Губернатор Белгородской области Евгений Савченко 19 апреля выступил перед депутатами Белгородской областной думы с отчетом о деятельности правительства в 2017 году. Значительная часть его выступления касалась здравоохранения. Из общего объема расходов областного бюджета, которые составили 95,6 млрд рублей, на здравоохранение было израсходовано почти 6 млрд рублей. Губернатор подробно остановился не только на работе, которая была проделана за год, но и на планах, которые готовятся к реализации.

Марина Каширская ИА REGNUM Правительство Белгородской области

Стоит отметить, что именно эту часть выступления белгородцы ждали с особым нетерпением. Причиной послужил недавний скандал вокруг неожиданно появившейся в распоряжении белгородских журналистов записи закрытого совещания замглавы Минздрава Татьяны Яковлевой с чиновниками и руководителями медицинских учреждений региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, визит замминистра в Белгородскую область состоялся еще 19 января 2018 года. Яковлева проинспектировала несколько учреждений и встретилась с губернатором Евгением Савченко, однако самое интересное, как выяснилось, было высказано белгородским медикам на совещании. Яковлева заявила, что образцовые показатели региона в части снижения смертности, в том числе и от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, не отражают действительности.

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По словам Яковлевой, возникшие в некоторых пунктах статистических отчетов успехи белгородской медицины на самом деле возникли либо благодаря сомнительным методам подсчета и «перекладыванием» смертей из одной папки в другую, либо показывали высокие проценты от низких показателей. Свое довольно эмоциональное выступление замминистра сопроводила предложением немедленно уволить из профильных департаментов всех ответственных за попытку «сделать дураками» специалистов Минздрава. Запись была передана журналистам анонимно в начале апреля, поэтому ее бурные обсуждения еще не улеглись. Белгородцев интересовало, ответит ли Савченко на критику Минздрава, но в отчете этой темы он не коснулся.

Чтобы сохранить здоровье, лучше не болеть

«Никогда ранее мы не занимались так комплексно модернизацией системы здравоохранения, как в последние два года. Начали с основы основ — первичного звена», — рассказал Савченко.

По проекту «Управление здоровьем» в сельской местности было построено и отремонтировано 433 фельдшерско-акушерских пункта и офиса семейных врачей. На строительство, ремонт, закупку оборудования, информатизацию и подготовку кадров для этих целей ушло более 1,5 млрд рублей. В 2018 году эта работа, по словам губернатора, должна продолжиться в большем объеме — из бюджета области выделят почти 2 млрд рублей. Проект по созданию системы семейной медицины должен завершиться на территории всего региона в 2018 году.

«Семейная медицина — это основа основ охраны здоровья. И, по сути, она является надежной альтернативой — я сейчас скажу вещь, которая некоторым не понравится, — надежной альтернативой страховой медицины… Которая тоже имеет право на существование, но при финансировании здравоохранения, в разы превышающем существующий уровень финансирования в нашей стране. Поэтому мы, как это парадоксально ни звучит, не настолько богаты, чтобы жалеть деньги на укрепление семейной медицины, главной задачей которой является предупреждение болезней», — заявил губернатор.

Комбакова Юлия ИА Красная Весна Скорая помощь

Стоит отметить, что именно первичное звено медико-санитарной помощи и скорая помощь в Белгородской области, по мнению замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой, находятся в самом плачевном состоянии. Она еще в январе заявила, что в этой сфере царит «полная разруха»: более 70% машин скорой помощи эксплуатируются больше пяти лет, централизации скорой до сих пор нет, а квалифицированных кадров в экстренной помощи не хватает. Об этом напомнила губернатору депутат Белгородской областной думы Анастасия Байбикова, заявив о частых жалобах граждан не только на нерасторопность скорой помощи, но и на ее низкое качество.

«Хотелось бы обратить внимание по области. У нас много жалоб, по районам когда проезжаешь, на нехватку — особенно в сёла не доезжают, очень медленно едут, — ну и на качество. Как будет решаться этот вопрос по области, как мы выйдем на этот уровень, учитывая опять же замминистра, которая говорит, что все-таки у нас не хватает ни скорых, ни качества?» — поинтересовалась депутат.

