Во Владимире власти готовятся вплотную взяться за внедрение системы безналичной оплаты проезда в городских автобусах и маршрутках. В договорах на обслуживание маршрутов могут прописать условие обязательной установки системы оплаты. Тех перевозчиков, которые могут оказаться недовольными, можно назвать уже сегодня, а сам город рискует повторить опыт Рязани, где внедрение системы привело к громким судам, уголовным делам и увеличению стоимости проезда.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Троллейбус во Владимире

Анна Кумицкая ИА REGNUM Владимирский автобус

Автоматы вместо кондукторов

Во Владимире будет введена безналичная оплата проезда в городских автобусах и маршрутках. Такое решение приняла мэрия. Оплачивать проезд можно будет с помощью банковской карты, транспортной бесконтактной карты или с помощью смартфона с технологией NFC. Автоматы должны появиться на всех маршрутах, а со временем они должны заменить кондукторов, сообщил 17 апреля портал «ПроВладимир».

По словам начальника отдела транспорта и связи администрации города Олега Орехова, все затраты на внедрение автоматический системы оплаты возьмет на себя инвестор, который будет выбран с помощью конкурса. То есть для мэрии новшества будут бесплатными. Доход инвестор будет получать с перевозчиков, чьи затраты вырастут примерно на 4−7%. К тому, что это может повлечь увеличение стоимости проезда, в мэрии, кажется, готовы — Олег Орехов уже успел заявить, что тариф во Владимире сейчас самый низкий среди соседних областей — 20 рублей.

Готовы в мэрии и к тому, что не все перевозчики с радостью воспримут новшество. Но даже особо бойкие не смогут работать без терминала: установка автоматической системы оплаты станет одним из условий договора на обслуживание маршрута.

Когда именно новая система начнет внедряться в городе, пока неизвестно. В мэрии говорят, что желания затягивать процесс нет, но и ответить на вопрос, будет ли это в 2018 году или уже в 2019-м, — не могут.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Троллейбус

Непопулярное решение

Плюсы от введения безналичной оплаты проезда известны давно. Это и возможность более точно посчитать пассажиров, чтобы потом оптимизировать маршрутную сеть; и способ уйти от теневой экономики, когда часть выручки походит мимо кассы.

Но, несмотря на это, новые правила наверняка понравятся не всем владимирским перевозчикам. Достаточно вспомнить историю противостояния владимирских властей и предпринимателей, как становится понятно, что волнения и недовольства будут, и немалые.

Например, в 2016 году скандалы были из-за другого новшества — автобусов на газомоторном топливе. Тогда кампания по перезаключению договоров на право обслуживать маршруты общественного транспорта обернулась трагедией — смертью главы компании «БигАвтоТранс» Автандила Биганова. Мужчина покончил с собой. Этому предшествовали долгие споры с конкурсной комиссией.

Напомним, тогда компания «БигАвтоТранс» пыталась оспорить в УФАС несколько решение чиновников, согласно которым маршруты, принадлежавшие ранее перевозчику, были отданы другим, в частности компании «АДМ».

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Правда, позже СУ СК РФ по Владимирской области отказал в возбуждении уголовного дела по факту самоубийства предпринимателя. Материалы проверки заняли шесть томов, однако фактов доведения до самоубийства обнаружено не было.

Вторая история — введение единого проездного во Владимире. Реализовывать эту идею начали в 2017 году. В сентябре во Владимире начали продавать единый проездной билет на общественный транспорт. Проездной на октябрь, по которому можно ездить с пересадками, стоил тогда 1,3 тысячи рублей.

Еще в феврале 2018 года воспользоваться этим билетом можно было только на 28 маршрутах из 40. К реализации инициативы не подключились «БигАвтоТранс», «ПОАТиС» и ИП Михайлов. Глава городской администрации Андрей Шохин тогда заявил, что возможность использовать единый проездной билет для оплаты проезда в общественном транспорте станет одним из ключевых требований к перевозчикам во время очередного конкурсного отбора.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Общественный транспорт

А что у соседей?

Упоминаемые Олегом Ореховым соседние регионы, действительно, уже подключились к безналичной оплате проезда. Вот только сказать, что прошло это без жертв — нельзя. Ярчайший пример — Рязанская область, где новшество повлекло громкие суды, забастовки перевозчиков, уголовное дело в отношении главы транспортного управления и увеличение стоимости проезда. Но обо всем по порядку.

Безналичная система оплаты проезда в рязанских автобусах была введена в 2016 году. Изначально оборудование было установлено в МУПах «Автоколонна 1310» и «Управление Рязанского троллейбуса». С 1 июня 2017 года система начала работать и на отдельных коммерческих автобусах. Это повлекло забастовку перевозчиков, которая, однако, не сыграла большой роли.

Летом 2017 года стало известно об иске прокуратуры, которая попыталась через суд отменить реформу общественного транспорта. Ведомство наставило на том, что мэрия не имеет права вводить безналичную оплату проезда. Также, по мнению прокурора, такой вид оплаты предусматривается и для льготников, что приводит к убыткам перевозчиков. Это противоречит законодательству в силу того, что соцподдержка — обязательство мэрии, а не перевозчиков.

Областной суд отказал прокуратуре в удовлетворении требований. Аналогичное решение после принял и Верховных суд РФ.

(сс) succo Суд

Параллельно с этим в Рязани было возбуждено уголовное дело в отношении главы транспортного управления мэрии Андрея Каплинского. Он обвиняется в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Следствие считает, что Андрей Каплинский из-за отказа перевозчиков устанавливать терминалы оплаты не выдавал им маршрутные карты, без которых они не могли работать. Всего под якобы незаконные действия начальника управления попали четыре организации и три индивидуальных предпринимателя. Сейчас его дело направлено в суд.

Осенью Рязань потрясло новое известие — стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась с 19 до 23 рублей. Главной причиной называлось бедственное положение муниципальных транспортных предприятий. Повышение тарифов должно было оздоровить ситуацию.

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Однако позже вскрылись интересные подробности: причиной такого положения МУПов стало в том числе и внедрение автоматической системы оплаты проезда. На пресс-конференции в конце декабря глава администрации города Сергей Карабасов заявил, что задолженность двух муниципальных предприятий «Автоколонна №1310» и «Управление рязанского троллейбуса» составляет 350 млн рублей. Он также подтвердил, что финансовые проблемы появились в том числе и из-за государственных контрактов на установку терминалов оплаты. Пресс-служба мэрии тогда сообщила, что результаты внутреннего аудита были направлены в «компетентные органы».

Отметим, что введением безналичной системы оплаты озаботились и власти другого города ЦФО — Воронежа. Мэр Воронежа Вадим Кстенин уже заявил, что тариф вырастет. Сейчас он составляет 17 рублей. Планируется, что стоимость проезда вырастет до 25 рублей. Те, кто захочет платить карточкой, смогут проехаться на автобусе за 21 рубль.

Поэтому говорить о том, что жителям Владимира не придется заплатить за удобство, сложно. Вопрос в другом: сможет ли Владимир не повторить собственных и чужих ошибок при введении безналичной системы оплаты проезда?