ошибки в расчетах и не справиться с океаническими течениями.

Один из участников экспедиции Перу Ваш Каминья так описал побережье Бразилии:

«21 апреля, когда мы находились… в 660—670 лигах (примерно 1500 км) от острова Сан-Николау, появились признаки земли, большое количество длинной и всякой другой травы… Через день подошли к земле, которую Кабрал назвал островом Вера-Круз (Истинного Креста)… Близ берега виднелась высокая, круглая гора, а к югу — другие, более низкие горы и равнина, покрытая большими деревьями».

Кабрал (в центре слева, указывая) впервые увидев бразильский материк 22 апреля 1500 года

На берег отправился участник первой экспедиции в Индию Николау Коэулью, вступивший в первый контакт с дружелюбными аборигенами-индейцами, названными впоследствии ботокудами из-за украшений «ботоке», представлявших из себя «кость толщиною с веретено и длиной в пядь, вставленную в продырявленную нижнюю губу».

Один из его спутников Диогу Диаш описал деревенский быт ботокудов:

«Они умели обрабатывать землю и строить большие продолговатые хижины, питались хлебом из маниока и семян диких растений, а также плодами, ягодами и рыбой, спали в гамаках и, в общем, отличались добрым и миролюбивым нравом».

Изображение первой высадки Кабрала на острове Истинного Креста (нынешняя Бразилия)

1 мая 1500 года Кабрал «вступил во владение островом Вера-Круз» путем установки на холме большого освященного деревянного креста. Исследователи обращают внимание, что это был не падран (каменный столб, часто увенчанный латинским крестом, с изображением королевского герба Португалии и надписью). Выдвигается версия, что тем самым была подчеркнута незначительность открытия нового берега. И действительно, «холмистый берег, густо поросший тропическим лесом, в воздухе которого кружились стаи диковинных птиц с ярким, переливчатым оперением» не предъявил экспедиции ни пряностей, ни золота, ни серебра, ни каких-либо других материальных ценностей, достойных внимания цивилизованного европейца.

После вступления в контакт с аборигенами Кабрал отправил в Лиссабон один из кораблей с отчетом королю Мануэлу I о местонахождении экспедиции и открытии «острова Вера-Круз». Одновременно были отправлены несколько изловленных попугаев, которые произвели сильное впечатление, вследствие чего Бразилию стали называть страной попугаев. Основная часть экспедиции Кабрала продолжила путь к берегам Индии. На её участь выпало много ударов судьбы, что в дальнейшем не позволило считать данную экспедицию успешной.

По получении сообщения Мануэл I сразу же уведомил об открытии новых земель Кабралом других монархов, переименовав Вера-Круз в Санта-Круз (Святой Крест). Полезность новой земли была отрекомендована удобством места для пополнения запасов пресной воды и ремонта кораблей.

Португальский флот

В 1501 году была организована вторая португальская экспедиция к берегам новой земли под руководством капитан-генерала и искусного морехода Гонсалу Куэлью, задачей которого было «продолжить открытие берегов Южного материка, выяснить, какие товары можно получить оттуда». Результаты экспедиции были неутешительными: бразильское дерево, попугаи и обезьяны.

Таким образом, экспедиция, во время которой португальцы во главе с Педру Алваришем Кабралом открыли Бразилию, в целом оказалась коммерчески неудачной, а имя Кабрала на долгое время осталось забытым.