«Скорая помощь уже по всей Российской Федерации в большинстве регионов централизована. Создано одно, единое, с хорошей диспетчеризацией предприятие. Во многом оно работает даже в таком взаимодействии с МЧС. Мы сейчас этот опыт изучили, прежде всего самый передовой, это, как мне кажется, в Пензенской области. Туда ездили, смотрели, нам он понравился, и я думаю, в ближайшие дни это мероприятие по централизации всей скорой помощи будет завершено в нашей области, и системой ГЛОНАС или GPS будет сопровождаться каждая карета скорой помощи. Будем следить за стандартами успеваемости приезда до больного. И плюс мы запланировали еще и обновление, процентов на 50, новыми машинами. Рассчитываем также здесь на помощь, и есть предварительная договоренность с фондом «Поколение», чтобы и они поучаствовали в этой работе. Я думаю, эта проблема будет решена в ближайшее время», — ответил губернатор.

К новым технологиям без старых обязанностей

«Но мы не останавливаемся только на модернизации первичного звена здравоохранения. Наоборот, теперь, когда исполнение проектов управления здоровьем вступает в завершающую фазу, нам становится яснее, что делать по другим направлениям здравоохранения. Так, в текущем году будет завершена модернизация городской больницы №2 с объемом финансирования более 1 млрд рублей из внебюджетных, по сути дела, источников, и она станет, по сути дела, областным центром скорой медицинской помощи мирового уровня. А с пуском больниц и клиник сердца в Старом Осколе будет завершено создание в области эффективной системы помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Смертность от этого недуга планируется в течение пяти лет снизить в два раза.

В текущем году приступаем к строительству гематологического центра для лечения больных раком крови. А совместно с компанией «Эфко», по инициативе, кстати, заслуженного врача РФ, депутата Белгородской областной думы Владимира Федоровича Куликовского, завершается создание Центра клеточных технологий, который позволит профилактировать будущие болезни», — заявил губернатор в своем отчете.

Gb2bel.belzdrav.ru Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Напомним, именно снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний стало причиной критики, с которой Татьяна Яковлева выступила перед белгородскими медиками. Эти показатели снизились в разы, в то время как на втором месте в отчетах оказалась такая причина смерти, как «старость». Такую статистику замминистра назвала «позором» и попыткой «обмануть себя и свое население», скрывая реальные показатели смертности от ССЗ.

Глава региона Евгений Савченко рассказал, что для повышения качества медицинской помощи в Белгородской области будут внедрять пациентоориентированные технологии и бережливое управление, на которое все медицинские организации должны перейти до конца года. Также Савченко добавил, что важным шагом к бережливому управлению может стать передача на аутсорсинг непрофильных для медицинских организаций вспомогательных функций: стирки белья и спецодежды, организации питания пациентов, уборки помещений. Губернатор заявил, что медицинским работникам нужно оставить только их главную обязанность — «заботу о здоровье белгородцев». Самих же жителей региона он предложил наделить дополнительными обязанностями: в пример Белгородчине Савченко поставил опыт Финляндии и Германии, где выполнение пациентами предписаний врачей строго контролируется.

Успехи — наши, проблемы — общие

В завершение выступления Савченко сказал, что в ближайшие годы Белгородской области предстоит большая работа по созданию «здорового пространства». Однако замечания об отчете, завершившемся на такой мажорной ноте, возникли у депутата Государственной думы РФ от Белгородской области Александра Старовойтова. Он вернулся к теме январского совещания с Яковлевой и упрекнул губернатора в том, что обозначенные заместителем министра проблемы не нашли отражения в отчете:

«Что Белгородская область делает в рамках тех советов, в рамках тех замечаний, которые были сделаны со стороны Министерства здравоохранения РФ? Какие ошибки необходимо еще устранять? И я все-таки считаю, что в отчете необходимо, наверное, было — это мое субъективное мнение, я не претендую на истину в последней инстанции — также отразить этот момент, потому что здравоохранение, как указано у Евгения Степановича в отчете, находится на первом месте среди субъектов Российской Федерации. Я просто с ужасом тогда представляю, что находится в здравоохранении в других субъектах», — заявил Старовойтов.

