Запад идет к точке невозврата. Чем может ответить Россия?
Если посмотреть на то, что делает Запад последние годы в отношении России — Украина, торгово-экономические санкции, скандал с допингом и травля российских спортсменов перед Олимпиадой в Южной Корее, дело Скрипалей, химическая атака в Думе, высылка дипломатов и так далее, то вырисовывается одна линия — Запад делает вид, что идет к точке невозврата и пугает нас перспективой Третьей мировой войны.
Но сгореть в ядерной топке Запад, естественно, не хочет. Поэтому нагнетание ситуации — только лишь психологический ход, чтобы нас сломить, запугать и принудить сдаться. Как Советский Союз, который если бы проявил больше упорства и стратегического видения ситуации, при имеющихся в то время ресурсах и монолитности народа легко бы переломил ситуацию в свою пользу, как это смог сделать в тот же период Китай.
Как и чем ответить на давление Запада России в этой ситуации?
Если использовать игровые стратегии анализа текущей геополитической ситуации в мире, то мы видим, что есть три игровых поля (конфликтные рамки), на которых сейчас идет противостояние между Россией и уже не очень объединенным Западом (Италия, Германия готовы выпасть из команды англосаксов) — экономическое, дипломатическое и военное. Если последовательно разобрать каждое из этих игровых полей, то мы увидим, что ситуация на каждом из них разная.
На экономической клетке игрового поля мы немного проигрываем — в краткосрочном рассмотрении санкции пока наносят нам некоторый ущерб (не являющийся неприемлемым), а в долгосрочном — служат только укреплению российской экономики. Если усиление санкционного режима будет происходить постепенно, то Россия будет находить варианты ответов, в результате чего экономика, с одной стороны, будет усиливаться, а с другой, выходить из зоны влияния Запада, становиться всё более автономной и самостоятельной. Тем не менее мы пока проигрываем за счет того, что не можем нанести ответного удара с аналогичным ущербом для оппонентов.
В дипломатической рамке конфликта мы идем на равных — где-то выигрываем (нефть, ОПЕК, Северный поток-2, страны Ближнего Востока, Китай, Иран, Турция), где-то проигрываем (Олимпиада, допинг, Скрипали), но в целом ситуация равновесная и в условиях конфликта мягкой интенсивности позиция нашего государства будет только усиливаться.
На военной клетке игрового поля же мы однозначно переигрываем своих оппонентов — Украина и Сирия тому живые примеры. Соответственно, какие выводы из этого следуют?
Что надо менять рамку конфликта. Запад атакует нас на тех полях, на которых он сильней — экономика, дипломатическая поддержка союзников. Что надо делать нам, чтобы выиграть конфликт? Его надо перевести на то поле, на котором мы сильней — это военное пространство «диалога». Многие говорят, мол, «мы имели в СССР самую мощную армию мира. Но всё равно проиграли. Соответственно, армия никакого значения не имеет».
Это не так — мы как раз и проиграли потому, что играли на тех полях, на которых были слабее и тогда — экономика и дипломатия. Однако как только мы переводили конфронтацию с Западом в военную плоскость (Карибский кризис) — они тут же сдавали назад. Соответственно, мы проиграли в конце восьмидесятых не из-за армии, а как раз из-за того, что не задействовали ее по полной программе, так, чтобы звук гусениц советского танка на Западе вспоминали и пятьсот лет спустя.
Соответственно, единственно верная переговорная стратегия России в этих условиях — не начать договариваться, а повысить ставки, переводя конфликт из торгово-экономической в военно-политическую плоскость. Возможно, именно это мы и наблюдали сегодня по действиям высших должностных лиц России.
Во-первых, президент России сегодня провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым, на которой обсуждалось как проведение операции в Сирии, так и другие вопросы.
Во-вторых, глава МИД России Сергей Лавров сегодня во время своей конференции обозначил, что идти на уступки в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, а также обсуждать какие-либо критерии снятия санкций Россия не намерена.
«Когда о чем-то договариваются, то эти договоренности выполняют. Если речь об Украине, то здесь есть Минские договоренности и резолюции, единогласно одобренные СБ ООН, то их надо выполнять. Обсуждать никакие критерии снятия санкций мы не будем, и делать уступок в том, что касается переписывания договоренностей, мы не собираемся. Когда к нам обращаются с призывом сделать шаг, и тогда это даст возможность нашим доброжелателям в ЕС начать процесс постепенного ослабления санкций, мы отвечаем, что санкции не нами введены, и не видим причин, по которым они были бы оправданы», — отметил Сергей Лавров.
То есть никаких уступок со стороны России, исходя из слов главы российского МИД, Западу ожидать не следует.
В-третьих, Россия готова максимально жестко отвечать на западные санкции и любое иное давление на нашу страну. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по проблемам стратегического планирования сегодня призвал повысить наступательный характер внешней политики России и обеспечить достаточный уровень обороны страны в связи с действиями США:
«Очевидно, в связи с изменениями политики США в отношении России возрастают угрозы национальной безопасности. Всё это требует выработки дополнительных мер по их нейтрализации. В числе ключевых необходимо решить задачи, связанные с повышением наступательности внешней политики, обеспечением достаточного уровня обороны, государственной и общественной безопасности России».
Из вышеизложенного следует один вывод — необходимо перевести нынешнее противостояние с Западом из нынешней вялой и приносящей нам больше ущерба, чем нашим «партнерам», дипломатическо-экономической плоскости в военную. И ударить. И там, где тому же Западу это будет выгодно, при всех его стенаниях. На мой взгляд, эта точка — Британия. Как ударить — это уже вопрос не моего уровня. Но если это сделать грамотно, то Европа и США не дёрнутся, так как у них к Британии своих претензий выше крыши. А Израиль, по очевидным причинам, даже и поддержит.
Надо продемонстрировать силу и готовность решать вопросы, минуя стадию дипломатическо-экономического давления. Сегодня все наши «партнеры» думают, что мы не хотим войны, да мы и сами даем для этого массу поводов, больше, чем они. Поэтому они спекулируют на этом страхе. Соответственно, нам надо лишить их этой иллюзии и заставить самих бояться войны. А так как «миром правит воображение» (Наполеон), надо создать такую доминирующую картину мира, которая заставит их думать не о том, как заставить нас бояться, а исключительно о собственных страхах и как бы остаться живыми.
И достичь этого можно, только переведя дипломатическую и экономическую войну на военную клетку, где у нас огромное преимущество. После некоторого периода публичной истерики они сами первые начнут договариваться с нами о совместной выработке новых правил глобального мироустройства.