В Пермском крае рабочая неделя (16−21 апреля) оказалась насыщенной событиями. В начале недели активно обсуждались доходы пермских сенаторов и депутатов Госдумы. Федеральные СМИ своим вниманием удостоили приговор бывшему главе УФСИН Прикамья. Региональные информресурсы в свою повестку включили такие события, как закрытие объектов с массовым пребыванием граждан из-за их потенциальной опасности, пленарное заседание заксобрания, где интерес вызвала скандальная ситуация вокруг парламентского корреспондента. Не обошли стороной СМИ и очередную ротацию кадров в Чайковском. На неделе (19 апреля) в Соликамске принято прецедентное решение по делу пермских санитарок.

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Частая смена главы

В Чайковском 18 апреля гордума выбрала тайным голосованием нового градоначальника. Им стал Александр Пойлов — заместитель мэра по социальным вопросам, сообщают СМИ. По данным информресуросов, на фоне реформы органов местного самоуправления, когда создаются городские округа, идёт подковёрная политическая борьба за власть в новом образовании.

Примечательно, что в Чайковском за месяц дважды менялись градоначальники. В середине марта Алексей Третьяков подал заявление о сложении с себя полномочий главы городского поселения. Однако, по данным из открытых источников в интернете, перед началом заседания гордумы 23 марта подал новое заявление об отзыве старого, но депутаты его не приняли во внимание и проголосовали за отставку. Третьяков обратился в суд, где просил признать решение гордумы от 23 марта незаконным. Но судебная инстанция не удовлетворила эти требования.

После отставки Алексея Третьякова 23 марта на должность и.о. главы Чайковского назначили Михаила Новосёлова — первого заместителя мэра. 9 апреля бывший заместитель главы Чайковского района Александр Пойлов перешёл на работу в городскую администрацию, став заместителем главы по соцвопросам. Спустя еще два дня — 11 апреля — Новосёлов написал заявление об освобождении от должности, а 18 апреля Пойлов стал главой Чайковского, сообщает портал chaikovskie.ru.

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Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

Доходы сенаторов и депутатов

В начале недели практически все СМИ проявили интерес к обнародованным доходам сенаторов и депутатов Госдумы. Традиционно их заработок не идёт ни в какое сравнение со среднестатистическим заработком рядовых пермяков, интересы которых они представляют в Москве на федеральном уровне.

Представитель губернатора Пермского края в Совете Федерации Андрей Климов, согласно декларационным данным, за 2017 год заработал 5,1 млн рублей. Представитель Законодательного собрания Пермского края в Совете Федерации Алексей Пушков заработал за 2017 год 17,1 млн рублей.

Среди депутатов, представляющих в Госдуме интересы Пермского края, самый высокий годовой доход отмечен у Александра Василенко («Единая Россия») — 27,1 млн рублей. Замыкает рейтинг доходности Дмитрий Скриванов («Единая Россия») — 3,9 млн рублей.

Во владении и пользовании сенаторов и депутатов, а также членов их семей, внушительная недвижимость и дорогие авто. На фоне их официальных годовых доходов, которые варьируются от 4 до 27 млн рублей, очень скромно смотрится средняя заработная плата пермяков, чьи интересы они должны лоббировать. По данным Пермьстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь 2018 года составила 32 009 рублей.

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Судейская мантия

Громкий приговор

17 апреля федеральные и краевые СМИ сообщили о судебном исходе резонансного уголовного дела, где фигурировали экс-глава УФСИН Пермского края и экс-начальник исправительной колонии — 29. Первый признан судом виновным в крупном взяточничестве, а второй фигурант — в выполнении роли посредника в этом коррупционном процессе. Общая сумма взяток составила более 1,8 млн рублей.

В качестве взяток значатся земельный участок площадью 0,5 га и рыночной стоимостью 1,2 млн рублей, коллекционные серебряные монеты, а также сертификаты на туристические поездки.

Экс-глава ИК-29 оштрафован на 2,8 млн рублей, а экс-глава УФСИН — на 3,3 млн рублей, а также приговорён к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Оба лишены званий и возможности занимать госдолжности в течение трёх лет.

