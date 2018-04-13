За последние десять лет в Хакасии не исчезло ни одного малого или отдалённого села, заявили в управлении пресс-службы и информации главы региона. В то же время в зоне риска находится несколько десятков малочисленных населённых пунктов.

Анна Алябьева ИА REGNUM Сельский дом

«Чтобы сохранить каждый из них, ещё в 2013 году в республике была разработана и начала действовать программа «Сохранение и развитие малых и отдалённых сёл Хакасии», — утверждает начальник управления Елена Пересторонина.

На одном из заседаний правительства ещё в январе 2013 года глава Хакасии Виктор Зимин перечислял, чего не хватает жителям отдалённых сёл.

«Пальцев не хватит сосчитать, чего у них нет: тепла нет, освещения и дорог нет, привозная питьевая вода, транспорта и медицинской помощи нет, а они не жалуются, потому что привыкли рассчитывать только на себя. А ведь они такие же жители России. В городах подчас и не знают, как живут люди на селе. Здесь тот случай, когда не деньги главное. Эта часть населения, как дети-сироты, которая требует участия и внимания всех ветвей власти», — заявлял тогда он.

Минэкономразвития региона проанализировало результаты пятилетнего действия программы по сохранению сёл. Анализ показал, что пять лет назад в перечень малых поселений, включённых для оказания помощи по сохранению и развитию, входило 76 населённых пунктов, в которых проживало не более 100 человек. Сегодня этот список увеличился почти вдвое.

«Сегодня в этом перечне 133 населённых пункта. Во-первых, потому что теперь мы оказываем помощь сёлам с численностью до 200 жителей, а не до 100, как ранее. Во-вторых, если изначально планировали работать столько с малыми сёлами, то со временем добавили в перечень еще две категории — отдалённые сёла и иные», — пояснила начальник отдела анализа и прогнозирования социально-экономического развития муниципальных образований минэкономразвития Хакасии Анна Кириллова.

Согласно официальным данным, объём бюджетных ассигнований с 2013 по 2018 год включительно составит более 200 млн рублей.

Salexey Село Бородино (Республика Хакасия)

Программа состоит из трех подпрограмм. Так, за период с 2013 по 2017 год мероприятия подпрограммы «Социальное развитие малых и отдалённых сел» были реализованы в 108 сёлах, выполнено работ на сумму более 150 млн рублей, в том числе по бурению скважин нецентрализованного холодного водоснабжения, установке фонарей, оборудованию детских игровых и спортивных площадок и так далее.

Ещё на одну подпрограмму — «Содействие в строительстве жилья и проведении ремонта кровли жилых домов отдельным категориям населения, проживающим в сельской местности» — за пять лет было направлено ассигнований на 10,7 млн рублей.

В рамках третьей подпрограммы — «Развитие потребительской кооперации в Республике Хакасия» государственная поддержка осуществлялась по двум направлениям: предоставление субсидий организациям потребительской кооперации и предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на компенсацию части затрат предпринимателям, осуществляющим доставку продовольственных и бытовых товаров в малые и отдалённые сёла, не имеющие стационарных точек торговли. За период 2015—2017 годов в рамках этой подпрограммы выполнены мероприятия на сумму 8,5 млн рублей.

Кроме того, с 2013 года жителям малых и отдалённых сел Хакасии выплачивается частичная денежная компенсации на содержание личного подворного животноводства. Делается это, утверждают хакасские власти, «в целях мотивации к труду сельчан». Так, на одну корову за полугодие выплачивается 3,3 тыс. рублей, на конематку — 900 рублей, на овцематку — 300 рублей.

«Из республиканского бюджета в 2013 году компенсация была предоставлена 393 гражданам, проживающим в 64 малых сёлах, на общую сумму 4 млн 866 тыс. рублей, в 2014 году 1026 жителей 89 сёл получили 27 млн 539 тыс. рублей, в 2015 году 1044 жителей 88 сёл получили 48 млн 300 тыс. рублей, в 2016 году 1022 жителя 86 сёл получили около 54 млн рублей, в 2017 году 988 жителей 87 сёл получили 45 млн 124 тыс. рублей. На 2018 год в республиканском бюджете предусмотрено почти 57 миллионов рублей на поддержку личных подворий», — отметили в республиканском правительстве, подчеркнув, что «предпринятые меры позволили не только сохранить все до единого малые сёла, но и значительно улучшить в них жизнь населения».

Anadolu-olgy Ст. Казановская (Республика Хакасия)

Власти Хакасии уверяют, что по окончанию 2018 года программа «Сохранение и развитие малых и отдаленных сёл» не будет завершена, как подразумевалось ранее. Более того, уверяют они, программа будет усовершенствована, и над разработкой новых форм поддержки уже работают специалисты минэкономразвития Хакасии.

Отметим, что ранее источник, близкий к властям Хакасии, как-то заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что в соседних регионах власти не ставят поддержку малых сёл в число приоритетов своей работы.

И действительно, в Новосибирской области за последние десять лет бесследно исчезли более 30 населённых пунктов

Читайте также: Мёртвые деревни: новосибирские сёла умирают «долго и в муках»

Новосибирские власти подчёркивают, что министерство сельского хозяйства предоставляет государственную поддержку сельскохозяйственного производства в регионе, но «не наделёно полномочиями по обобщению и анализу информации в отношении бесследно исчезнувших сельских населённых пунктов на территории Новосибирской области, а также по принятию мер с целью недопущения их исчезновения».

В Кемеровской области сегодня существуют меры поддержки жителей малых и отдалённых населённых пунктов, но и это не останавливает их от исчезновения. За пять лет с карты Кузбасса исчезло не менее десяти сёл и деревень.

А по оценке Центра экономических и политических реформ, к 2023 году в российских деревнях может не остаться больниц, а к 2033—36 годам — сельских школ и поликлиник. Это означает, что «мёртвых» деревень в стране может стать ещё больше.