Несмотря на обвинения Минздрава в «нарисованных» показателях, Савченко в своем ответе снова вернулся к статистике. Согласно упомянутым в отчете социологическим опросам, Белгородская область заняла первое место в стране по удовлетворенности населения медицинским обслуживанием. Кто именно проводил исследования и были ли среди респондентов жители ранее упомянутых Яковлевой труднодоступных сёл, губернатор не уточнил.

Belregion.ru Отчёт губернатора области Евгения Савченко о результатах деятельности правительства области в 2017 году

«Ну, ответом на, может быть, даже и справедливую критику заместителя министра является как раз вот ответ наших жителей, насколько они удовлетворены услугами, которые оказывает система здравоохранения. И вы видели цифру небольшую — 58,8%. Конечно, это небольшая цифра. Конечно, она значительно уступает удовлетворенности услугами системой образования — там более 80%. Я уверен, что те мероприятия, которые сегодня реализуются, они во многом уникальны для нашей страны. Они позволят уже в ближайшие дни и годы, ближайшие месяцы совершенно по-новому, на новом качественном уровне оказывать медицинские услуги нашему населению не только в первичном звене, но и на втором и третьем уровне, в том числе и при проведении высокотехнологичных операций в нашей областной клинической больнице, в которую мы сейчас только в ближайшие два месяца вкладываем больше 200 млн рублей для того, чтобы закупить самое современное оборудование — прежде всего, ангиографы, которые внесут большой вклад в снижение смертности, оказание оперативной медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях.

С другой стороны, я бы хотел, чтобы депутаты Государственной думы рассмотрели — на правительственном часе или в другом формате — вообще состояние здравоохранения в нашей стране. Я немножко отвлекаюсь от вашего вопроса, но поскольку мы глубоко очень погрузились в проблемы здравоохранения в нашей области, мы прекрасно понимаем, что такие же проблемы существуют и в других субъектах Российской Федерации. Хотим мы или не хотим, нам нужно повышать общий уровень финансирования, причем повышать кратно. Сегодня на одного жителя РФ выделяется финансирование в объеме 10 тыс. 812 рублей. В Европе — пять-шесть тысяч евро. Легко подсчитать, сколько это. В Соединенных Штатах — 11 тыс. долларов на человека в год. То есть это уже в 60 раз больше. Поэтому вопрос финансирования, конечно же, становится острым, но мы даже в этой системе недостатка финансирования находим решения для того, чтобы в первую очередь у нас заработало первичное звено.

Сегодня где самая передовая медицина в мире? На Кубе, которая переняла нашу, советскую систему здравоохранения. Расходы на одного кубинца составляют 600 долларов — тоже больше, чем у нас, кстати — на одного человека в год. Она самая передовая, потому что работает и семейная медицина. Вот мы как раз и берем, по сути дела, кубинскую систему здравоохранения, переносим ее на почву Белгородской области», — так ответил на вопрос Старовойтова Евгений Савченко.

Глава Губкинского городского округа Анатолий Кретов поддержал губернатора, рассказав, что через месяц после своего визита Яковлева хвалила Белгородскую область:

«Я не присутствовал на том совещании, которое комментируется в интернет-пространстве, но месяц спустя в Белгородской области, конкретно — в Губкинском городском округе, в селе Истобное проходило заседание, парламентские слушания, как мы их назвали. Несколько десятков было членов Совета Федерации, были депутаты Государственной думы, представители субъектов Российской Федерации, где присутствовала заместитель министра здравоохранения Яковлева. Я там присутствовал и всему собранию сегодняшнему говорю о том, что была заместителем министра Яковлевой дана высокая оценка всем происходящим преобразованиям в здравоохранении… Брать под сомнение то, что у нас делается, — это по меньшей мере некорректно», — заявил он.

Vk.comid433204416 Евгений Савченко

Справка ИА REGNUM : Евгений Савченко возглавляет администрацию Белгородской области с 1993 года. Он был назначен на пост президентом Борисом Ельциным, одержал победы на выборах в 1995, 1999, 2003, 2012 и 2017 годах. В 2007 году кандидатуру Савченко на пост главы региона внес президент Владимир Путин и утвердили депутаты регионального парламента. На выборах 10 сентября 2017 года за Евгения Савченко проголосовали более 69% избирателей. Седьмой губернаторский срок станет для Савченко последним — об этом он заявил сам после очередного переизбрания.