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Zsperm.ru Пленарное заседание законодательного собрания Пермского края

Опальный корреспондент

В Перми журналист газеты «Звезда» лишился аккредитации в заксобрании края. Управление по связям с общественностью и СМИ краевого парламента в качестве причины для такой меры указали то, что 13 апреля в профиле корреспондента Евгения Плотникова распространены слухи, порочащие честь и достоинство Законодательного собрания Пермского края. Информация об опальном парламентском корреспонденте затмила саму повестку заксобрания на 19 апреля. Пермяки (и сочувствующие, и просто любопытные) с интересом следили за развитием ситуации — пустят ли корреспондента 19 апреля на пленарное заседание.

По словам Евгения Плотникова, он беспрепятственно попал в заксобрание. Его попросили сдать аккредитационное удостоверение. И впредь писать заявление на имя руководителя аппарата парламента края за пять дней до пленарного заседания с просьбой допустить на очередное заседание. В противном случае не пустят.

А оказался Плотников в центре скандала из-за репоста ссылки на публикацию одного из мессенджеров по поводу премий краевым депутатам и комментария к нему. Якобы ряд парламентариев по итогам 2017 года получили по 1 млн рублей.

«…Хоть кому-то повезло с работодателем))) Если в краевом парламенте премии по миллиону, то сколько же в федеральном?! Даже интересоваться страшно», — оставил запись Плотников.

Это и стало поворотным моментом. Заговорили о том, что журналистское сообщество должно сплотиться в защиту интересов своего коллеги. В противном случае никто не застрахован от подобной ситуации. Действия управления по связям с общественностью и СМИ подвергли активному обсуждению и замечаниям, поскольку только суд может вынести вердикт — опорочены или нет честь и достоинство краевого парламента. Между тем отдел заксобрания, получается, сам себя наделил правом решать этот вопрос.

Евгения Плотникова в соцсетях пользователи, оставляя комментарии, характеризуют как грамотного парламентского корреспондента, имеющего свою точку зрения.

Политконсультант Людмила Ознобишина считает, что профессиональному сообществу надо бороться за восстановление аккредитации в заксобрании парламентского журналиста «Звезды». Вместе с тем она подчеркнула, что корреспондент бывает резок в своих суждениях, в комментариях по поводу премиальных депутатов он явно переборщил, пустив в ход нецензурную лексику. Однако наказание, которое последовало, оно несоизмеримо с действиями журналиста, грамотно освещающего много лет законотворческую деятельность края.

Вопрос — насколько журналистское сообщество готово к такой борьбе. Свобода ряда информресурсов связана госконтрактами.

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Ombudsman.perm.ru Павел Миков

Свалка документов

На неделе СМИ активно подхватили информацию, которую сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. По его словам, в центре Перми, неподалёку от отдела судебных приставов, обнаружена свалка документов. Всё бы ничего, да на листах указаны персональные данные граждан. Среди документов есть и исполнительные листы.

«Во дворе дома по улице Петропавловской, 81, лежит огромная стопка бумаг с официальными и даже персональными данными. В Москве горят свалки, в Перми выбрасывают на помойки официальные документы!» — подписал Павел Миков свой пост в Instagram.

Миков считает, что необходимо разработать регламент, который установит порядок обработки и утилизации документов с персональными данными. Он обратил особое внимание на то, что свалка в Перми — это уже четвёртый случая халатного отношения к документам. До этого вопиющие случаи отмечены в Березниках, Большесосновскай и Кочевской больницах.

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Прецедент

19 апреля в Соликамске суд по делу пермских санитарок завершилось прецедентным решением. Руководство краевого детского санатория для больных туберкулёзом «Росинка» обязано восстановить в должности первую из уволенных санитарок, а также выплатить ей заработок за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Стоит отметить, что в санатории прошла волна сокращений. Сначала санитарок перевели в уборщицы. Затем приказы отменялись, выпускались новые. Но итог этих движений остался прежний — 23 человека лишились статуса санитарки. Пять несогласных женщин были уволены. Они обратились в суд, где потребовали признать увольнение незаконным.

Эксперты Общероссийского народного фронта и общественного движения «Здоровье нации», а также сами санитарки считают, что сокращение носило фиктивный характер и направлено на псевдоисполнение майских указов относительно целевых показателей заработной платы медиков.

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